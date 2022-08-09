開著餐車上路！ 「有趣市集」挑戰台灣餐飲創意

【撰文／曾允盈】

你有沒有發現，無論在景點或街邊，夜市或市集，甚至任何可能聚集人潮的空地，都有越來越多行動餐車。餐車因為創業門檻低、工時有彈性等原因，還能滿足不少老闆喜歡挑戰的流浪靈魂，成為近年青年創業的流行趨勢。

行動餐車營造台灣另一道風景

專長廣告行銷的謝維智，創辦「有趣餐飲行銷」公司。他有源源不絕的點子，擅長讓創意成真，「不有趣，毋寧死」的品牌口號，恰巧和多數行動餐車的DNA不謀而合。

謝維智提到，電影《五星主廚快餐車》的推波助瀾，在不少主廚或餐廳老闆心中種下餐車夢，少了高額的店租、稅金，餐點技術相對沒那麼複雜，又可以打造獨特的餐車外觀，讓創業者趨之若鶩。

此外，行動餐車營業時間自由，地點也是老闆說了算，「我曾經帶十三台餐車到金門辦活動，大家一起搭船過去，登高一呼就成行了。」謝維智與不少餐車朋友如「巧克熊」、「臺虎精釀」交情甚深，從創辦初期合作至今。

▲大稻埕碼頭貨櫃市集。有趣市集提供

謝維智為業者企劃不同的市集，也主辦「有趣市集Funtasty」，重新定義市集，把攤商、行動餐車在主題場域打造成美食實驗場：「啤客幫啤酒美食節」讓逛市集的人赤腳在泳池裡喝啤酒；台北市第一座都市中的貨櫃市集「大稻埕碼頭貨櫃市集」，讓參與者坐在碼頭二樓屋台吹海風看夕陽。參加過謝維智策展活動的人，通常會懷疑：這是台灣的市集？

▲廣告行銷出身的謝維智是點子王。謝維智提供

創業能活下去「都是真英雄」

謝維智提到，「Funtasty有趣市集」中攤商與餐車比例約為8:1，而餐車在市集裡占據的空間是攤商的兩倍，因此對主辦單位而言，邀請餐車是最不經濟的事，但卻是最有價值的事。因為餐車有話題性，且自帶人流，由於地點不固定，不像攤商通常出自餐廳，粉絲為了追隨行動餐車美食，會密切注意出沒的時間地點，準時跟上。

關於餐車的法規問題，謝維智坦言仍處在灰色地帶。他表示如果有行動餐車專法的具體規範，多數業者勢必都願意遵守，然而如今卻仍處模糊地帶，讓人擔憂的點包括：

1. 消防問題：行動餐車幾乎都有加熱的需求，因此總有桶裝瓦斯，但是一般法規規定車上不能有加熱設備，安全消防問題值得重視。

2. 地點問題：很多餐車容易被糾舉，因為餐車必須依各地方政府規定，在固定「攤販集中區」才能夠進行營業。但是在不少縣市，餐車不屬於「攤販」，甚至不能在攤販集中區營業，法規對餐車限制頗多。

3. 車輛改裝問題：改裝車會有車身、引擎、底盤、電系等設備變更或調換問題，多數餐車不一定有通過交通部改裝法規。

4. 衛生稽查問題：行動餐車流動的特質也讓衛生稽查較難落實。

對於餐車創業，謝維智強調：「比你想像的難好幾倍，任何能活下去的創業者都是真英雄。」他堅定表示。想要加入行動餐車的行列，最重要的是餐點夠不夠好吃，有沒有新的創意和口味，「口碑勝過一切」，有口碑就有粉絲，粉絲就會追隨。

本文摘自《看》雜誌第236期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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