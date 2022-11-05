北極戰略升溫 大國資源爭奪戰加劇

【撰文／金雨森】

隨著北極圈的海冰因地球升溫而融化，北極蘊藏的石油、礦產，以及北海航線，成為北極國家與大國爭相競逐的新戰場，尤其美國忌憚中國以「近北極國家」的姿態積極參與北極事務，已構成新的國際安全威脅。

美國新北極戰略：強化軍事抗衡中、俄影響力

美國政府10月7日發布最新《北極地區國家戰略》（National Strategy for the Arctic Region）報告，指出俄烏戰爭和中國近年積極參與北極事務等因素，導致各國在北極的競爭變得更加激烈。為應對俄國及中國漸長的影響力，避免中、俄將北極作為接近美國的「後門」，以獲取監視和打擊能力，美國未來將增加軍事演習，重建破冰船隊、增加潛艦、戰機等的相關部署，並強化與盟友合作。

戰略報告主要有四大面向，包括安全、環境保護、持續經濟發展以及國際合作和管制等。拜登政府以安全為優先，將提高集體威懾和應對突發事件的國防能力，並提升北極軍事能力，增加美軍在北極地帶的能見度，同時強化與北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，簡稱NATO或「北約」）和北極盟友合作，共同執行軍事培訓、演習和部署，以捍衛北極地區的安全利益。

此外，報告也指出「北美航太防衛司令部」（North American Aerospace Defense Command，簡稱NORAD）將推動現代化改革，增加「美國海岸巡防隊」（US Coast Guard）「破冰船」（icebreakers），並與加拿大軍事合作，以加強對北極地區作戰環境的了解，包括海、空的觀測、通訊及數據分析等。

中國定義自身為「近北極國家」 推動「冰上絲綢之路」

中國則將野心放在北極航線及蘊藏的石油資源上，未來北海航道開通，將降低中國海上運輸的成本和風險。近二十年內，中國除了積極與俄羅斯、挪威、丹麥、冰島等北極國家交好外，還增加預算擴大經濟、外交、科學、軍事等方面的活動，同時將北海納入「冰上絲綢之路」，甚至派遣軍艦進入北極圈。

早在2004年，中國就建立了北極考察站，2013年成為北極理事會觀察員，更進一步在2018年發表《北極政策白皮書》，宣稱自己是「近北極國家」，是北極事務的重要利益攸關方，將在北極跨區域和全球性問題上積極發揮建設性作用，並稱中國將在「一帶一路」框架下，與各方共建「冰上絲綢之路」，積極推動構建「人類命運共同體」。

美國前常駐北約代表凱‧貝利‧哈奇森（Kay Bailey Hutchison）表示，中國正在將自己定位成「近北極國家」，並透過與俄國的關係，加速推進參與北極地區決策權。據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，中國正「巧妙地在北極建立更大的存在」，與俄國合作建設港口、機場、能源開採及科學研究等，共享情報、監視和偵察數據等，已開始對北極安全構成威脅。

美國前國務卿龐佩奧：須嚴防中國北極擴張

對於中國提出「冰上絲綢之路」及對北極的企圖心，據《美國之音》報導，美國前國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）10月11日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉辦的研討會上表示，必須警惕中國在北極的擴張野心，以及中國與俄國的戰略合作。龐佩奧強調，美國並不想激化與中國對抗，只是要確保中國扮演「文明角色」，可惜習近平並無此意。

對於中國自稱「近北極國家」，龐佩奧笑稱：「計算一下，900英里，中國離北極沒那麼近吧？這等於從這華盛頓到我的家鄉堪薩斯州，可不是什麼輕鬆的通勤。」龐佩奧表示即使北極理事會目前因俄烏戰爭停止運作，美國也需進行雙邊合作，以免讓中國見縫插針。

龐佩奧認為北極地區對美國國土安全很重要，中國發射的陸基洲際彈道導彈都必須飛越北極，才能打擊到美國和加拿大，美國針對中國、俄羅斯的洲際彈道導彈防禦系統，也部署在北極上空，包括格陵蘭島和阿拉斯加。

龐佩奧指出，中國政府在北極地區的主權宣稱缺乏合法主張，且對北極的野心昭然若揭，例如向俄羅斯購買大量天然氣，並用船自北極海南下載至寧波港，以及試圖獲取北極地區的稀土資源，並曾嘗試購買格陵蘭島的廢棄軍事基地。

北約海軍上將與中國外交官 在北極圈論壇上爭執

各國競逐北極加劇，北約軍事委員會主席、海軍上將鮑爾（Rob Bauer）近日就中國政府未能譴責俄羅斯入侵烏克蘭，與中國駐冰島大使何儒龍在會議上引發口角爭執。鮑爾上將10月15日在「北極圈論壇」（Arctic Circle Assembly）上表示：「中國不認同我們的價值觀，破壞了以規則為基礎的國際秩序」。中國大使何儒龍在台下大聲回應：「上將，恕我直言，您的講話和言論充滿了傲慢。」

鮑爾稱中國強調國家主權和國際公認邊界的重要性，反問何儒龍：「那麼為什麼中國仍然沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的攻擊呢？」鮑爾的話贏得了掌聲。何儒龍說，中國對「烏克蘭危機」的看法是歷史性的，世界需要「認清根本原因」，當他稱中國為「世界和平締造者」時，引來一陣笑聲。

「北極圈論壇」是關於北極的年度國際聚會，由冰島發起且每年在該國舉行，與會者包括政府、原住民組織和學者。該論壇與「北極理事會」（The Arctic Council）不同，北極理事會有8個成員國，分別為：加拿大、美國、俄羅斯、冰島、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭，現任輪值主席為俄國。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北極理事會的會議已暫停。

本文摘自《看》雜誌第239期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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