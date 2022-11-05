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青年陶藝家許庭嘉 綻放「慢火雅風」生命力

聯合新聞網／ 看雜誌
▲在宜蘭默默在地紮根三年的青年陶藝家許庭嘉。林紅均攝影
▲在宜蘭默默在地紮根三年的青年陶藝家許庭嘉。林紅均攝影

【撰文／岳翔雲】

雪隧通車後，宜蘭成為許多台北人一日遊的最愛，除了好山好水迎來如織遊人外，宜蘭傳藝中心終年表演不斷，也吸引著各類藝文活動的愛好者。

這樣的環境與氛圍，也讓許多藝術工作者選擇在宜蘭安身立命。其中，年方30歲的青年陶藝家許庭嘉，已默默在地扎根三年，創業初始就遭逢疫情，卻依然綻放出堅強的生命力，讓人好奇他是如何開展自己的藝術生涯與道路？

古樸老味道，慢火生雅風

走入隱身在宜蘭大學附近巷弄裡的「慢火雅風」陶藝工作室，彷如穿越時空隧道，進入台灣早年的幽靜歲月。古樸的二樓平房，圍籬與牆邊布滿各式盆栽，門口掛著的日式布簾，上面綴飾著杯、壺、瓶、盤等陶器小圖，簡約的巧思，讓人隱約感覺到主人內斂卻又不落俗套的風格。

推開小門，映入眼簾的是溫馨的小廳堂，一旁的老櫥櫃與老縫紉機，讓人有一種回到阿嬤家的錯覺與親切感。這時，稍顯靦腆卻十分帥氣的年輕主人許庭嘉奉上茶來，聽聞眼前所見一切都由他親手布置打理，更讓人不由驚嘆他骨子裡的老靈魂與不凡的匠心獨具。

▲2018年許庭嘉於台北剝皮寮「空間自白」展出中的作品「八十一個茶碗」，代表塵世中的芸芸眾生。許庭嘉提供
▲2018年許庭嘉於台北剝皮寮「空間自白」展出中的作品「八十一個茶碗」，代表塵世中的芸芸眾生。許庭嘉提供

許庭嘉2015年畢業於師大美術系，2018年取得台北教育大學藝術與造型設計學系工藝陶瓷組碩士學位。由於父親是美術老師，自幼即受到藝術薰陶，學成後自然而然走上藝術創作的道路。許庭嘉在校時主修國畫與陶藝創作，陶藝實作主要師承知名陶藝家羅森豪，分別於2018年台北剝皮寮「空間自白」與2019年花蓮吉光片羽「歲月共好」初試啼聲推出個展。

講起話來思路清晰、不慍不火且頗有主見的許庭嘉表示，陶藝創作是自己喜歡的事，也是自己的選擇，「既然喜歡陶藝，這條路能不能走，早晚都要試過才知道。與其年歲大時承擔不起失敗，不如早點測試自己與市場。」這番看似輕描淡寫的話，背後卻有不為人知的試煉與挑戰。

半年無人問，Pinkoi來助攻

2019年，想要爭取安穩生活條件以便「成家」的許庭嘉，四處尋找工作坊處所，一眼看上了目前這棟老房子的「窗花」，毫不猶豫地簽了五年長約。接著和父親籌措一筆資金後便開始了「立業」之路。

可是，剛創業卻沒想到竟碰上無法預料的疫情爆發。他說，有半年時間「門可羅雀」，幾乎沒有客人，真的是「從零開始」，多半時間都是自己一個人面對空盪盪的工作坊。那時生活無以為繼，艱苦到買個便當也要為「五塊錢」考慮再三。

創業只有艱苦沒有坦途，得自己去突破。許庭嘉於是開啟了「教學與DIY課程」，他覺得這是比較容易「變現」的方式，靠時間與勞力來換取微薄收入。剛開始沒有知名度的他，為此立過招牌，打過FB廣告，可惜「來客數」依然少得可憐。

