烏俄戰爭的經濟學分析

【撰文／樊家忠】

烏俄戰爭已持續半年，這是一場讓所有人跌破眼鏡的現代戰爭。

戰爭剛開始的時候，輿論普遍認為在全世界軍力排名第二的俄羅斯軍隊攻擊下，烏克蘭撐不了多久，甚至於撐不過幾天，戰爭就會以烏克蘭投降告終。也有很多傳聞說演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基會選擇逃亡，然後俄羅斯會扶植一個親俄政權掌控烏克蘭政局，戰爭不會延長。

結果，上述這些預測都沒有發生，反而到了5月，俄軍在各地失利後撤軍「轉進」去烏東戰場，輿論那時完全轉向，不但預測戰爭會延長，且可能延長很久。而現在，輿論上討論的問題是俄羅斯何時會失敗，烏克蘭何時會收復克里米亞，取得戰爭的全面勝利。

如果當初普丁能預料到今天的結果，他一定會三思而後行。那為何當初他會錯得那麼離譜呢？

代理人問題

當然，普丁犯錯的原因可能很多，但其中一個重要原因是經濟學稱為「代理人問題」（Principal-Agent Problem）所形成的困境。

代理人問題會出現，是因為「委託人」（ Principal）跟「受委託人或代理人」（ Agent）之間的利益不一致所導致的。典型的例子是一個公司的股東（委託人）與經理人（代理人）的目標不一致：股東希望極大化公司的利潤，自己就能得到最多的股利；但經理人則希望極大化自己的薪水以及自己未來升遷的機會。

另一個典型的例子是老闆（委託人）與員工（代理人）之間的利益不一致：老闆希望員工努力工作替公司賺錢；員工則希望錢多、事少、離家近。

除了兩者利益不一致之外，代理人問題的出現還必須有一個必要條件：委託人很難有效監控代理人，取得完整訊息的成本很高。如果老闆可以很輕易監控員工是否努力工作，員工就不敢偷懶，那麼雖然兩者偏好不同，但代理人問題也不會出現。

歷史不斷重演

代理人問題是極權者最大的障礙。由於缺乏法治基礎，專制政府都由掌權者與他的親信形成一個小圈圈來運作，重大的決策都在小圈圈裡拍板。小圈圈運作的結果就是掌權者的資訊來源封閉，而在這個資訊封閉的環境裡，親信們可以過濾資訊，只對掌權者傳達對自己有利的訊息，這就是典型的代理人問題。

類似的問題在中國歷史上屢見不鮮，而且導致嚴重的後果。例如南陳後主陳叔寶寵信身邊的江總、孔范、沈客卿等佞臣，當隋國大軍進攻時，這些親信將所有的告急戰報扣押下來，只為討後主歡心。最後隋軍輕鬆度過長江，僅僅十天就滅了陳國。

也許很多人會覺得奇怪，國家發生危難對這些佞臣也沒有好處啊，為何要隱瞞軍情？這主要是因為皇帝與佞臣之間特殊的溝通方式所致，當戰事剛剛開始的時候，危機還不明顯，佞臣們當然會跟皇帝講好聽的話，說本國軍力強盛、敵人都是草包等等胡話讓皇帝放心。然後，當軍情進一步危急的時候，原本撒了小謊的佞臣們當然不敢認錯負責，就用更大的謊言來圓謊，反正皇帝愛聽。然後這樣一直惡性循環下去，直到亡國那一天來臨，這正是代理人問題的極致表現。

普丁與中共的困境

跟陳後主一樣，普丁跟他的親信之間也無法免除代理人問題。

早在今年4月，俄軍的閃電戰攻勢在戰爭進行了5週後已經明顯失敗，俄軍的表現之差讓人咋舌，裝備陳舊、補給不足、士氣低落，讓大家看到這個號稱全球排名第二軍力的不堪真相。

當時美國白宮發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）公開表示，美國的情報顯示普丁的親信對他隱瞞了俄軍的慘況。這些親信們隱瞞真相的理由跟後主身邊的佞臣完全一樣：他們之前都隱瞞了軍情的不利消息，現在說出真相會倒大楣。親信最大的利益是自保，跟普丁希望的戰勝目標不一致，這正是典型的代理人問題。

於是，普丁就從戰爭一開始就不斷做出錯誤決策，直到今天深陷在戰爭的泥沼裡，即將面臨失敗的命運。

中共當權者當然也無法逃離這個詛咒，習近平過去幾年在外交、內政上的重大失誤，雖然有政治內鬥的考量，但也可能是代理人問題導致的暴衝結果。

本文摘自《看》雜誌第238期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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