【撰文／林茂昌】

戰爭片電影裡的逃難情節，大家應該很熟悉：我軍節節敗退，敵人日益逼近，這時候，上至達官貴人、下至市井小民，無不帶著簡單行囊，爭先恐後地買機票、船票、火車票逃難去了。當危機來臨，人們為了求生，願意放棄一切，而機票再貴也要買。這是大時代的無奈，卻不是特例。遇到緊急危難，恐懼感油然而生，不顧一切只為逃命，這是人類與生俱來的本能，你我都有。

逃生模式內建在我們的基因深處，平時毫無異狀，幾乎不被察覺。可是當危機來臨，不論是什麼危機，逃生模式就會瞬間啟動，主導我們的大腦，讓理智失效；直到危機解除，身心舒緩之後，理智才會恢復。可是在股市裡，這個老祖宗的遺傳，會讓投資人暫時失去理智，為了免除痛苦與恐懼，願意付出一切代價。更糟的是，人們會不約而同，發生集體式的大崩逃。

股市難逃「集體恐慌」

但金融市場的逃難有一個很重要的特色：你的股票必須有人接手。如果大家都想拋售，誰來接呢？於是股價加速下跌，進一步提高危險的強度，從而使得投資人更加恐懼。如此形成一個自我強化的惡性循環，一場所謂「史詩級」的大崩跌。

此時，連溫文儒雅的人也會突然變了一個樣，判若兩人。

我個人就看過不少例子：平常保守穩健的人，總是做足功課理性投資，只用閒錢做股票，絕不融資或槓桿操作，幾年下來成果不錯，堪稱投資的模範生。但問題出在市場大幅下挫，集體恐慌之時。這時候，有的模範生會出現本能反應，為了逃離股市願意犧牲一切。於是幾年累積的成果，一下子就付諸東流。

美國Dalbar研究機構多年前有一份很有名的研究，他們統計了二十年（1996~2015年）各種金融商品的平均年報酬率以及投資人的平均報酬率，股市的報酬率為8.19%，債券5.34%，通貨膨脹率2.20%，而投資人的平均報酬率竟然只有2.11%。我在《股票投資的關鍵能力》一文中曾提到美國跨國金融服務公司「富達投資」的內部報告，也有類似結果：投資名家彼得‧林區（Peter Lynch）的投資績效高達年平均29%，但麥哲倫基金投資人平均卻只有7%。彼得‧林區認為，投資人為了避開股市下跌，付出慘重代價。

其實，投資人在恐慌當中，只要有人適時提醒，就能夠恢復理智。記得在2008年股市天天大跌的一個日子裡，我和一個老朋友在餐廳吃飯。老友突然接到一位在大學任教的朋友電話，痛苦地說，再這樣跌下去，他實在受不了了，打算把所有的基金都贖回。但他覺得自己此時已經六神無主，所以想在贖回前聽聽老友的意見。老友當下告訴他：「什麼都不要做！你基金贖回就等於把股票拿到市場上賣掉，你認為這時候進來接手的人是來普渡眾生的嗎？」電話的另一端頓了一下，說；「我懂了！非常感謝。」

就像大自然有颱風、洪水和大地震，股市偶而也會崩盤。而那些10年、20年甚至50年的股市年化報酬率達8%或10%的統計資料，已經把所有的崩盤都算進去了，所以，對長期投資人來說，實在沒有恐慌的必要。恐慌很容易把我們的年化報酬率從8%大幅往下拉，最後只剩2%，連對抗通貨膨脹的能力都失去。

最好「什麼都不做」？

對不顧一切賣股逃生的投資人來說，低價賣股只是故事的前半段而已。當事件落幕，還來不及喘息，股市便在不知不覺當中迅速回升。這時，空手的投資人又會產生「錯失恐懼症」（Fear of Missing Out，簡稱FOMO），深怕錯過千載難逢的多頭行情，於是又鬥志高昂地進場搶股票。FOMO也是集體行為，大家搶來搶去，自然又把股價拱到過高的程度。這些不理智行為通常只是短期現象，但就在短短幾天，甚至只有幾小時當中，嚴重侵蝕那些過度反應者的績效。投資人在行情好的時候過度樂觀，在不好的時候過度悲觀，就是所謂的「反應過度/反映不足」（Overreaction/Underreaction）行為模式，筆者以前的文章已經介紹過，就不再贅述了。

對投資大眾來說，我們不必像巴菲特一樣，在市場恐慌時反而貪婪地買進，那太難了。比較容易的做法是「什麼都不做」（just do nothing），就像前面提到那位打電話求助的朋友一樣，不要動就好了。畢竟，手上的持股，代表著對實體公司的權益，只要企業體質健全並努力賺錢，投資人就能分享應有的利潤。而市場的恐慌情緒，總有一天會消逝，我們無須費心去抓最佳進出時機，也沒必要隨著市場起舞。

總之，股票不是固定收益，所謂年平均報酬8%並不是每天漲一點點，連續漲好幾年，沒有一天下跌。投資期間一定是有漲有跌，而我們絕對無法做到股票一買就漲、一賣就跌。因此，長期投資，特別是十年以上的，碰到一次或一次以上的崩盤是很正常的事。但長期投資的優點是，在崩盤當中你只要坦然面對，就比倉皇逃脫獲得更好的報酬。因為你不必為了逃難，付出過高的代價。

總之，股市下跌對長期投資人就像家常便飯，用平常心去面對即可。《簡單致富》（The Simple Path to Wealth）作者柯林斯（JL Collins）前一陣子股市崩跌時，於部落格上引用美國盲人作家海倫‧凱勒（Helen Keller）的話勉勵投資人：

「平安無事一般而言是一種迷信，大自然沒有這種東西，人類的成長經驗裡也沒有。長期而言，躲避危險並不會比坦然面對更加安全。生命如果不敢冒險，一切都是枉然。

本文摘自《看》雜誌第240期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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