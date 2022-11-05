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綠光劇團《再會吧 北投》幕後之二：人生困境代代有 吳念真問：你敢賭一把嗎？

聯合新聞網／ 看雜誌
▲《再會吧 北投》舞台劇編導吳念真，是台灣最會說故事的歐吉桑。龔安妮攝影
▲《再會吧 北投》舞台劇編導吳念真，是台灣最會說故事的歐吉桑。龔安妮攝影

【撰文／謝平平】

剛過完70歲生日的台灣知名作家、導演、編劇吳念真，深知情義相挺不能永續，注定要年輕人來接班，「未來是年輕人的，自己做決定，也要自己負責。」毫不戀棧的豁達心態，使他對無常淡然處之；寬容，也反映在多年來的作品中；對自己人生的難題，他的解方充滿勇氣。何解？吳念真只問你一句話：「你敢不敢賭？」

我用青春跟孤單跟它對賭

吳念真近年投注心力於台灣原創中文歌舞劇。2018年，他為紙風車文教基金會旗下的「綠光劇團」編導的舞台劇《再會吧 北投》，被知名作家馬世芳譽為：「是我看過最好看的台灣音樂劇，沒有之一。」

2022年10月14日起至12月11日，再度上演的《再會吧 北投》2.0 Revival版同樣造成不小反響。劇中的兩個年輕女孩純純（林雨宣飾）與淑惠（方宥心飾）遇到生命的困境，想法不同、選擇不同。其中，吳念真最喜歡的一句台詞是：「我用青春跟孤單跟它對賭！」

這對年輕人而言，頗為困難。繁花盛開，愛情是一件多麼美好的事情，誰願做這樣的犧牲？

有，日本江戶時代的知名劍術家宮本武藏，他為求世界無雙的地位，不被愛情影響心智，寧可一輩子不談戀愛、不踏入婚姻。吳念真說：「我們年輕時看到，都嚇到了，這是最大的賭注，年輕人都想談戀愛嘛。」

吳念真認為，自己想改變，就必須付出一定的代價。劇中的淑惠為了學習唱歌，甘願忍受不能戀愛、有實力才能發片的合約。未來是晴是雨？還未可知；但她願意為了理想，獻上自己如花般的青春。

▲綠光劇團《再會吧 北投》2.0 Revival正在台灣巡迴演出。龔安妮攝影
▲綠光劇團《再會吧 北投》2.0 Revival正在台灣巡迴演出。龔安妮攝影

劇中的純純 上一代台灣人相貌

而純純的選擇卻與淑惠恰恰相反，她以為，再痛苦的事情，牙一咬就過關了，明天又是嶄新的一天。如果命運的考題擺在眼前，許多人應該會同意淑惠的選擇吧？誰願意把自己往虎口送呢？

「那不一定啊。」吳念真嘆口氣，回憶起自己從16歲出社會開始，就不斷地憂心別人的事情，往家裡少寄一百元，就惴惴不安，「我很想讓大家在故事中，看到與自己不一樣的生活。」他希望透過故事，讓不同世界的人彼此之間能多點同理心，嘴上的謾罵少一點，各退一步，嘉惠社會。

未來，是年輕人的天下

人生的難題，還有親子之間。吳念真教孩子時不打不罵，「我最凶的罵法，就是叫他三個字的名字，他就知道我生氣了。」他也不否定孩子的想法，最常使用的方法就是讓兒子說服他，「溝通有很多方式，專家的方法不一定適用。」

但他看到周遭朋友的親子相處或接班問題，已經成了極大困擾，以為自己對家庭有貢獻的，孩子卻不這樣認為，「我很多朋友都說，退休之後要把事業交給兒子。但是兒子一做決定，他就拍桌。我說這怎麼叫做交班呢？」

吳念真力勸朋友放手讓年輕一代接班，「下一代有自己新的東西，上一代既有的成功經驗，在新時代不見得會成功。」

他舉例，許多年輕人往往被傳播媒體公司老闆氣得七竅生煙，上一代人無法得知電腦的最新發展，因此難以認同年輕世代的提案，只希望他們按著過去八點檔的成功模式依樣畫葫蘆。看在吳念真的眼裡，年輕人無法做決定，也少了負責的機會，而他也打算將這樣的話題寫入《人間條件八》。

人生困境代代有

台北藝術大學藝術行政與管理研究所教授于國華，曾對吳念真作品做過以下評論：「不論悲喜，都帶著對於人性的理解與包容。」

從27年前的節目《台灣念真情》，吳念真帶著攝影團隊上山下海，尋訪不同的生活模式，他也從中看到不同世代的難題。

以四年級生來說，生活物質簡單，又不一定遇到好老闆，「我以前有個劇本被改九遍，最高紀錄！」在沒有電腦的年代，一本二萬多字的劇本要重寫九遍，等於手寫二十萬字，吳念真笑說，自己還是不敢離職。

奇妙的是，儘管當時房貸利率高達10%，許多人不到30歲，已是有殼一族，「包括基礎公務員，或像我這樣剛開始寫劇本、還不知道人家要不要的年輕人。」

但台灣如今物質生活豐富，年年可以出國，房貸利息低到1.2%，數百萬的頭期款卻是低薪族群十年都存不到的數額，「現代年輕人承擔的責任跟必須要付出的代價，都比我們還重。」

如他所言，每個世代只是吃穿不同，人性的愛恨貪嗔癡不曾改變，不是出生在資源豐富的家庭中，如何在困境中找到出路？端看自己的選擇與勇氣，「但無論如何，你都要盡力，不要抱怨。」

經歷過大風大浪、現為「台灣最會說故事的歐吉桑」的吳念真也送讀者一句話：「自我精進，與人為善。」末了，談到政府補助，他不改風趣本色，「影視產業很單純，不用一直想靠政府，自己去拼出來啦！」

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▲北投酒家菜融合各流派，加上要下酒，因此自成一格。《再會吧 北投》中由陳竹昇飾演阿吉師。綠光劇團提供
▲北投酒家菜融合各流派，加上要下酒，因此自成一格。《再會吧 北投》中由陳竹昇飾演阿吉師。綠光劇團提供

酒家菜「魷魚螺肉蒜」的祕密

吳念真笑說，北投應該是最早有Uber的地方，不管是載酒店小姐、還是半夜送藥，一輛摩托車就能跑遍北投山區。政府禁娼後，北投轉型為溫泉聖地，剩下那卡西與酒家菜文化，「我們公司尾牙以前都辦在那裡，菜好吃又不會趕人。」

既能表現誠意又精緻的「魷魚螺肉蒜」正是酒家菜的經典代表，其中也暗藏玄機。這道菜餚從一開始就會擺在桌上，內將（旅店的女服務員）會不定時進來加湯、遞上熱毛巾，「以前桌上都是一疊鈔票，遞毛巾或是酒家女進來陪酒、聊天，隨時都會給小費。」

熱湯與熱毛巾，都可以解酒，使客人千杯不倒，也為酒家帶來豐厚的收入。這些逝去的文化，也都呈現在台劇《再會吧 北投》裡。

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本文摘自《看》雜誌第239期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第239期）謝謝！

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