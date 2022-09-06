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青農返鄉、友善栽培 張晉銘變身台灣諾麗果王子

聯合新聞網／ 看雜誌
▲禾津農場主人、台灣諾麗果王子張晉銘。
▲禾津農場主人、台灣諾麗果王子張晉銘。

【撰文、攝影／岳翔雲】

南太平洋上大溪地的原住民平均壽命達80歲，在早期缺乏現代醫療設備下，卻有此神奇事蹟，令人驚訝。據觀察與研究顯示，這與當地居民經常食用一種奇特的水果──諾麗果（Noni）有關。

▲諾麗果接近成熟時為青綠色，有些稜角，被稱為最醜果實。
▲諾麗果接近成熟時為青綠色，有些稜角，被稱為最醜果實。

諾麗果其貌不揚，外觀醜陋，有人說比毛毛蟲還醜，也有人說它味道很嘔，但也可能因為這樣，造物者賜給它獨特的價值。

古印度醫書稱原產於南太平洋的諾麗果為Ashyuka，梵文是「長壽」之意，有「聖果」、「上帝恩賜之果」的美稱。諾麗果汁在1990年代引進台灣後引發風潮，但居高不下的價格，也令許多人望之卻步。

想品嚐諾麗果只能靠「舶來品」嗎？台灣號稱水果王國，有沒有台灣原生的諾麗果？

青農返鄉》為興趣、夢想、健康打拚

原本在台中從事原木地板業的張晉銘，因為工作壓力與勞累，導致身體不適且難以入眠，在朋友介紹下飲用諾麗果汁，發覺身體情況有所改善。張晉銘因而對諾麗果產生好奇與興趣，上網找了些資料，發覺國外的諾麗果產地都很美。

出生於彰化的張晉銘，原本就嚮往美麗風景與悠閒舒適的環境，突發奇想自己是不是也可以回鄉種種看。當有此夢想後，非常巧合地，大嫂剛好有一塊農地希望他來耕種。這塊地雖然平坦，但是有河流、有落差，就像一個山谷，他形容：「感覺像來到國外，我就想在那邊築夢。」

來得早不如來得巧，張晉銘興奮地踏出第一步，他決定投入栽種諾麗果。「完全是因為興趣，而且諾麗果對人身體健康有益。我喜歡藍天白雲，喜歡徜徉大自然的感覺。」他還開玩笑說，諾麗果的果實很醜，可是葉片、林相很美，「在這工作有另一種享受。」

台灣原生諾麗果》營養價值更勝舶來品

台灣原生種諾麗果原本生長於蘭嶼與屏東，張晉銘選擇在彰化溪湖開創農場，除了是故鄉的呼喚之外，「日照充足，氣候條件良好，尤其水質跟土壤是重點。」

溪湖位於彰化平原上，土壤有機質豐富，且擁有完善的濁水溪水源灌溉系統，原本就是台灣巨峰葡萄的重要產地之一。張晉銘的果園在此落地生根，也開創了溪湖另一項經濟農作物。

雖然曾是農村子弟，但張晉銘之前擔任的是業務行銷，對於怎麼種諾麗果一竅不通。2005年回鄉「寥落去做田」，一切重來自己摸索。經過三年研究諾麗果的生長特性與掌握技術後，張晉銘正式成立「禾津農場」投入生產。

禾津農場主要種植台灣原生種諾麗果外，也栽培大溪地品種。張晉銘表示，台灣原生與大溪地品種的差異，在於原生種營養成分多25%，適合發酵作高級酵素，大溪地果實較大、賣相較好且耐貯存，適合青果直接銷售。

上一個工作就已經負債累累的張晉銘，不惜重本投資逾百萬，「最難的是資金壓力，還好有很多貴人，包括鄉親提供土地承租。」不過，財務壓力也因此造成動力與激發潛力：「每次收成都是靠毅力賣完。」張晉銘歷經五年才還清貸款，度過難關。

