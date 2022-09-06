中國統一台灣的理由錯誤且危害中國

【撰文／陳博志】

台灣海峽多年來一直是國際公認最可能爆發嚴重軍事衝突的地方之一。多年來防止爆發戰爭的主要方法，一方面是要各方自制和忍耐，同時又提高戰備以阻嚇對方發動戰爭。這些以「不改變現狀」為目的之方法當然重要，但消除或降低衝突更根本的原因，也許更為重要且能治本。只是一直存在的威脅，讓很多人很多國家都不敢去碰治本問題，怕一碰就會爆炸，結果那些根本的原因，卻因為沒能得到深入和理性的討論，而變得愈來愈被誇大和不理性，使潛在的衝突變得更大且更容易爆發。

台海衝突根本的原因之一，是中國認為台灣是該受中國支配的一部分，但台灣及多數國家都不同意這種主張。這像是經濟學上的財產權問題，產權不清會引發很多爭議和無效率的事，必須深入釐清財產的歸屬，以及運用合理的機制來解決爭議。

台灣是中國不可分割的一部分？

中國對於台灣是它不可分割的一部分之主張，其實並沒有充分的理由，因此常用一些奇怪的說法而反暴露其強詞奪理。國民黨政府占領台灣時，教育人民說，古時候台灣和中國陸地是連在一起的，所以台灣是中國的一部分。照這說法那些現在一直和中國連在一起的土地豈不都更該是中國的一部分？現代的理論說世界各大陸以前都是連在一起的，希特勒知道了大概會說他有權統一世界。

更好笑的是中國外交部發言人華春瑩8月7日說，台北市有38家山東餃子館和67家山西麵館，「口味是不會騙人的，台灣是中國一部分，失散多年的孩子最終會回家。」結果引來很多人嘲笑，美國國務院前發言人摩根‧奧塔格斯（Morgan Ortagus）就笑說，在中國肯德基餐廳超過8,500家，所以中國向來是肯塔基州的一部分。也有人笑說中國有許多日本餐廳，所以是日本不可分割的一部分。極嚴肅的主權落到要用人民吃了什麼餐廳來證明，就表示該主權主張是很缺乏依據的。

中國一向強調的另一種說法是台灣自古屬於中國，所以是中國不可分割的一部分。這說法好像俄羅斯說烏克蘭是它的一部分一樣，不只錯誤而且非常危險，可能成為中國侵略和支配全世界的理論基礎。中國其實幾乎未曾統治過台灣，最早在台灣建立華人政府的鄭氏王朝，是中國被大清帝國打敗後鄭家海上勢力建立的，並不屬於中國。大清帝國後來雖占領並統治台灣，但那時的大清帝國乃是侵略並占領中國的國家，孫中山先生革命的目標就是要「驅除韃虜，恢復中華」，所以當時的中國人並不認為滿清是中國。台灣和中國是一起被大清帝國統治，而不是中國統治台灣。

就算中國硬要說滿洲人後來也成為中國人，所以大清帝國也是中國，中國也不能主張大清帝國曾統治過台灣，所以台灣就是中國的一部分。因為台灣曾被很多國家統治過，為何要獨屬中國？西班牙、荷蘭和日本，若是用武力強占台灣所以不算，大清帝國又何嘗不是用武力強占台灣的？唯一非武力合法得人民同意而占有和統治台灣的，就是台灣現在的民選政府。

若中國或曾經占領中國的國家曾占領的土地就屬於中國，那中國周邊很多國家都要緊張。中國早在一千多年前的唐代就占領部分韓國並設立政府來統治（韓國也可說它曾占領部分中國東北）。中國認為它在兩千多年前秦朝時就擁有越南，唐朝曾設安南都護府在河內。日本福岡地區曾找到應是中國所頒之「漢倭奴國王印」，琉球則曾是長期朝貢中國的「守禮之邦」。照中國的定義，中國北方和西方有更多曾屬於中國的土地。這些地方難道都是中國不可分割而要統一的地方？

而中國自己也曾被蒙古統治，那中國是不是也該是蒙古不可分割的一部分？中國野心更大時會不會說蒙古統治過的地方也都是曾被中國統治，而成為中國不可分割的一部分？中國這種我曾統治過，甚至統治我的人曾同時統治過的就都是屬於我的主張，會使天下大亂，大家也會更擔心中國的侵略。

