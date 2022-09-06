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澳洲首次放行台灣荔枝 推手黃傳殷完成大夢

聯合新聞網／ 看雜誌
▲台灣玉荷包荔枝成功輸澳。黃傳殷提供
▲台灣玉荷包荔枝成功輸澳。黃傳殷提供

【撰文／謝平平】

去（2021）年，台灣荔枝成為首個成功進入澳洲販售的外國荔枝，500公斤紅豔豔的荔枝銷售一空。今年再接再厲，數量增加為1.5公噸，通路也從雪梨拓展至墨爾本、布里斯本，讓果農十分振奮，而南奔北走、成功完成外銷任務的漢宇國際董事長黃傳殷也終於圓夢！這種難以保鮮的水果，究竟如何突破運送限制，運送到航程三小時以外的地方呢？

從台灣直飛雪梨，大約需要九小時，比起飛往日韓的三小時，還要多出二倍的時間，且澳洲檢疫標準與日本採用的蒸熟法不同，澳洲採用低溫檢疫去除病蟲害，但冷鏈產業尚不成熟，少有人思考如何突破低溫運送限制，因此台灣荔枝外銷始終侷限在航程三小時左右的日、韓、星、馬為主。

▲曾任大樹區區長多年的漢宇國際董事長黃傳殷，是台灣荔枝成功外銷澳洲的推手。黃傳殷提供
▲曾任大樹區區長多年的漢宇國際董事長黃傳殷，是台灣荔枝成功外銷澳洲的推手。黃傳殷提供

玉荷包荔枝的產地：高雄大樹

台灣荔枝品種多數都是黑葉荔枝，玉荷包約占25%，其中又以高雄市的大樹區為主。大樹區位於阿里山山脈南側的鳳北丘陵，依著高屏溪，隔著屏東平原與中央山脈遙望，特殊的紅棕壤土富含礦物質，在日治時期以種植鳳梨為主。

「鳳梨都種在平地，下雨過後，積水不退，甜度、香氣都會受到影響，只有大樹例外。」黃傳殷又指出，大樹區面對大武山，日照時間特別長，香度、甜度完勝其他產地的鳳梨。

在經濟起飛的1970年代，台灣對水果需求大增，大樹區種植荔枝的面積愈來愈大，其中又以玉荷包品種為主，每年產量超過一千萬公噸。每年的鳳荔節，大樹區就像聚寶盆似的，有吃不完的玉荷包與金鑽鳳梨。

對大樹的特產、地形、人物如數家珍，因為黃傳殷曾任大樹區區長多年，對大樹有一份割捨不下的情感；「國內市場有限，我們再怎麼辦活動，也無法解決滯銷問題，那時我就想走外銷通路，才能解決滯銷問題。」

分散風險：外銷農產品不會滯銷

2014年，澳洲農業局核准台灣鳳梨、荔枝、楊桃、芭樂、芒果進口澳洲，黃傳殷看準商機，退休後便開始著手準備將大樹的荔枝、鳳梨銷往澳洲，「一定要分散風險，才不會背負滯銷風險。」相對於目前已經大量外銷到日本，他選擇澳洲作為創業起點。

2017年，黃傳殷成立公司，隔年便開始摸索澳洲檢疫流程，陸續確立台、澳用藥對照表，找到願意劃定「輸澳專區」的果農、共同行銷的夥伴。

2021年，台灣輸澳專區的荔枝終於通過台灣方面的藥檢，黃傳殷決定一搏，便將這批荔枝送往澳洲，「採收期的檢疫沒有過，是到了最後一次才過，雖然有風險，但我決定一定要出口，一定要有一次經驗，不能一直等。」該年，某國銷往澳洲的30噸荔枝，因為檢疫不過，直接在海關銷毀，讓黃傳殷心驚膽跳。

他解釋，每個國家的檢疫標準不同，一定要按照該國的標準用藥照顧荔枝，否則藥檢不過，白忙一場；又因澳洲檢疫標準嚴格，他特別將供果園放在高處、或旁邊沒有種植其他荔枝果樹的地區，以免受到汙染，可說防護嚴密。

許多荔枝果農看到這麼嚴格的檢疫標準，都打了退堂鼓，果農曹班長卻想，既然有藥檢數據可以參考，就可以試試看。他特意選了十年老欉荔枝樹，加上為澳洲客製化的荔枝細蛾防治法是在傍晚至晚間進行，細心的程度像是在照顧自己的孩子。

台商助攻：千里緣分一線牽

除了為檢疫、栽種的事情繁忙，黃傳殷也積極開發澳洲銷售管道。透過立委助理介紹，認識了澳洲台商二代，這些台商特別飛到台灣來看供果園，雙方理念相當契合。「他們都在台灣念過書，因此很懷念台灣水果的味道。」後來在澳洲進行市調時，發現當地民眾對台灣荔枝印象都非常好，原來也是透過台灣人在當地口耳相傳，許多民眾對台灣荔枝相當期待，也因此二年的荔枝外銷都相當成功。

「當你做對的事情，宇宙都來幫你。」黃傳殷在今年也把鳳梨送進澳洲去，荔枝輕、價格高昂，適合走空運，而鳳梨重量重、價格低，只能走海運。他以台灣大學園藝系教授吳俊達研發的氣調櫃，順利完成任務。

▲台灣玉荷包荔枝在澳洲商店販售。黃傳殷提供
▲台灣玉荷包荔枝在澳洲商店販售。黃傳殷提供

外銷關鍵：精準控溫的低溫運送

鮮摘荔枝保存不易，為符合澳洲規定的低溫檢疫，從採摘後的保鮮處理就很重要，今年玉荷包採收後以預冷機統一降低果心溫度，使其在運送過程中的溫度，保持與澳洲檢疫溫度一致，大大幫助了果實的賣相穩定。

這個方法也是今年才研究成功，黃傳殷表示，低溫運送有助於水果外銷，風險是一旦斷鏈，容易造成果損問題，台灣荔枝落地澳洲，在機場等待冷藏車的數小時內，也都小心翼翼做好萬全的保冷措施。

有了二年成功的輸澳經驗，黃傳殷期許未來也能將芒果、芭樂、楊桃等水果送進澳洲市場，讓台灣水果在澳洲打響名號。

本文摘自《看》雜誌第237期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第237期）謝謝！

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