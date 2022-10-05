鋼琴家劉孟捷 從李斯特《巡禮之年》撫慰生死

【撰文／謝平平】

旅居海外的鋼琴家劉孟捷（Meng-Chieh Liu），11月4日至6日將在台中國家歌劇院舉行三場鋼琴獨奏會 ，前二場以李斯特（Franz Liszt）、蕭邦（François Chopin）與拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）的作品為主，第三場則著重作曲家對生與死的看法，每場皆精彩可期。其中，李斯特《巡禮之年》（Years of Pilgrimage）是劉孟捷14歲負笈美國前，在台最後一場演出的樂曲；當時的青澀少年經過生死掙扎的錘鍊，去年回台，此次仍選擇了《巡禮之年》，做為他對粉絲、樂迷的獻禮。

從音樂家轉進校園教書

年幼時的劉孟捷對大曲子就不害怕，對樂曲有自己的詮釋，總讓大人驚嘆，「我對這些曲子的共鳴怎麼來的，真的很難解釋，沒有人教我。」到底該歸屬於「老靈魂」或前世，沒人知曉。

15歲，他進入柯蒂斯音樂學院（The Curtis Institute of Music），被譽為「國際型的鋼琴天才」，21歲時，他被臨時通知代替名家上台演出，不到三小時的準備時間，他的實力征服美國樂迷，一夕成名；同時他也成為這間名校百年來的首位華人鋼琴教授，非凡的音樂成就不言而喻。

在驚豔美國樂界後，不多久，劉孟捷就因不明重症住進醫院，他會無預警地倒下，心臟也曾停止跳動，肉體則飽受免疫系統攻擊之苦，躺在醫院，幾近癱瘓。

大作曲家與天使入夢

在這段時間，他的靈魂鎖在肉體中，肌肉逐漸萎縮，但奇妙的是，過去的大作曲家竟然入夢傳授他作曲的思維，「那是一套哲思」，他也曾夢過天使。當旁人憂心著他的未來，劉孟捷卻走出了醫院，又轉入校園教書，他不去過多的想像，只是不斷的做復健，「出院大概六、七個月，我就想開演奏會。我不去想能不能彈，就慢慢這樣練回來。」

再回到熟悉的音樂廳，沒有強大的心理素質，恐怕難以撐過數年痛苦的復健、他人的奚落，「我以前在身體承受不了之時，會用心靈強撐，這可能是我生病的原因。」這樣的強硬是雙面刃嗎？這個問題，一樣沒有答案。八年後，回到舞台的劉孟捷，已非當年勝券在握的天才，而是謙虛面對命運的鋼琴家。

李斯特作品不在炫技

《巡禮之年》由三組（三年旅遊）鋼琴獨奏組曲組成，是李斯特在不惑之年走訪瑞士、義大利後寫下的作品。劉孟捷去年回台舉行演奏會，讓樂迷驚喜不已，而他也選擇了李斯特《巡禮之年》第二、三年的作品，以饗大眾。

義大利除有文藝復興三傑達文西、米開朗基羅和拉斐爾，還有但丁、佩托拉克等文學家，留下不朽的史詩與十四行詩。《巡禮之年》第二、三年的精彩作品，皆聚焦於此，也是劉孟捷感受很深的作品，「李斯特經常被人誤會炫技，但他是想回到靈性的生活，所以他會寫這些曲子。」

李斯特在遭遇痛苦之時，尋求神的慰藉，〈但丁讀後感〉奏鳴曲式的幻想曲描述但丁進到地獄、又重回人間的過程，是李斯特對《神曲》的敬意，他在54歲時宣誓成為方濟會神父，或許已對人生有更深一層的認識。

▲劉孟捷認為從樂曲中，就能感受到李斯特的靈魂在考驗中，這也是劉孟捷對人生的體會。

生與死，生生不息

劉孟捷認為，從樂曲中，就能感受到李斯特的靈魂在考驗中，作品充滿心中嚮往與歸屬感。

這也是劉孟捷對人生的體會，他表示，去年回台是因為要動手術，本無打算舉行演奏會。主治醫師希望他能在心情愉快下開刀，恢復期會比較好度過，才有了這二年的音樂會。

面對大手術，劉孟捷看待生命十分豁達，「死亡，我覺得這是人要面對的，你沒辦法面對，就沒辦法往前走。」宇宙有生命的喜悅、有死亡的畏怯，他認為，仔細審視死亡在生命中的角色，並思考恐懼何來，就能安然地邁出每一步。

