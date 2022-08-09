越來越多中國人誇讚台灣好 背後藏深意

【撰文／金雨森】

最近YouTube上中國網友說台灣好、誇讚台灣的影片越來越多，有些是在台灣的中國籍配偶（陸配）上傳的心得感想，也有的是在海外的中國人將台灣與中國做一個對照。有中國網友指出，這些不約而同地誇讚台灣好，而非誇讚其他國家好，其實背後潛藏著某種渴望。

台灣麻雀雖小，五臟俱全

從中國嫁來台灣的花花，已經在台灣住了四年多，常常在YouTube分享台灣生活經驗。花花形容台灣「麻雀雖小，五臟俱全」，並表示台灣人很幽默、很有趣。對於台灣的選舉活動、候選人的看板、拉票和造勢活動，她覺得「挺有意思」，這些在大陸都是看不到的。花花直言台灣和中國體制很不一樣，造勢活動還會有小吃攤，給人很熱鬧的感覺。

自稱胡辣湯姐姐的陸配也在網路上分享台灣經驗，說自己曾被台灣移民署請「喝茶」，但並不是中國公安找麻煩的那種意思，而是邀請她參加「新住民家庭教育」活動。胡辣湯姐姐說自己心情愉悅地一大早從雲林搭車上台北，和其他新住民分享自己在台灣生活一年多的心得。她表示自己來台灣後不斷地嘗試與突破，與很多人相識、相遇，覺得收穫滿滿。她很感謝在台灣認識到的人，也很高興自己一路不斷向正面改進。對她而言，在台灣生活的這一年意義非凡。

誇讚台灣是盼中國自省改進

針對近期越來越多在台陸配或海外中國人拍攝影片講台灣好的現象，生活在日本的中國人小鄭在近期的影片中強調，這並不是只有在台灣的中國人才講台灣好，而是在日本、歐洲的中國人都發布影片拿台灣當主題，講台灣的好處。而一直說台灣好，不去對照其他國家、講其他國家的優點，其實是內心潛藏無法實現的期望。

小鄭表示，中國網友誇讚台灣，其實是希望中國也能成為一個正常的國家，希望中國人民表達的需求可以被中國政府正視和解決，可以像台灣和日本人民一樣地批評政府的施政問題。小鄭說，這樣才能檢討問題，國家才會有進步的空間。

談到中國與台灣的對照與差異，陸配莎莎的先生在鏡頭前表示，妻子來台灣生活後變化很明顯，內在想法上有很大的變化。以前聽到他說某些事情的時候，總會斷然拒絕接受。但現在就不一樣了，莎莎會透過網路搜尋、詢問朋友等方式搜集資料，查明並證實消息是否屬實。

例如最近河南省發生銀行無法提款問題及公安圍毆民眾等暴力事件，莎莎會透過多方管道查核消息，釐清事件的面貌與真相。當莎莎看到白衣人猛打抗議民眾的影片時，感到十分震驚，也發現有越來越多的中國人敢在微博上批評。但他們夫妻倆表示，這可能頂多使中共政府派更多的人力刪除這些網路評論、封鎖用戶，而不是讓民意與政府溝通，解決民眾訴求。

中共不讓中國人知道台灣真相

中共對中國民眾輿論封鎖和思想控制程度之高，擁有半百萬訂閱量的中國網友Leonard，近期也分享中共不讓國內民眾知道的台灣真相以為佐證。Leonard表示，中共長期封鎖台灣消息與誤導台灣狀況，導致中國人想像中的台灣與實際情況相差很多，總是在去了台灣，或是在國外看到上面寫著中華民國的護照，才開始覺得奇怪。Leornard舉出下列五個絕大多數中國人都不曉得的台灣真相：

1. 中華民國的傳國玉璽

Leonard指出，中共並沒有中華民國的玉璽。而中國歷史各個新朝代為求得法統，昭告天下自身的皇權「受命於天」，都會試圖延續使用上一朝代的玉璽。對自稱繼承中國五千年正統地位的中共來說，「中華民國之璽」如今在每屆台灣總統就職典禮上，依循傳統傳授國璽，就成了令中共尷尬又不敢告訴老闆姓的事情。

2. 抹滅中華民國的存在

在中國人認知上，中華民國已經不復存在，只存於歷史與影視作品中。而每次官媒播放「台灣領導人」畫面的時候，不稱中華民國，只稱台灣，且會把中華民國國旗、國徽等象徵主權的標誌用馬賽克遮掩，也不敢放「台灣領導人」說話的畫面。所以每當中國人出國後，看到中華民國國旗、護照，會有一股奇怪的感覺。

3. 世界上只有一個中國的錯覺

中共堅稱世界上只有一個中國，並以《聯合國大會第2758號決議》以及《中美三個聯合公報》為依據，向全世界的國家要求只能承認一個中國。但其實《聯合國大會第2758號決議》只有短短幾句話，說明中華人民共和國取代中華民國聯合國席次，也沒有提到台灣及台灣主權問題。美國一直都是「認知」到中共有所謂一個中國的主張，而非「承認」。

4. 順問我者昌，逆我者台獨

中共從不引述台灣總統的兩岸政策、態度。前總統馬英九就曾說，自由、民主、人權、法治是台灣的核心價值，如果大陸能在這一塊跟進，就能與台灣距離拉近，反之越來越遠。蔡英文總統則是要求中國正視中華民國的存在，並尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，而非打壓威嚇台灣。但中國堅持台灣是中國的一部分，反對者就是「台獨」。

5. 中華民國不再提光復大陸

當今的台灣為何不再提光復大陸，並不是因為中國強大了，而是因為台灣政治發展及民主化的關係，政府把選擇權交還給民眾，讓民眾自己決定。中國自由派的人在統獨問題上也一樣，會尊重台灣人民的選擇。相對而言，中共直指那些說要尊重台灣人民選擇的是台獨分子，完全不理會也不尊重對方的想法。

宋朝理學家朱熹曾說：「國以民為本，社稷亦為民而立。」在中國人民眼裡，台灣與中國同文同種，流著相同的血，但台灣可以的、做得到的，中國人卻沒有且做不到，這讓中國網友感觸很深。中國網友誇讚台灣好，背後其實希望中國也能變好，希望民眾的聲音得以被傾聽，期盼中國能做出真正的改革，給人民帶來自由與福利。

本文摘自《看》雜誌第236期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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