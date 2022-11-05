綠光劇團《再會吧 北投》幕後之一：以舉辦台灣東尼獎為志 科技大老雷輝的音樂劇夢

【撰文／謝平平】

音樂劇有歌有舞，輕鬆活潑，是吸引民眾走入劇場的最佳表演藝術形式。「綠光劇團」2018年推出台灣原創音樂劇《再會吧 北投》，第一年就拿下全台現代戲劇類票房冠軍，今（2022）年再推出 2.0 Revival 版，演出目標為60場。製作人雷輝擁有企業高效文化的歷練與滿腔古典音樂的熱情，他對台灣音樂劇的規劃不只是追上韓國，還要與百老匯、倫敦西區看齊，未來更以舉辦「台灣東尼獎」為目標。

急起直追韓國音樂劇 衝高演出場次

二十年前，韓國官方砸重金培養韓國音樂劇，是今日大量外國人赴韓觀賞的主因，其中包括不少台灣人，今日蔚為風行的韓劇也受惠於此。

同一時期，台灣的中山堂、西門紅樓、華山藝文特區接連啟用，對拓展票房、培養藝文人口雖有助益，但集中在北部的特色，仍無法應付大、中、小型劇團的演出需求。

每齣新戲推出後，選角、定妝、布幕、音樂、場地等，皆要重新來過；台上演員20人，幕後工作人員可能是40人，還要編列宣傳預算，收入與付出幾乎不成比例。票房不穩定，專業劇場人收入難以為繼，在這波疫情造成演出停擺之前，許多劇場人早因多種因素轉入其他行業。

雷輝極早就與知名本土民謠大師陳明章相識，對劇場環境略有耳聞，當韓國官方開始培植音樂劇人才時，他正在宏碁聯網奮戰、為明基創立品牌，是宏碁創辦人施振榮的愛將、明基電通董事長李焜耀最得力的左右手。退休後，終於可以擁抱最愛，他並非以「口袋很深的科技人」跨足投資的角度進入表演藝術界，而是以培植人才的角度全面規劃。

雷輝觀察到，二十年的全力發展，不只大邱國際音樂劇節名聞遐邇，首爾的大學路1.6公里就藏有超過一百個小劇場，「他們從小戲開始做起，慢慢的培養成大戲，影視產業基本要會唱、會跳、會演，這是很大的基礎建設。」

經常飛往海外聆聽古典音樂會、歌劇與音樂劇的雷輝，對台、韓雙方差距，心中也有底，「韓國音樂劇投入的人力，大概是我們的十倍。」

看好《再會吧 北投》 故事帶動票房

耗資600萬打造的《再會吧 北投》，由雷輝製作、吳念真編劇執導、陳明章擔任音樂總監與吟唱，以日治時期的高級社交場所北投為場景，講述儷人雙雙，衣香鬢影下的悲戚，2018、2019年就演出40場。

「我常說，民國60、70年代，北投只有二種人：命最苦的人，最有權勢的人。」雷輝與吳念真同為四年級生，北投在日治時期專供日本高官、貴族的溫泉療養場合，有著濃厚人文氣味與藝術氛圍，「那時只有藝、沒有色。」

隨著國民政府遷台，台北圓山附近駐紮美軍顧問團，北投成為高官商討事情的場所，也出現那卡西（走動式的唱歌賣藝）等娛樂項目。1967年，《時代》雜誌刊登美國大兵與北投二名女性裸浴的照片，讓政府大為惱火；形勢逼人，文藝北投終究回不去了，北投成為人們口中的「溫柔鄉」，也成為家貧女性的掙錢去處。

出生在瑞芳的吳念真知道，即使生長在雲林崙背的雷輝也知道，他對逢年過節才會見到的衣著入時女性，印象深刻，後來才知遠親在酒店工作，「這不是北投的故事，是當時台灣的社會縮影。」

▲耗資600萬打造的《再會吧 北投》叫好叫座。綠光劇團提供

雷輝看好《再會吧 北投》可以吸引民眾二刷、三刷，甚至吸引外國人進入劇場，因此今年的 Revival 版本精簡劇情、增加樂隊舞者編制與場景效果，也在小提琴之外，增加了一把大提琴，描述劇中女主角淑惠（方宥心飾）的心情。

他表示，用小提琴描述純純（林雨宣飾）為了養母報恩的困境，頗令人揪心，「但沒有一個穩定的襯托，你會覺得揪心完，心情很空泛，加入大提琴，和聲與對位更加豐富。」

台灣劇場從以前到現在都不缺好作品，表演工作坊1986年推出《暗戀桃花源》時，全年23場演出已是票房紀錄，民眾期待下一部更精彩的演出。

但雷輝認為，好作品就應該不斷重複演出，這樣才能攤提成本，並成為可預測的固定收支，劇團才能長期穩定經營，劇場人的工作環境才能改善，並從中再製作好作品。

▲雷輝希望把商業經驗帶入藝文產業，達到可以循環的經濟規模。不只打造穩定的發展環境，更將舉辦「台灣東尼獎」作為下一步目標。綠光劇團提供

發展定目劇是否有所幫助？

雷輝表示，台灣演出場地九成九為國家資源，面臨分配難題，一般劇團連申請一、二週的場地，都難以過關，「哪來的定目劇？」劇場無法離開市中心生存，想在寸土寸金的台北市中心提倡興建私人劇場，大概也只會落得「只聞樓梯響，不見人下來」的困境。

環境的現實如此，依舊擋不住他的滿腔熱血，今年6月，雷輝號召宏碁創辦人施振榮、台新金董座吳東亮、大亞創投合夥人郝旭烈等18位企業家，集資3,000萬成立「灣聲國際」藝術經紀公司，以普及台灣經典音樂為理想，並發展IP經濟。

他也在今年成立「榮耀文創產業基金會」，提供小型、非營利用的展演實驗空間，並協助品牌建立與制定行銷策略，2023年將推出「音樂劇推薦平台」，宣傳台灣好作品。

「我希望把商業經驗帶入藝文產業，達到可以循環的經濟規模。」不只打造穩定的發展環境，雷輝更將舉辦「台灣東尼獎」作為下一步目標，希望台灣的表演藝術從業人員能依樣如國外制度化且名利雙收。

本文摘自《看》雜誌第239期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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