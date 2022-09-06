中國「一帶一路」成「人口販運」溫床

【撰文／金雨森】

柬埔寨詐騙案近期引發國際關注，當我們看見台灣人受騙上當，其實背後隱藏的大框架是中國「一帶一路」政策造成的影響，該政策輸出中國工人到世界各地建設，卻同時帶來勞力剝削、黑市交易，成了推動全球詐騙產業的溫床。

美報告：中國一帶一路充斥「強迫勞動」

美國國務院7月發布《2022年人口販運報告》，點名中國與各國合作的「一帶一路」項目，經常發生中國和東道國員工遭受詐騙而強迫勞動的事件，成了一帶一路經濟建設下悲慘的低廉勞力。報告稱，中國「一帶一路」在非洲、歐洲、中東、亞洲、太平洋、拉丁美洲和加勒比國家的大型基礎建設項目中，許多中國及當地員工遭受債務詐欺、拘禁、扣留工資、沒收旅行和身分證件，被迫工作，難以離職。他們被迫加班工作，遭受恐嚇威脅、暴力對待，生活環境也十分苛刻。

報告中舉一名中國農村男子為例，為了賺錢養家，跑去印尼從事一帶一路的鋼鐵工作。他抵達印尼後護照被雇主扣押，原本答應的高薪變成低薪，超時工作情形嚴重。幾個月後，他在網路上發文求助，希望有人能幫助他回中國。他的家人聯繫了當地的中國領事館，試圖向工廠施壓還護照也沒有作用。後來，這名男子和另外四名勞工花錢聘請一位中國人協助他們離開印尼，但對方拿了錢，卻把他們送到印尼另一個中國人開設的工業園區，繼續強迫他們勞動好幾個月，直到他們存夠錢，再請走私者載他們到馬來西亞岸邊，他們跳進海裡，拼命游上岸求救。

這樣的故事在「一帶一路」國家層出不窮，中國政府對建設項目的招聘渠道、合約或工作條件監督不足，導致相關政府、機構及公司濫用職權，剝削勞力；而且中國外交部無法識別，也無法幫助那些被剝削的人。這樣的漏洞在COVID-19疫情期間更加嚴重，因為中國政府的旅遊限制、隔離政策，甚至有段時間禁止國人返國，使得在海外遭受剝削的中國勞工想逃回家鄉，卻無法入境中國，有家歸不得。

中國連續6年列為人口販運最嚴重國家

中國強制勞動、性奴隸、器官販賣等人口販運問題叢生，政府沒有進行足夠的監督及法規改善，已連續6年被美國國務院年度發布的《人口販運報告》評比為人口販運最嚴重的第三級國家，與北韓、柬埔寨、越南、伊朗、俄羅斯、阿富汗等國同列。台灣則與歐美列為第一級國家，積極推動法規及政策打擊人口販運。長期關注中國人口販賣問題的美國國會議員克里斯‧史密斯（Chris Smith），斥責中國政府是人口販賣的推動者，稱中國人權侵犯問題非常糟糕。

就連當前流行的太陽能產品晶矽，很多是中國新疆「再教育營」、「黑監獄」製造出來的。中國政府長年打著「職業培訓」的幌子，對新疆穆斯林維吾爾人、少數民族和宗教少數群體進行強迫勞動、大規模拘捕和意識形態灌輸。中國占全球太陽能所需的晶矽產量的77%，其中高達45%產自新疆，而中國太陽能產品產出過程，幾乎每一步都與強迫勞動有關。其他如玩具、日常用品、電子產品、節慶裝飾品等商品，都可能牽涉人權迫害。

中國成為「人口販賣轉運站」

中國人口販運是政府與人蛇集團等單位結合的集團、高度組織化的犯罪，不僅在國境內長期剝削來自中國國內外的受害者，還把中國作為「人口販賣轉運站」，將人口買賣的生意做到整個亞洲，甚至更廣，包括東南亞、南亞、非洲等80多個國家，從事婦女、女童性交易、強迫勞動、詐財、婚姻詐欺等犯罪。

中國周邊的國家成了中國人口販運的重度受害者，例如越南、菲律賓、印尼等東南亞的婦女經常遭仲介公司詐騙到中國，與中國人結婚或性交易；或是台灣男性被中國仲介公司婚姻詐騙；蒙古男童經常被誘拐到中國從事性交易、牧羊、養馬，或是到馬戲團工作；北韓的婦女則是被抓到中國從事性交易，或是在餐廳、咖啡店、卡拉OK廳、工廠強制工作。

在中國政府與黑幫結合的共犯結構下，中國人口販運問題越趨嚴重，想要解鈴，必須從政府「上到下」的法規管制，取消集中營、停止人權迫害等，始能遏制強制勞動、性交易、器官買賣等亂象。

比鄰中國的台灣無法置身事外，台灣政府或可主動揭露台灣國內或區域人口販運的案件與發展情形，針對中國人權迫害等問題發表報告，以提高國人防範意識，並呼籲中國政府正視人權問題。

本文摘自《看》雜誌第237期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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