天無絕人之路。無意中，許庭嘉在網路上看到以創意設計為導向的Pinkoi購物平台正在招商，他主動提供了產品設計理念及教學課程，就此開啟了生意的契機。

許庭嘉表示，因為Pinkoi當時想要推「體驗課程」，這樣的店家本來就不多，陶藝體驗當然更少，因此Pinkoi還主動指導如何上架課程、設計文案內容及照片拍攝，讓「慢火雅風」的陶藝DIY體驗課程呈現出吸引人的質感。

同理心教學，五顆星評價

正所謂否極泰來吧，蟄伏多時的許庭嘉掌握住機會，網路與實作體驗結合的經營模式，終於讓事業有了起色。然而，許庭嘉卻發現新的問題困擾著他，原來，長時間與人隔絕，他已經悶到「不太會講話」，突然要面對來訪的客人，竟顯得言語生疏。

為了化解與客人之間的尷尬，緩和彼此情緒，許庭嘉特別在DIY課程中，加入了放鬆心情的「熱身」時段──先招待點心跟飲料來打開話匣子。他特別與宜蘭在地的「逗可可」（DOCOCO）甜點研究室合作，以當天現烤的可麗露等精緻點心，加上自調的咖啡、飲料，作為和客人拉近關係的潤滑劑。結果，效果出奇得好！

有了好開場，陶藝DIY的重頭戲才真正上場。許庭嘉深入淺出地為大家介紹陶藝、陶土與技巧，然後一步步帶客人揉土、拉胚、捏陶，在底部簽名後，靜待許庭嘉親自燒窯完成成品。

許庭嘉表示，協助捏陶時，只能從旁輕輕指導，不能出手太多，必須讓捏陶者真正感覺到這是自己做的，而不是假他人之手幫忙完成的。尤其是小朋友做簡單的小作品時，更應盡量讓他們自我完成。

▲在許庭嘉的精心安排下，也許是自我提升的旅程，也許是一家人共處的溫馨時光，也許是三五好友的相聚，都能在慢火雅風享受一個慢活充實的午後。許庭嘉提供
▲在許庭嘉的精心安排下，也許是自我提升的旅程，也許是一家人共處的溫馨時光，也許是三五好友的相聚，都能在慢火雅風享受一個慢活充實的午後。許庭嘉提供

在許庭嘉的精心安排下，也許是自我提升的旅程，也許是一家人共處的溫馨時光，也許是三五好友的相聚，都能在慢火雅風享受一個慢活充實的午後。許多五顆星按讚的回饋慢慢出現在臉書和Pinkoi上，好口碑終於打響了知名度，吸引了越來越多的陶藝愛好者。

許庭嘉表示，陶藝教室原本想吸引的是在地客群，沒有料到目前的客源竟然多半來自台北。很多台北的旅客，來到宜蘭後這裡玩、那裡玩，發覺都玩過了，於是開始尋找截然不同的遊程。這時，能夠讓人靜下來發揮一下藝術創作能力的陶藝教室，便成了最佳選擇。

之所以備受肯定與獲得極高的滿意度，也在於許庭嘉處理事情的心態。手作捏陶燒窯之後，無法避免總有功敗垂成的。也許有人會認為，產品失敗了就退一部分費用即可，畢竟課程還包含教學以及咖啡飲料等。可是許庭嘉認為，學員參與課程，最終就是期待有一個成品，既然作品失敗了，不管是什麼原因，就是全額退費。這樣貼心的舉動反而讓客人十分感動，紛紛表示無論如何都會再來。

貴人來相助，陶藝生活化

另外，慢火雅風能夠存活下來，除了個別消費者的支持，也受到一些行家或企業的青睞。例如花蓮知名的預約制餐廳「蒔夜壽司」，老闆不僅喜歡與購買許庭嘉的陶製品，在介紹餐點時還會順帶推薦，無形中也幫慢火雅風做了宣傳。台北的「小宇咖啡實驗室」也同樣喜歡用慢火雅風的杯盤來襯托咖啡，兩者互相搭配，相得益彰。