然而，事情總不是一帆風順，「2015年蘇迪勒颱風幾乎吹垮了整個果園，經過半年重建才又恢復欣欣向榮。」挺起腰桿再次迎接挑戰的張晉銘，談到當時的災損仍然心有餘悸，「困難無所不在，但面對困難要勇敢解決，這些起起浮浮都是磨練，重要的是堅持。」

友善耕種》產品安全、大地生生不息

禾津農場採用友善耕作、草木共生的方式種植，人工鋤草，不噴農藥、除草劑。張晉銘表示，「慣行農法要噴農藥，讓我有身心健康的壓力。友善耕種，有利自己，也友善土地、給消費者安心。」

雖然辛苦，但是滿園蝴蝶、蜜蜂、金龜、天牛飛舞，讓張晉銘看見大地生生不息的活力。喜歡親力親為的張晉銘認為，為了提供消費者能夠安心食用的諾麗果產品，一切付出都是值得的。

目前張晉銘經營的果園面積近3公頃，約有3,000多棵諾麗果果樹，同時也設立工廠生產酵素、果粉、果乾等產品。採用自產自銷的方式，是想給消費者最新鮮、安心的保障，成本上也大幅降低，一改過去舶來品諾麗果讓人「吃不起」的窘境，讓更多人可以輕鬆體驗及享受健康。

▲禾津農場一條龍生產諾麗果與酵素原汁是給消費者新鮮、安心的保障。
▲禾津農場一條龍生產諾麗果與酵素原汁是給消費者新鮮、安心的保障。

有別於一些市售諾麗果酵素採短期發酵，禾津主要採用長達二年以上的無糖發酵；為因應消費者的喜愛與習慣，也有部分採含糖發酵。張晉銘表示，「有人就是喜歡喝起來甜甜的，但無論無糖或含糖發酵，營養價值都一樣，只是味道有些不同。」

美國諾麗果之父海尼克博士（Dr. Ralph Heinicke）經研究發現，諾麗果富含「賽洛寧」（Lambda-Cyhalothrin），以及含有高含量「超氧化物歧化酶」（Superoxide Dismutase，簡稱SOD，或稱抗氧化酵素），可調整體質、促進新陳代謝、幫助睡眠、增進排便順暢。

禾津諾麗果酵素原汁，純度百分百，但味道較為濃烈，張晉銘建議飲用時可自行添加蜂蜜、葡萄、鳳梨等果汁來稀釋及調配口感與美味。

張晉銘表示，總和來說，諾麗果富含蛋白質、維生素、胺基酸等150種營養素，養顏美容又可促進健康，真的是「上天恩賜的聖果」。

打響知名度》疫情來襲諾麗果受重視

由於體認到諾麗果對於促進健康的好處，張晉銘除了釀造諾麗果酵素，也生產生果直銷。這幾年也與「GOODS好東西」網路商城合作，成效不錯，打開了知名度，也讓他可以更專注於農場管理與研發新產品。

這兩年因為疫情爆發，無形中提升了大眾的保健與預防認知，連帶增加了諾麗果酵素的需求。「明年預計買廠房增添設備，作為倉儲跟加工」。張晉銘表示，因應產量增加，產品也需要多樣化生產，例如新開發諾麗果茶包與膠囊。其中的膠囊可以提供給不敢吃果粉與酵素液的消費者。

看著張晉銘戴著遮陽帽在大太陽下工作，身手矯健穿梭「林間」鋤草採果，讓人看到青春、活力與健康。張晉銘因為飲用諾麗果汁改善了自身健康狀況，也為自己開創了事業，讓台灣農業綻放光彩。他鼓勵有夢想、肯吃苦的年輕人返鄉，勇敢跨出第一步，困難當然會有，只要透過學習、勇敢面對，一定會有所成。

踏穩腳步之後，張晉銘也不忘回鄉初衷，開始做社區營造，與鄉民一起美化社區，「從本身做起，自己的房子變乾淨漂亮了，鄰居也願意一起來做，社區就會進步。」

走在農村乾淨整潔的鄉間小路，偶而看見古樸的三合院。時代雖然在進步，市區大幅發展，但是在地的純樸依然是台灣最美的景色。

本文摘自《看》雜誌第237期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第237期）謝謝！

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