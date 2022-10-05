內化永續DNA 艾瑪絲持續發展ESG

【撰文／楊戎真】

隨著環保意識抬頭，由聯合國全球契約（The United Nations Global Compact，簡稱UNGC）於2004年首次提出的企業經營評估指標ESG──環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）等三大面向，已然成為除了營利外，企業永續經營的重要關注點。

考量ESG的永續經營，對企業而言，究竟可以執行到多深、多廣？

崇尚永續：艾瑪絲洗髮精 產品、包材皆綠化

2004年創立的洗髮精品牌艾瑪絲（AROMASE），創辦人陳俊偉創辦艾瑪絲，在產品研發上主要著重以天然草本來源的原料解決頭皮問題。永續長簡秀芬強調，艾瑪絲的產品不使用歐盟禁用的1,500項成分，為產品劃下一道嚴格的門檻。

▲艾瑪絲致力髮膚永續美麗，洗髮精瓶身以百分百回收寶特瓶塑膠製成，並發起空瓶回收計畫，實踐改善美妝產業對環境的影響。艾瑪絲提供

除了重視成分天然來源，艾瑪絲的瓶器也逐步改為永續材質，目前有17支商品的瓶器採用百分之百的回收塑料製成。產品的外盒也取消塑膠封膜；網購配送外箱則盡可能採用循環包材，並與PackAge+ 配客嘉合作使用循環箱運送商品，消費者可將外箱送至歸還據點，讓配送箱可再重覆循環利用；除此之外，更發起空瓶回收行動，將使用完畢之空瓶走入回收系統，攜手通路屈臣氏做空瓶回收，讓綠色消費達成永續循環。

這些努力讓艾瑪絲獲得不少國際認證，包括：成為全球首家髮品通過BS 8001循環經濟最高等級認證、產品ISO 14067碳足跡認證、SEAL Awards可持續創新獎、亞洲第一支C2C銅級環境友善專業髮品、德國綠色產品獎等，朝向ESG的努力成績斐然。

環境保護E：知其所以然 照顧「地球的頭皮」

作為一個以ESG標準為經營依據的企業，「環境保護」（Environment）自然是重要的一環。簡秀芬表示，艾瑪絲從自身產品發想，健康髮絲來自於頭皮環境的淨化，將頭皮潔淨的概念延伸至地球照顧，環境就像地球的皮膚，土壤與大自然的永續環境，與肌膚頭皮健康同等重要，「當我們在做環境教育跟環境行動時，就是在照顧地球的頭皮，這就跟我們的本業相關。」

艾瑪絲一開始從淨灘著手，並不斷往前溯源，「跑到海洋的東西，之前在哪裡？我們就去淨川；淨川之後，再往源頭呢？就是淨山，淨山之後，再去種樹。一環深入一環地身體力行，至今艾瑪絲已種下三百棵樹苗。」簡秀芬驕傲地說。

在永續發展的過程中，艾瑪絲發揮企業影響力，盡可能攜手上、下游廠商參與。一次淨山活動後，艾瑪絲邀請的供應商告訴簡秀芬，他參加過很多環保活動，沒有一次可以讓他想要回去做什麼事，但這次他決定回去後要架太陽能板，開始用再生能源生產。

還有一家車廠老闆帶了11位員工參與淨山活動後，感動之餘將其視為該公司的「永續元年」，並將活動記錄下來上傳官網。事後在汽車大展中，該公司因而獲選為ESG公司。簡秀芬高興地說：「這個影響力就是我們想要的！」

簡秀芬認為，企業是否能夠持續關注環境議題，「體驗感」很重要。淨山活動不只是撿垃圾，還做了環境教育，「這些企業因為不光只有做，而是明白為什麼要做，知其所以然而做，感動更深刻。」她深深體悟，如果能夠把永續發展的理念有條理地傳遞出去，可以發揮很大的影響力。

這些影響猶如漣漪般擴散，包括艾瑪絲的國外代理商也樂於響應。艾瑪絲曾經聯合6家不同的美妝產業，提供「照顧者喘息」物資包，贊助吉隆坡當地的醫院，用行動支持照顧者；烏克蘭戰爭爆發後，捐款給波蘭兒童基金會，以及捐物資給波蘭的代理商；在波蘭、德國，則成立乾癬基金會與知識平台；在越南、印度、泰國，則贊助ESG路跑，以及幫助孤兒院、孩童認養、失業人口供餐等。

簡秀芬表示，艾瑪絲的代理商來到台灣時，在分享品牌精神、參觀工廠等活動中，每當講到ESG的理念，代理商都特別感動，「他們不是起立致敬，就是落淚告訴我們，很榮幸成為我們的代理商，他們會把這個品牌做好。」

▲艾瑪絲秉持「缺角守護」精神，至今攜手21家企業成立照顧者聯盟，以實際行動關懷，為照顧者提供喘息服務。艾瑪絲提供

社會責任S：「缺角服務」 關注看不見的角落

為何這麼重視ESG？ESG除了講求環境保護，也鼓勵企業善盡社會責任。簡秀芬認為，ESG的理念與艾瑪絲所訂下的行動助人願景使命──「氧髮淨化，源自根本」緊密相關，「以解決頭皮問題為初心，希望我們的產品是讓客人感動的。」然而，這份感動要來自何處，卻是一道課題。