第三天的音樂會，曲目安排多位作曲家在不同作品中描述生與死，讓聽眾思考該用什麼樣的態度來面對，「我希望從愛的角度來表達生與死，因為這是一個人生的循環。」

▲小時候，透過作曲家的作品，劉孟捷認識了新的世界；年齡再大一點，音樂帶給他的是回歸感。

音樂有巨大協調力量

小時候，透過作曲家的作品，劉孟捷認識了新的世界，每首樂曲就像閱讀著別人的故事；年齡再大一點，音樂帶給他的是回歸感，作曲家以樂音給予聽眾方向、帶領聽眾繼續求生，「這是藝術的特質。」

奔波在醫院、家裡的數年間，他更領會了音樂不只是一種娛樂，「音樂是一種音波、是一種協調，音樂會把身體的狀態協調得很好，他在跟你的身體互動，很奇怪。」口中頻頻說著奇怪，但劉孟捷確實感受到音樂強大的能量，尤其是古典樂。

這與古代講究的五音對五臟，似有異曲同工之妙。劉孟捷思考，如果社會是由不同大小能量組成，音樂當然也是其中一種，因此，聽音樂就是在吸收能量，能量相互之間或許真有治癒效果呢。

古典樂，會消失嗎？

台灣古典音樂市場的低迷，常令人發出喟嘆，更使人擔心，是否在消失在歷史長河中？劉孟捷的回答很有趣，「古典音樂是一種頻率、能量，他會一直存在，只是跟他感應的人，是多還是少而已，音樂家的作用，就是推動民眾到高頻率的生活裡面，遠離混亂的頻率。」

他同時表示，「以古典樂治天下」的志願可能太大，但透過音樂會，聽眾可以被洗滌。

給年輕音樂家的建議

鋼琴是目前獨一無二的獨奏樂器，音域寬廣、音色豐富，許多年輕學子相繼投入音樂藝術領域，但這十年幾乎全球都遇到古典樂市場萎縮的困境，也發生有國外音樂大學教授遇缺不補的現象。

針對目前投身古典樂的年輕音樂家，他建議，要對自己的精神生活有更深刻的想法，而不要想從現實社會中找尋自己走下去的力量。

「藝術家不只是追求教職，這是一個很神聖的地位。」劉孟捷表示，音樂藝術對社會影響很大，但同時也受到市場牽動，所以並不是一條輕鬆的路。

而他認為，古典樂之後，音樂還是能發展出新高度，主要關鍵在於：「從事藝術的人，是否有更高的情懷去創造？去相信音樂是人更高的追求？」

音樂家曾在戰場上鼓舞軍士，在醫院中慰藉病童，在痛苦中提升靈魂，劉孟捷更期待下個世代能更有遠見，使音樂之路更豐富。

劉孟捷小檔案：

劉孟捷出生於台灣高雄，13歲獲台灣區音樂比賽少年組第一名，14歲獲得亞太少年鋼琴大賽冠軍，隨即負笈柯蒂斯音樂學院，16歲時榮獲米耶克茲洛孟茲鋼琴比賽（Mieczyslaw Munz Competition）以及史特拉汶斯基分齡國際大賽（Stravinsky Competition）首獎。

1993年以柯蒂斯音樂學院學生之姿，代替鋼琴大師安德烈．瓦茲（André Watts）於費城音樂廳演出，精彩又完美的演出，讓劉孟捷首度登上費城當地的新聞頭條。

2002年獲頒艾維理費雪職業大賞及費城音樂基金會職業成就獎， 1993年開始任教於柯蒂斯音樂院，2006年受邀至芝加哥羅斯福大學擔任鋼琴教授，並在2014年秋天加入新英格蘭音樂學院的師資陣容。

本文摘自《看》雜誌第238期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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