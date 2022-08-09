行動餐車案例一：攻入精品咖啡市場 「咖啡杯杯」打造綠能商用餐車

【撰文／謝平平】

咖啡，是人文的表徵，也是溫馨的意象。台灣近二十年來的咖啡市場，從平價咖啡戰到精品咖啡，經營模式從店面拓展到行動咖啡館，「雨後春筍」還不足以形容其成長的速度。然而，看在咖啡機達人兼咖啡達人徐國瑞的眼裡，精品咖啡還有一塊中空市場，因而有了「咖啡杯杯」的誕生。

▲「咖啡杯杯」有一套完整的整合系統，結合下訂、連續煮出品質穩定的咖啡。咖啡杯杯提供

台灣適合發展精品咖啡嗎？

台灣本土的咖啡是在日治時代引入，後來銷聲匿跡，近年才又聽到有莊園咖啡的種植產銷班或農場，但價格卻比進口咖啡豆還貴。到底台灣的精品咖啡豆品質如何呢？

7月剛落幕的國際競標會場，台灣精品咖啡拍出每公斤12,023元的高價，而名列全球最佳咖啡館的「興波咖啡」（Simple Kaffa）、精品咖啡指標「藍瓶咖啡」（Blue Bottle）、日本「咖樂迪咖啡農場」（Kaldi Coffee Farm）等，皆購入台灣精品咖啡，直接肯定了台灣精品咖啡的品質。

曾花一年時間到各國考察咖啡種植的徐國瑞表示，嘉義附近的緯度加上高山種植條件，台灣精品咖啡的品質不輸哥倫比亞，可惜貴在人工，因為一杯手沖咖啡，從採摘咖啡豆、後續處理、挑豆、烘焙、咖啡店營運，送到消費者手上，過程約需80位人力，因此台灣精品咖啡的價格始終較進口咖啡豆還貴。

▲咖啡機達人徐國瑞看中精品行動咖啡市場。吳長益攝影

瞄準精品咖啡的團購市場

主打莊園咖啡或精品咖啡的獨立店考慮到沖煮品質，極少外送，愛好者與平價咖啡、連鎖咖啡店是不同的族群。但徐國瑞則認為，若能直接在消費者面前沖煮咖啡，精品咖啡就能成為外送項目之一，而行動餐車就是重要的營運工具。

多年前，台灣也曾流行過行動咖啡車風潮，在山上、海邊為旅人現煮咖啡，成為眾人羨慕的一道風景。雖然營運工具相似，但「咖啡杯杯」想拿下的是精品咖啡「團購」市場，而非悠哉游哉的遊牧版圖。

徐國瑞透露，COVID-19來襲前，跨年活動、音樂祭、新品發表會，加上企業內部活動的案子，「咖啡杯杯」年營收破千萬。以音樂祭為例，「咖啡杯杯」行動咖啡車沖煮了1,300杯的精品咖啡，卻只有一位咖啡師負責，「品質的精準，倚賴的是我們穩定的SOP（標準處理流程）。」

行動咖啡車的祕密

他口中的「SOP」不是員工沖煮咖啡的SOP，而是機器沖煮咖啡的SOP。徐國瑞分析，咖啡好喝與否，咖啡豆產地就占了八成決定因素；剩下的二成影響因素為烘焙、沖煮技巧。

徐國瑞曾在歐洲最大商用咖啡機零組件供應商工作，前公司主力業務還有液晶模組、嵌入式系統產品研發製造，因此他對咖啡機結構如數家珍，如咖啡機內的鍋爐，要能承受長期不斷滾沸，是相當重要的零組件。

「咖啡杯杯」的行動咖啡車裝有一套完整的整合系統，結合下訂、連續煮出品質穩定的咖啡，「服務區內一杯就送」。徐國瑞表示，目前已發展到第四代，電池體積也小了一半，產品開發已算成熟。

目標為全球市場

與小資本的行動餐車相較，「咖啡杯杯」的行動咖啡車不只採用電池作為沖煮咖啡、網路、使用電子支付的電力來源，更在車輛改裝上從源頭開始，以保證其合法性。徐國瑞的開發目標為全球市場，希望未來能整車輸出與提供服務，如同其名「咖啡一杯又一杯」。

談到切入精品咖啡市場，在商言商，商業豆成本低，更容易處理，他為什麼要將心力放在「精品咖啡」上？

徐國瑞表示，這跟自己「喝咖啡會心悸」有關。經過到處討教，他才知道蟲蛀豆、瑕疵豆在商業豆中，只能挑出後者，前者需靠人工細細挑選，也無法以AI或其他科技工具篩選；也因此他花了極大心力將精品咖啡豆推往更廣闊的市場。

但遭逢疫情來襲，原本要在台北12個行政區推出一區一車的計畫，因此而延宕。徐國瑞表示，「咖啡杯杯」預計將在2023年推出「全電動商用車」，並從加盟改為直營，而以精品咖啡為核心的理念依然不變。

不管環境如何變化，飲食，永遠是人們生活的重點，商機也永遠都在其中。

本文摘自《看》雜誌第236期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第236期）謝謝！