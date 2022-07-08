「潤學」當道 中國湧現逃跑潮

【撰文／金雨森】

在中國動態清零政策及上海長達兩個多月的封控下，人民眼裡看到的是中國共產黨治理的荒誕不經，感受到的是憤怒、悲傷與痛苦，心中隱忍已久的底線被踩，猶如警鐘貫耳。為了求生，中國人民吹起一股「潤學」浪潮。

配不上厲害國的，只配「潤」

「潤」取自英文「run」（逃跑）的諧音，即逃離中國、移民海外的代稱；「潤學」英文為「runxue」，很優雅地將逃跑計畫升級成一門有檔次的學問。大批中國網友在網站GitHub開設潤學官方論壇，該網站不受中共網軍干擾阻礙，吸引網民自由討論潤學宗旨、綱領、理論，並分享各類潤的實例。

說白了，潤學興起無非是中國人為了自保，是被現實生活逼迫離鄉背井的無奈，正是中共清零政策和上海封鎖的人倫悲劇，讓廣大中國人清醒地意識到，未來等待他們的不是「中華民族偉大復興」，而是可能爆發「家破人亡」的覆巢悲劇。「羊被打疼了，逃總可以吧？」在這轉捩點上，他們選擇了潤，為了追求更好、更平等的生活，除了俄羅斯、北韓等共產主義國家，其他現代文明國家都是潤的目的地。

什麼樣的人應該潤？網友回答：「配不上厲害國的，只配潤（Run）。」在這波潤學潮的網友眼中，那些被「社會主義鐵拳」毒打的人下人、不想與狼共舞的正常人，以及不願意做奴隸、不願意被政治運動犧牲的人，都應該理性學潤，停止幻想上層會持續改革變好。對那些噴罵潤學不愛國的小粉紅們，網友表示不用感到憤怒，他們只是涉世未深、不明真相，只需等待哪天輪到他們接受「社會主義鐵拳」的洗禮，自然會轉變認知。

千謀百計「潤」出去

舉凡護照申請、出國留學、工作簽證、結婚、投資移民及各國移民政策，潤學論壇匯聚各界網友的知識及經驗，將潤的各種方式與類別梳理出來。學子可依是否具學生身分或入社會工作，分門別類了解自己有哪些潤學門路，還可藉網友分享的「學英語的10個步驟」與學習材料，強化移民前的準備工作。

例如：愛荷華大學的教授分享如何到美國念大學、碩博士，沒錢唸書的可以在校內申請當教學助理，或到校外打工、到企業實習賺錢；某網友幫忙解說沒錢如何合法移民澳洲，英語底子如果不好，可以先去念語言學校，同時瘋狂打工賺錢，但不建議黑工或非法居留；另一網友首推加拿大，認為比起美國潤的成功率更大、更可靠，而且學費相對便宜，另外溫哥華華人多，中餐料理多，生活也舒適。

避免非法移民與黑工

論壇大多都講述合法移民的技巧與策略，但對於其他一些特殊管道、非法滯留等就不多做解釋。「政治庇護」就是一種合法但特殊的停留方式，申請理由必須是為了避免母國政府迫害，而向他國申請保護。根據中國非政府人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）報導，自2012年習近平開始執政起，申請政治庇護的中國公民人數不斷攀升，2021年約有12萬人，而這9年間有超過73萬人申請。

長期居住在澳洲工作的某台灣人對此現象表示，縱使中共壓迫異己、追捕民運或人權律師，那些在海外申請政治庇護的中國人背後的動機仍值得存疑。他認為大多申請政治庇護的人，多半不是真的出自於信仰或是政治理念而遭受迫害，而是故意利用這個機會，製造更多停留在澳洲的時間，以便多打半年的工，賺更多澳幣。由於在澳洲，90%申請案件都會被拒絕，只有少數成功，而且一旦簽證被拒就有案底，包括政治庇護，以後要再申請就幾乎無法成功，所以風險很高。

在澳洲、美國等非法滯留與打黑工的代價也很高，工作只能拿現金，沒有福利保障，且遇到黑心雇主，恐怕就會被剝削。在生活上，因為無法辦駕照，交通困難，出門限制多，而且時時刻刻要小心被警察盤查身分，身心壓力大。更重要的是，一旦被遣返母國，就可能再也進不了美國了。

「潤」難重重

雖說「移民」逐漸成為這個世代中國人的共識之一，現實上還是險阻重重，能成功潤者仍不多。首先，在中國國內就面臨到中共官方領務及防疫政策的限制，是否能順利取得護照都可能是問題，還有班機減少、機票價格漲價等問題。到了國外，即使拿到留學簽證在海外念書，據統計高達91%的中國留學生最終仍會歸國。

以美國來說，只有66%的留學生曾嘗試在美國申請工作，但大多數無法順利取得工作簽證。美國給綠卡的名額沒有增多，但申請的中國人變多了，母數變大，居留率降低，歸國率提高。而中國人等待綠卡的時間長達11年7個月，《世界日報》就曾報導北京魏先生一家人申請美國投資移民遭遇波折，結果長達11年仍未成功。

上海封控讓許多中國青年看清中共統治的真面目，對他們而言，「潤」自然是首選，不用「倦」（嚴重加班）且可換地方「躺」（休息）。但如果潤不到好去處，那就得看自己在國內是否「躺」得起，躺不起的就只能繼續在狼性的職場上「內內捲」（互相傾軋、內耗），同時在中共社會主義體制的掙扎求生。

本文摘自《看》雜誌第235期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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