為了傳遞頭皮衛教知識，讓消費者充分了解產品，艾瑪絲設立了健髮中心，邀請消費者使用產品後，回來做頭皮檢測。2016年，一對母女來到檢測中心，媽媽推著女兒的輪椅進來，孩子低著頭，顯得很沒自信，頭皮的問題已困擾她十多年，因為搔癢半夜經常要起來沖冷水，嚴重影響正常生活。使用了艾瑪絲的產品後，簡秀芬說：「媽媽非常感謝我們，說她女兒已經很久沒有抬起肩膀，現在很開心地笑了！」

這個感動成為艾瑪絲啟動社會關懷的契機，「我們的產品可以幫助別人，於是開始發起公益頭皮健檢行動，擴大幫助更多需要的人」，艾瑪絲主動聯繫了育幼院，為院童洗頭，幫他們檢測頭皮、贊助洗髮精，照顧院生的頭皮健康。此外，也和皮膚科醫師展開合作，免費送出10萬支產品到醫院。

艾瑪絲商品的包裝設計上有一個「缺角」，簡秀芬說明道：「這個缺角主要提醒大家，不要忘記照顧頭皮健康，別忽略隱藏在頭髮之下的頭皮，頭皮與臉部是同一張肌膚，頭皮保養也同樣重要。」

同時，也將「缺角」的概念，從自身的頭皮專業養護，延伸到「社會上看不見的角落」。艾瑪絲每年到藥局、社福機構、教養院、各大企業等，免費進行頭皮公益檢測，教導民眾正確的頭皮衛教。這樣的社會關懷活動，多的時候一年可達上百場，甚至曾創下一個月檢測六千個頭皮的紀錄。簡秀芬打趣地說，辦公室門口有好幾卡皮箱，裡面都是同仁的「傢私」，隨時準備拖著就走。

當頭皮檢測讓越來越多人受益後，艾瑪絲意外發現很多照顧者本身卻忽略了自身需求，「我們去樂山教養院，去了好幾年之後，院生的頭皮越來越健康，老師的問題卻越來越嚴重。」原來，一心照顧院生的老師，卻成為那個缺角，「我們有一點震驚，老師全心全力照顧院生，卻忘了照顧自己的頭皮健康。」

艾瑪絲開啟「讓艾喘息」專案，進一步拓展到照顧者協會，幫助這些老師、志工及照顧者，並號召各大企業響應，擴大組成「照顧者企業同盟隊」，結合有意願的企業，大家有志一同，由每家企業主導一個活動，包括DIY、瑜伽、體操等，讓照顧者可以有一個機會轉移焦點、得到喘息。簡秀芬表示，很多企業都關注永續議題，有心做卻不知如何開始，因此當有人號召時，大家就來了。

簡秀芬認為，每一次的社會關懷活動看似自己在付出，但事後同仁之間都有這樣的體悟：雖然是去幫人家，可是真正的禮物是回到自己身上。「顧客可以感受到，這是一個很有愛的品牌，相信商品是對消費者負責任的。」簡秀芬分析道。

公司治理G：員工都有永續DNA 為企業創造隱形價值

很多企業想要推展ESG，卻不知如何著手，簡秀芬以艾瑪絲的案例鼓勵大家：「Now or Never是艾瑪絲堅信落實的行動力，起身去做就有機會為這世界帶來改變！現在就是時候，要不就現在做，不然就永遠不要做。你想做，馬上去做，大家的行動力會很強。」她強調，事情不用很複雜，譬如，中午關燈半小時，或是老闆帶員工一起喝個下午茶，聊一聊心裡的事情，這些都是一個開始。

以艾瑪絲為例：在新人教育訓練中宣導永續的概念，讓員工認識公司對於永續理念與行動力，包括：公司內部進行垃圾減量措施、提供員工環保餐具；每人每年享有2天全薪志工假，鼓勵員工身體力行做志工；為了同仁的健康，更提供運動日與減重獎勵、運動賽事獎金，鼓勵員工運動；重視與同仁的溝通，讓同仁了解為什麼要做，在每個月的例會中分享永續新知；同時，公司也盡可能做綠色採購，選擇有環保認證的膠帶，選用FSC標章的紙張等。

另外，對於想投入ESG還不知從何著手的企業，簡秀芬也建議可以從自己的核心業務出發，推展與核心業務相關的社會服務、環境議題，善用企業本身的能力與優勢，就會有正面影響力。

最終，將這些事情落實在工作中。艾瑪絲設有永續辦公室，員工5%的工作與永續經營相關，配置專人規劃每年要做到的事項與目標，將永續視為個人目標並落實執行，簡秀芬認為，透過全員參與並身體力行去做，更能達成共識認同並發自內心行動助人，創造正向循環。

2020年，艾瑪絲獲得「國際B型企業」（Best For The World，對世界最好的企業）認證，是台灣獲選Ｂ型企業中，唯一專注頭皮養護的髮品企業。B型企業是美國B型實驗室（B Lab）所發起的國際「好」企業認證，目的在於運用企業的力量，解決社會和環境的問題。

永續發展的執行也為艾瑪絲帶來隱形的價值。雖說很難具體掌握永續發展和營業額之間的關聯，但艾瑪絲每年營收持續表現亮眼，甚至在疫情期間也可達到50%的成長率。此外，ESG的理念也吸引了價值觀相同的人才，讓他們更願意堅持在工作崗位上。

採訪結束前，在開放式的辦公室裡，當簡秀芬介紹說「這是艾瑪絲團隊」時，公司成員很有默契地高喊：「對世界最好的企業！」看來，永續發展的理念已經內化為艾瑪絲每位同仁的DNA。

本文摘自《看》雜誌第238期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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