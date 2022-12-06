神在哪裡？基因密碼告訴你

【撰文／青蓮】

隨著科學界對「微觀世界」的探索越來越深入，很多秉持無神論觀點的科學家在進行基因研究後徹底震驚了，他們說，在那個世界裡就會發現，人體正是神真實存在的最好證明。

法蘭西斯‧柯林斯（Francis S. Collins）是前美國國立衛生研究院院長（National Institutes of Health，簡稱NIH）院長，曾任美國國家人類基因組研究所（National Human Genome Research Institute，簡稱NHGRI）所長，也是著名的「人類基因組計畫」（Human Genome Project）的主管。

柯林斯說，他曾是一個無神論者，在進入醫學院研究DNA後，他的生命觀有了天翻地覆的改變。27歲那年他成為一位虔誠信仰神的基督徒，並且在分子生物學領域中取得了巨大的成功，成為該領域舉足輕重的人物。

人的一切來自造物主

從一個徹底的無神論者轉變為堅定的有神論者，像柯林斯一樣的科學家不在少數。隨著人類對DNA的深入探索，研究者更加感受到，若沒有一位偉大的造物主，人的一切根本無法解釋。

自從1953年美國生物學家詹姆斯‧沃森（James Watson）和英國生物學家法蘭西斯‧克里克（Francis Crick）發現DNA呈雙螺旋結構後，人類打開了尋找遺傳祕密的大門。

人類的細胞中有23對攜帶遺傳資訊的染色體（Chromosome），包括22對常染色體和1對性別染色體，一半來自父親，另一半來自母親，其中包含了60億個DNA編碼。

柯林斯領導的「人類基因組計畫」就是要測出這些DNA編碼是什麼樣的序列，並找出DNA上具有遺傳功能的片段，也就是基因，最終破譯人類的遺傳訊息。該計畫由美、英、德、法、日本等國的科學家合作，是一項跨國、跨學科的巨型科學探索工程。

DNA遺傳訊息的傳遞由DNA上的四個核鹼基（Nucleobase）負責，分別是A-腺嘌呤、T-胸腺嘧啶、G-鳥嘌呤、C-胞嘧啶，用字母來指代就是ATGC。這四個核鹼基兩兩成對，A-T是一對，C-G是一對，核鹼基對不同的排列組合就決定了生物的物質遺傳特性如高、矮、胖、瘦，以及非物質遺傳特性如性格、智力等。

神奇的染色體和DNA

生物的每一條染色體上都有一條長長的、纏繞在組蛋白（Histone）上的DNA分子，為螺旋雙連結構，蜷縮在大約6微米的細胞核中，若將其拉直能達到2公尺。

柯林斯說，DNA採用的就是ATGC「四進制編碼」，其包含的訊息量遠遠超出電腦程式設計所用的「二進位編碼」。

「人類基因組計畫」得出的一個重要結論說：男人和女人的常染色體相當一致，沒有區別。人體細胞中有23對染色體，60億個DNA編碼。人類DNA遺傳訊息至少由30億個四進制碼構成，一個小小細胞中能包含的訊息量是4的30億次方。這30億個DNA編碼中的某一個或某幾個編碼的組合，就能操控人體實現各種複雜的功能。

人的生命從一顆受精卵開始，不斷複製、分裂、複製、分裂，之後人體所有細胞的細胞核中的染色體上都擁有相同的DNA。這些細胞進入分化階段後，細胞質卻能變化出人體各種不同的細胞和組織，比如紅細胞、白細胞、神經細胞等，也發育出各種器官。

最神奇的是，人類胚胎在發育過程中，不同時期應該發育出不同的組織結構、器官，這些時間點都是定好的，早了或者遲了，寶寶就會帶有先天缺陷。這一切都是由DNA編碼精準控制的。

DNA還有一個很強大的複製功能。一個細胞分裂成兩個時，DNA迅速複製且擁有一樣的DNA，此過程快到無法用人的思維來形容，而人類身體每時每刻都在進行無數次這樣的複製。

DNA擁有強大的自我修復系統。科學研究發現，DNA能夠在受到損傷或者複製發生錯誤時自我修復，包括錯位修復、切除修復、重組修復等，已知有140種方式，實在無法修復時，還會啟動自裁機制，為了不將錯誤遺傳資訊擴散出去，細胞會帶著出錯的DNA一起犧牲。這樣「智慧」的程式是人類無法企及的。

DNA超強精準的複製和自我修復系統保證了生物遺傳資訊的穩定，所以要出現一次進化論中所描述的革命性、起正面作用的基因突變，還得能穩定遺傳下去，其機率其實相當小。

進化論的荒謬

「人類基因組計畫」發現，人類從最初產生、發展到現在，經過數萬代的承傳後，全世界的人DNA編碼的差異只有千分之一左右，其差異只是造就「你、我、他」不同的特徵、特性，並沒有產生新的物種。

但進化論說人類是猴子進化而來，人類有23對、46條染色體，那麼猴子的染色體是多少？據靈長類動物染色體資訊：獼猴（Formosan rock-monkey）42條；松鼠猴（Squirrel monkey）44條；恆河猴（Rhesus monkey）42條；捲尾猴（Capuchin monkey）54條；黑猩猩（Chimpanzee）48條。

最接近人類染色體數量的是獼猴，若人類真是由獼猴演化而來，染色體要變成23對，必然是出現了巨大的基因變異。

假設一隻母猴子細胞中的染色體數目從21對、42條，全部變成人類的23對、46條，要讓這種數目遺傳下去，還得有一隻公猴產生一樣的變異，兩隻猴子還得配成一對，否則其後代只能是21對染色體加上幾條不能配對的染色體。

從遺傳學的角度，細胞染色體在遺傳給下一代時，增加或減少「一條」，甚至「半條」都會產生非常嚴重的後果。典型例子就是「唐氏綜合症」，患者就是多了一條21號染色體，共有47條染色體。

再有，按照進化論「物競天擇」的說法，如果生物染色體出現變異，更容易被自然淘汰，那麼猴子又是如何順利的渡劫成功，變成如此完美的人類？

以ATGC四個碼編寫了30億位元DNA「程式」，創造出擁有完美機體、高級智慧、穩定生命狀態的人類，這樣的過程真的只是一連串巧合和隨機作用的結果嗎？

如果有人說，MacOS系統不過是一隻猴子隨機敲擊鍵盤產生的，一定不會有人相信。那麼具有複雜且強大的DNA編碼的生物，又怎麼可能是隨機或碰巧產生的？

雖然人類已經發現了一些人類基因的作用和運行方式，但是比起30億DNA編碼所蘊含的資訊，簡直就是滄海一粟。這也是柯林斯及無數科學家們研究越深入，就越覺得神真實存在的原因。

本文摘自《看》雜誌第240期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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