為新創3C商品操盤 「智選家」的品牌代理之路

【撰文／楊戎真】

3C產品品項眾多，且商品迭代快速，早期市場上是大品牌的天下，近幾年小廠或新創品牌則逐漸嶄露頭角，這些國外品牌進入台灣後，如何能闖出一片天，端賴代理商或經銷商的操作。小品牌最大的問題是，消費者怕買到雷品，或在眾多品項與品牌間，無法找到適合自己需求的商品，因此也衍生出一些賣家依靠精準的選物店解決消費痛點。

創立於2018年的「WitsPer智選家」初期便是這樣的選物店，挑選來自中國、美國、丹麥等不為台灣人熟知的3C新創品牌，引進台灣市場，幫消費者與品牌搭建一座橋梁，讓消費者可以縮短購買商品的搜尋或時間成本，買到符合需求且品質有保障的商品。

創辦人李恒簡單點明自家平台的特色：「對於用戶來說，如果想要找新潮、CP值高的產品，又沒有大品牌的迷思，他就會到智選家。」

從小量批發至品牌營運商

李恒做為一個3C達人，從小就浸淫在3C的環境跟氛圍中，過去經常逛亞馬遜、或者Indiegogo類型的群眾募資網站。他曾疑惑，一些很不錯的產品，在台灣卻看不到它們的身影，頂多找到水貨或代購，於是興起把這些品牌帶進台灣市場的想法。

初期，李恒也只是將商品引進台灣，一邊上班，一邊斜槓當賣家。第一個代理的是無線藍牙耳機領導品牌TaoTronics。李恒透過亞馬遜購買該品牌一款運動型、帶線的藍牙耳機，由於好用又便宜，於是透過朋友牽線找到市場端的負責人，展開了商品的銷售。起初只是小量批發，未料成為爆品，一年下來賣了近3萬件。原廠驚訝於一個單品竟然有那麼好的銷量，後續便展開與李恒的代理合作。

有了成功的代理經驗，智選家開展了與其他品牌的代理關係，透過獨家總代理、網路總代理、合法授權代理或網路授權代理等形式，引進台灣的品牌有十多個。由於掌握了訂價權，有了更好的利潤空間，智選家得以為各品牌進行品牌打造，逐漸跳脫只銷售商品的模式，走向複合式品牌營運商的角色。

三大優勢創造品牌營運條件

品牌營運牽涉面很廣，智選家如何脫穎而出，讓品牌商信賴？李恒的另一半，同時也是智選家共同創辦人的朱俐表示，智選家的品牌營運方式跟以往不太一樣，不但打通所有線上的通路，還做整體的行銷，促進品牌曝光，甚至協助品牌商架建官網，經營流量。

朱俐認為，智選家所做的已遠遠超過一般代理與經銷的商業模式，猶如一個經銷商加廣告公司，再加通路商。這樣的營運模式，成功地讓一些新創品牌在台灣被看見，也為智選家創造了年年增高的營收。過程中，智選家甚至參與了品牌創立過程中大大小小的事。2021年，智選家的營收已突破3億元。

因此，後來有不少品牌商主動上門找智選家做代理，其中有些品牌屬於草創階段，創辦人從大公司出來自己新創品牌，基於過去跟智選家的合作經驗，希望再次展開合作。

這些品牌之所以挑選智選家，可歸結以下幾個原因：

1.全方位線上操盤

朱俐表示，有些品牌以前進入過台灣市場，卻因為代理商做得不好，黯然離場。當他們想重新做好，覺得智選家的線上操盤比較厲害，於是展開代理合作關係。其中也不乏一些品牌，原本在台灣已有其他代理商，但看中智選家線上的優勢，於是切割一些品項交給智選家做線上代裡。

李恒強調，商品進入市場的時機很重要。在全球市場中，台灣僅有二千多萬人，相對弱勢，智選家會盡量打通產品面市（Go-To-Market） 的進程，「我要貼齊全球，讓台灣用戶可以第一手享受到最新產品。」

因此當產品舉辦全球發布會時，智選家就會採行鋪天蓋地的PR（Public Relations，公關）與KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）操作，把整個行銷能量打出來。包括敲定重要的產品性能、打廣告、社群論壇經營、正式發布的內容確認，發布會當天開始收預購、之後應對爆單等，需要執行一系列的操作。李恒認為智選家已經可以把整個市場節奏掌控得很好。

2. 一條龍的代理商業模式

所有合作的品項進來前，智選家都會先經過評測，驗證其產品力符不符合台灣用戶的需求，以及在目前的市場當中，與其他競品相比是否有競爭力。

商品挑選後，朱俐表示，智選家會有一個完整的、有非常多的細節的架構去支撐品牌的經營，包括：產品賣點的打造、確認TA（Target Audience，目標客群）、精心製作與規劃商品頁、呈現給用戶的視覺，乃至於在各個渠道通路的露出方式、價格管控、行銷投入、與KOL的合作等等，品牌經營的4P（Product產品、Price價格、Place通路、Promotion促銷）環節，智選家也會根據產品的生命軸心，規劃營運的節奏。

朱俐表示，智選家會用爆品去帶動消費者對一個品牌的認識。如果消費者在台灣沒見過這個品牌，他一定叫不出名字。但當他用過或看過這個品牌當中的某一、兩個產品的時候，就會對這個品牌產生興趣，後續這個品牌有更多的新品上架，也就會對這個品牌產生印象。

李恒補充說道，一般的選品店並不會有「長期主義」的思維。但智選家會幫品牌做市占率，瞄準特定客群，定位要做怎麼樣的忠誠用戶。

▲美國電競領域創新品牌Turtle Beach逐漸在台打開知名度。智選家提供

一些新創品牌在智選家一條龍的營運下，逐漸闖出一片天。例如美國電競領域創新品牌Turtle Beach，原本在台灣不為人知，近一、兩年逐漸打開知名度，受到不少玩家的肯定。

3. 搭起原廠與消費者的橋梁

李恒表示，智選家的PM（Product Manager，產品經理）團隊，不乏在不同領域的原廠服務的經驗，如華碩、OPPO、ViewSonic等。因此在代理商品時，容易掌握原廠的想法。

他打趣地說，以往代理商跟原廠的關係很微妙，代理商通常認為原廠就是來塞貨的，永遠搞不懂原廠在想什麼，認為多半只是為了業績。智選家則是與原廠肩並肩討論行銷策略該怎麼做、應開發什麼樣的產品，不只是純粹原廠給什麼就照單全收。

此外，由於這些PM自己也是用戶，甚至是某個領域商品的愛好者，因此可以從原廠、代理商、用戶等三個角度找到商品的定位。品牌原廠畢竟在其他國家，不一定知道台灣用戶需要什麼，「我們希望搭起兩邊的橋梁，對於品牌方來講，他的行銷策略跟他想要達成的市場目標，我們可以納入考量；在用戶端，他可能需要的產品，或是他覺得解決到他痛點的產品，我們也希望去引進。」

如今，在通盤且成熟的運作下，智選家擁有超過40萬個會員，官網上銷售的品牌超過20個，已然成為新創3C最大的台灣電商平台。

本文摘自《看》雜誌第237期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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