台灣建築獎「橫山書法藝術館」 建築師潘天壹的背後思維

【撰文／謝平平】

2022年台灣建築界最大盛事，恐怕是「橫山書法藝術館」在大師作品壓頂下脫穎而出，拿下「台灣建築獎」首獎。該建築為鋼結構，牆體為木紋清水模，二樓材質為高耐候性細目鋁擠型板，線條俐落，工法新穎。

建築師潘天壹認為，該案成功之處，在於對的時間出現了好業主、願意嘗試的包商，打破「賞罰分明」的僵化制度，讓橫山書藝館在四年間慢慢開花結果，「好的團隊，可遇不可求。」

墨池旁的硯石 中國園林意象

橫山書藝館坐落在桃園市大園區「橫山書法藝術公園」內，共有五個建築館，包含大園尖山考古展示館，皆為二樓建築。黑曜石色的建築體，遠望過去，就像墨池旁的五塊硯石。

橫山書法藝術館的優勢為建築前方有大型埤塘──早期橫山（大園舊名）農民用以調節灌溉用水，現已逐漸消失。潘天壹以其為墨池形象，將書藝館設計為五塊硯石，散落其旁，加上保留的老樹，該處已成為民眾最熱愛散步、遛狗、帶小孩遊玩、拍照的地方。

▲潘天壹設計上融入中國園林「一步一景」的概念，並以細框折疊門配合展覽空間進行延伸。潘天壹建築師事務所提供

館內有雙開、對折、兩兩一組等各式各樣的格柵，可收可放，呼應著展覽空間與展件；而館外的水池、不同館別之間的石道聯繫，一步一景，經常讓民眾邊散步、邊駐足停看。

這些空間語言，來自潘天壹在眷村長大的空間經驗。老建築、老空間的設計，與櫛比鱗次的高樓大廈相比，為生活保存著呼吸的節奏，也因此潘天壹一直希望融入傳統園林「一步一景」的遊園意象。讓民眾在現代已經過度刺激的生活節奏中，留下一些喘息空間，對他而言，更加重要。

嘗試新式工法 多次試做

在鋼筋混凝土的世界中，潘天壹將傳統建築的精神融入現代建築，例如以鋼結構搭配木紋清水模牆體，簡潔雅緻；搭配著林務局自行培殖成功的台畜一號草（狼尾草），路過時彷彿來到某處世外桃源。

藝術館二樓外牆材質則為高耐候性的細目鋁擠型板，黑色牆面，每5公釐就有一道緻密細紋，這些細紋相互密接為一整片的消光外牆，晴天反射著燦陽金光，雨天則有類同筆刷的水紋，視感層次豐富。潘天壹表示，這樣的設計為台灣本土廠商首次開模、經過多次反覆嘗試才成功。

因為嘗試許多新工法，潘天壹與營造廠不惜耗費精神、金錢，多次實物試做（Mock-up），直到完工後，還將館外地坪重新做過，求得一個美感的平衡。「台灣建築獎」評審團對此有相當高的評價，認為部分地區雖然收尾未佳，但瑕不掩瑜。

▲「橫山書法藝術館」是台灣第一個以書法為主的官方美術館。潘天壹建築師事務所提供

二種屋架：鋼構桁架、木構桁架

書法作品或為卷、或為軸，形式尺寸不一，為了符合策展、展件的各種可能性，館內規劃有3到4公尺的懸挑設計，並在安全接受範圍內，每根鋼柱可設計為30公分，使策展人可有更多空間發揮。

屋架系統採用2x4工法（框組式工法）與桁架構造，桁架密緻度高，且可提供高處多處掛點。橫山書藝館的A、B、D、E棟採用鋼構桁架，潘天壹在C棟建物刻意採用木構桁架，有別於其他館別的鋼構桁架——他期盼，透過視覺與觸感的變化，民眾能注意到鋼構、木構的不同，並從中思考新式木構的差異與存在理由，「從好奇點出發去探索，就為木構系統的前進，開了一扇門。」

台灣的木構建築從清領時代到日治時代前期，發展蓬勃，直到引入鋼筋混凝土建築後，木構造才逐漸式微。近年在學者、建築師的推動下，新式木構有復甦之象，或從歐洲引入、或採日本規格，雙方各有支持者。

橫山書藝館C棟則採用唐松集成材（GLT、Glulam）的桁架系統，搭配大跨距鋼構。走入館內，馬上能感受到木頭的溫潤，熱愛木構的潘天壹細數花旗松、唐松、黃檜的軟硬度、觸感、香氣都不相同。在現代建築中使用木構造，他並不以復原古早木建築為職志，而是希望將木建築的時代精神，保存並融在現代建築之中，進而連結桃園在地產業，「取其中道，而不失其本質。」

想要好建築，罰金不是解方

該設計案團隊，幾乎都是一時之選，潘天壹希望去除「中心權威」，讓燈光、景觀、結構等都能有自己專業的看法，共同完成一個作品，「而非奉建築師想法為圭臬。」

但公共建築的施工過程最令人窒息的，不是團隊與團隊之間的意見協調，而是甲、乙、丙三方的合作方式。業主（甲方）、建築師（乙方）、營造廠（丙方）三方有著縱橫交錯的責任、關係、監造、工程款等關聯，公文是最方便的「指向性語言」，罰金則是「最不圖利他人」的切割手段。

建築，是城市美學的代表，也是精確營造工程的展現。為了追求建築設計的品質，變更設計、預算生變都可能發生。而限令改善、延遲完工罰款若干的公文，經常在三方間相互追逐飛舞，建築師與營造廠如履薄冰。台灣公共建築品質低落，常年被人詬病，與這個無解難題有關。

潘天壹特別提到，橫山書藝館的成功，是甲、乙、丙「三合」的結果，業主擁有的美學素養，對木構造、展延空間的細框折疊門給予支持；包商釋出最大誠意，配合建築師進行多次試做；潘天壹也在包商週轉不過時，自掏腰包助其過關。

「公共工程能走出自己的性格，是因為業主有勇氣，建築師有底氣，營造廠大器的體現。」潘天壹期盼橫山書藝館能拋磚引玉，帶起「三合」風潮，讓台灣公共建築走上善循環，晉升為國際城市。

桃園「橫山書法藝術館」

台灣首座由官方經營、以書法藝術為主題的美術館，並有「大園尖山遺址」展示區，典藏近10萬件考古出土物。2022年獲「台灣建築獎」首獎。

坐落位置：桃園市大園區大仁路100號橫山書法藝術公園。

大眾交通：桃園機捷A17領航站，步行10分鐘；或從桃園高鐵、經華泰名品城，步行約20分鐘。

建築師：潘天壹

景觀設計：吳書原（太研規劃設計）

燈光設計：羅伊真照明設計

結構設計：富田構造設計事務所

建築施工：志偉營造

指標設計：陳永基設計

設計規劃：2016年

開幕年份：2021年

本文摘自《看》雜誌第241期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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