歷經創業初期的慘澹經營，許庭嘉十分珍惜得來不易的轉機，「都是朋友跟貴人的支持，才可以存活下來。」他謙虛道：「賺大錢是不可能，一個人的工作哪能賺多少錢？糊口倒是沒問題了。」

雖然慢火雅風的課程受到大眾喜愛，對於成為一個陶藝家的目標，仍是許庭嘉不變的堅持。如今陶藝教室只有週五到週一開班授課，週二到週四則不對外營業，而是保留給自己創作的時間。

在創作上，除了設計美觀、釉色自然之外，許庭嘉希望他的陶藝作品能符合「生活藝術化，藝術生活化」的理想，因此對於作品是否「實用、好用」十分講究。例如茶杯和茶壺是否輕便、是否符合人體工學與使用習慣，是否重心不對、出水不順或是把手歪斜不勻稱等，他都會不斷觀察研究並予以修正。

▲許庭嘉的陶藝作品「林中生息」。許庭嘉提供
▲許庭嘉的陶藝作品「林中生息」。許庭嘉提供

此外，許庭嘉偏好傳統古典的陶藝風格，創作系列傾向北宋徽宗優雅溫潤的「青瓷」，或者是被日本列為國寶的粗獷率性「志野燒」。這兩者除了分別具有中國跟日本傳統美學外，燒製技巧也有難度，需要有一定的基本功。許庭嘉表示，傳統藝術作品就是要做得讓人賞心悅目，陶藝品也是收藏品，沒有打破一定會增值。

跟許多前輩走過的路一樣，許庭嘉認為在創作過程中都有「見山是山，見山不是山」的境界反應，也就是說一開始學會了某些技巧，燒出作品可能就會覺得小有成就了，但越燒就越會覺得技巧無止境，包括陶土、釉藥、上色、燒窯等，小細節中隱藏著大學問，一點點的不同都是境界與功力的體現。他誠懇道：「總之就是在學習中進步，人要懂得謙卑才行。」

寂寞創生機，鹿角蕨背後有洋蔥

在慢火雅風工作室裡，有個「配角」十分引人注目，那就是隨處可見的「鹿角蕨」，將老屋、老家具、陶藝品妝點得更加有文青感。然而，這背後的故事聽來卻格外辛酸。原來，當初許庭嘉原本屬意在花蓮創業，但因為想就近照顧在台北的女友，最後決定落腳宜蘭。

沒料到，創業後不到一年時間，就和女友分手了。創業初期的不順遂加上感情的創傷，讓孤伶伶的許庭嘉，開始學習培植鹿角蕨排遣寂寞。擁有一雙巧手的他，養出好多生趣盎然的鹿角蕨，儼然成為鹿角蕨達人，銷售鹿角蕨變成了另一項收入來源，甚至在網路影音平台上也可以看到他的鹿角蕨教學影片。

許庭嘉如今說得雲淡風清，但聽者卻能感受到當時無人聞問、孤軍奮戰的壓力與痛苦。好在，心智十分成熟堅毅的他，「守得雲開見月明」；而當初沒有選擇在台北或花蓮創業，恰好也避開了高租金以及只能依賴當地客源的問題，事後看來真是「無心插柳柳成蔭」。

苦過、走過，關於年輕人創業，許庭嘉衷心建議，除了籌足創業基金外，最好還要備足6到12個月的營運資金，而且，「不要只有一個人創業，太苦、太悶了。」

拿起許庭嘉精心製作的青瓷茶杯仔細端詳，想起古人描述汝窯的詩句──「雨過天晴雲破處，這般顏色做將來。」這不也正是許庭嘉創業歷程的最佳寫照？

本文摘自《看》雜誌第239期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第239期）謝謝！

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