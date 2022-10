高房價是21世紀全球的大難題

【撰文/林茂昌】

前一陣子中共在台灣附近海域進行飛彈演習,國人對此莫不表示不滿與憤怒。但一位朋友的兒子,約三十五、六歲,正準備買房並到處看房,卻開玩笑地說,最好把台灣房市打趴。玩笑歸玩笑,現在房價高到一般人負擔不起則是不爭的事實。儘管政府陸續祭出各種打擊炒房、抑制房價的措施,房市似乎也只是在2016年左右冷清了一陣子,不久又活絡起來。即便到了2022年第三季,美國聯準會已經多次升息,股市應聲下挫,台灣房市卻越燒越旺。

房市利空為何不崩盤?

在投資領域裡有人看多、有人看空,意見紛歧本來是尋常的事,但是像房地產市場這樣,多數人都覺得價位偏高,連主管機關也認為應該密切注意並採取抑制措施,卻還能一枝獨秀,其中必有緣故。沒有人會和自己的錢開玩笑,買房的人絕對有他們的道理。

首先,近幾年來,房市在利空下為什麼沒有出現暴跌呢?因為房市和金融體系息息相關,而健全的金融體系,即使房市有些許波動,也不容易產生連鎖反應,發生金融風暴和房市崩盤。崩盤的條件,除了市場的悲觀情緒之外,還要有一個脆弱的金融,引發系統性信用危機,銀行全面緊收銀根,房市在一夕之間失血潰敗。

台灣1990年代開放新銀行,業者激烈競爭,出現違規超貸、逾放比偏高、資本適足率嚴重不足等諸多問題,當時的金融體質實在是不堪聞問。於是當房市稍有下跌時,就從體質較差的農會、信合社、新銀行等陸續爆發危機。但三十年後的今天,經過二次金融改革與整頓,金融體質與管理已經大有改善,並受到主管機關的監控。當然,這不能保證永遠不會爆發危機,但至少有能力承受房市的一般波動。

金融體系才是房市的大哥

健全的金融系統提供房市一個健全的發展基礎,反過來說,活絡的房市也為金融業帶來美好的前景。根據金管會的統計資料,2002年我國所有金控公司的資產總額為9.8兆元,而2022年6月底的資產總額為72.2兆元,約為20年前的7.4倍,每年複合成長10%以上,遠超過經濟成長率,這當然和房市有關。據《經濟日報》2021年12月的一篇報導,前幾大銀行的房貸都已逼近《銀行法》72-2條所規定的存款30%上限,現在要增加房貸,就必須先增加存款。顯然各大金控已在房貸業務上卯足全力,暫時得降溫一下了。

總之,健全的金融體系除了提供房市資金動能之外,還能適時節制過熱的房市,讓行情走得更長遠。說穿了,金融體系才是房市的大哥,而有了金融撐腰之後,房地產從以往只是滿足居住的小角色,在21世紀的今天,一躍而為累積財富的頭號工具。

法國經濟學家皮凱提(Thomas Piketty)在《廿一世紀資本論》(Capital in the Twenty First Century)提到一個核心概念:當資本報酬率(r)大於國民所得成長率(g)時,會導致貧富不均。簡單說,就是老百姓的薪水趕不上房價、股價上漲,或是有錢人的財富增加速度,將導致財富更加集中。

到底是什麼因素造成r大於g?有人認為是過去幾十年的全球化,造成薪資凍漲;有人說是因為世界各國為了刺激景氣大量印鈔票,造成資產價格膨脹。但不論如何,一旦r大於g,人們的獲利模式就產生重大轉變,從努力工作養家,變成省吃儉用買房、炒房,或是買股、炒股。而越多人「覺醒」,加入資產操作,就越是進一步提高資產價格,使得資產報酬更為誘人,吸引更多人投入。最後就是嚴重的貧富不均。

中產階級已經買不起房子

雪梨大學社會學者艾金斯(Lisa Adkins)在《資產經濟》(The Asset Economy)中指出,北美、澳洲、及許多歐洲國家的房屋價格不斷膨脹,特別是近二十年來的漲勢,是一個全球性的共通問題,並延續皮凱提的貧富不均理論,說明擁有房產是一個新的社會階級問題。

買房是人生中的重大支出,金額龐大,通常需要向金融機構貸款,並以二十年甚至三十年的時間償還。當房屋價格不斷上漲,超過薪資調升速度,人們就會擴張信用買更多的房產,以享受更多的增值。但這個增值並非憑空創造出來的,而是以加重未來買房者的負擔為代價。於是,房價的飆漲,除了造成貧富不均之外,還在社會上形成新的階級概念:「有房階級」和「無房階級」;一個是獲利者,一個是被犧牲者。這個劃分法將取代上個世紀的資本家、中產階級和勞工階級概念。

為什麼?因為中產階級已經買不起房子,中產階級快速消失當中。

財富累積並高度集中

既然財富增長比薪資快,資產操作的重要性就超過職場工作表現。於是,一個大學畢業的受薪階級,即使工作多年升為主管,領導許多部屬,只要他沒有房子,不懂得累積財富,以今天的房價和通膨水準來看,他的經濟狀況可能和我們印象中的中產階級有很大的落差,甚至會晚景淒涼。

更棘手的是,財富高度集中之後,少數人就有能力透過金權結構去影響政治、金融、法規、決策官員、監理單位、都市計畫、土地標售等,優雅地阻絕所有妨礙他們經由房地產累積財富的障礙。為什麼多年來各國政府努力抑制房價,房價卻依然上漲?這也許就是原因之一吧。

按照皮凱提和艾金斯的理論,一方面,財富累積並高度集中,是資本主義的自然經濟法則,除非有外力干預,例如政府出手打房或課徵重稅等;另一方面,當財富集中到一定的程度,透過金權結構便可化解政府的干預。這時,再好的政治經濟制度也於事無補。

高房價將是21世紀的一大難題。