「住民自決」符合民主人權

中國還有一個說法是台灣人民多來自中國，所以血濃於水，台灣人民不接受中國統治乃是背叛或數典忘祖。照中國這說法新加坡和東南亞很多地方也應該小心，因為那邊有很多華人，所以它們遲早該被中國統一。東非國家也可以出來說，科學證明人類都源自東非，所以東非該統治世界。照中國的說法，美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及很多國家，都該和英國統一或回歸英國，但事實上這些本屬英國且大部分人祖先來自英國的國家，卻不只相互尊重且極為友好合作。

現在的世界已不是同一族人武力征服別人的時代，而是各地方互相尊重合作的時代。中國這種用「曾統治過」或「有血統關聯」做理由的不合理領土主張，過去在世界上曾造成許多戰爭和傷亡，所以已經被國際社會拋棄。第一次世界大戰之後美國威爾遜（Woodrow Wilson）總統提出的住民自決，才是較合理而符合民主人權且較能維持和平的原則。

不過有些國家並不接受其統治範圍內部分地區人民自決，有些地區住民意見極為對立，因而自決也可能引發衝突乃至戰爭，統治者也會將大量不同意自決的人民移入有爭議之地區而破壞自決之可能性。因此有些存在主權爭議的地區，要用自決原則來解決問題也有些困難。

台灣的情況卻不是那麼困難，台灣即使不是從不屬於中國，至少是絕大部分時候不屬於中國，而且從來不曾自願受中國管轄，現在也不受中國統治而和中國分離甚至對立七十多年。包括戰後才由中國移居台灣的人民及其後代，也多不認同中華人民共和國。因此依自決的原則，台灣的未來由台灣住民決定是合理可行的，也已是主要國家的共識，只是為了避免刺激中國，很多人認為不必現在做這件事。

中國自己也知道這原則沒有正當的理由可以阻止，所以除了用前述各種不正確的理由和武力威脅來主張對台灣的控制權，最近又想把它用在維吾爾人的方法用在台灣，而說強制占有台灣之後要對台灣人「再教育」，使台灣人認同中國。但要強迫洗腦這種極權而反人道的主張，恰好暴露中國自己也知道台灣人民並不想被中國統治。有些中國人士所謂武力統一「血洗台灣」和「留島不留人」的說法，更讓人覺得他們對台灣的態度像是要擴張領土的帝國主義者，而不是嘴上有時講的「同胞」。

中國應放棄霸道改行王道

上述分析顯示，台灣並不必然是中國的一部分，中國自己也知道，其實共產黨以前也主張台灣獨立。只是中國力量變大之後，基於過去對外國的仇恨，與國民黨的戰爭，怕西藏、新疆和中國內部少數民族求獨立，以及和美國爭霸的心理，而堅持要「統一」本來不屬於它的台灣。這口號喊久了要改怕失面子，其官員和人民在威權體制和洗腦下也不敢說真話，甚至不知道真相跟著亂喊，所以這口號甚至愈講愈僵化，並使各國也都感到被中國侵略的風險。

因此愛好世界和平的國家和人士，現在應該放棄以前模糊不敢明講的策略，改為委婉而明確地讓中國明白台灣並不屬於中國的道理。中國也該知道威脅要併吞台灣的做法不只沒有道理，更讓其他國家擔心中國可能用類似的理由侵略他們，從而使中國難成為世界重要的領導者。所以讓中國放棄它有權甚至有責任支配台灣的錯誤思想，乃是台灣和世界和平的根本辦法之一。

中國先賢最重要的政治理念就是王道，中國對台灣的主張和做法卻都是先賢所反對的霸道。中國想成為世界重要的領導者，要照先賢的理想採行王道，以尊重和幫助別國的方式來讓別國自願加入合作。而改變觀念，不要再用那些錯誤的理由逼迫台灣，不要再用「台灣是中國神聖不可分割的一部分」這個虛構的枷鎖來困住自己，正是中國放棄霸道而行王道的最佳起點。

本文摘自《看》雜誌第237期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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