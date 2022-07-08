支持印太架構 發展公平競爭制度

【撰文／陳博志】

美國聯合日本等13國要建立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF），台灣在美國國會議員強力支持下仍未獲邀參加，有不少人感到失望。美國另邀台灣對話，可能要比印太經濟架構的協商更快提出內容類似的「台美21世紀貿易倡議」；但又有人說，台灣單獨和美國談判可能無法抗拒其壓力，也可能失去和其他國家合作的機會；另外有人說，印太架構沒有像自由貿易協定那種免關稅的利益，因此誘因和成功的機會不大，我們可能只有付出而沒有收獲；也有人認為，印太架構是美國要和中國爭霸，我們不該選邊站。

這種種說法各有其或對或錯的假設和道理，但若把印太架構當成是為世界發展新規範和公共財的方法，上述各項疑慮都不是那麼重要，更重要的是我們要藉機提議發展對台灣和世界有利的制度和公共財。

平等競爭 vs. 能者領導

不少人把印太架構，乃至美中貿易爭議都看成是美中在爭奪世界霸權。人類和國家確實也常為自己的利益而相互爭鬥，但在討論私心和惡意之前，若對相爭各方做最善意的假設，雙方的基本差異乃是對「平等競爭」和「能者領導」這兩種思想哪一種能帶給人們較大的幸福，有不同的看法。很多想法、國內制度以及國際策略的差異，都由這思想的差異加上個別利益而衍生出來。

現行主要由美國領導發展出來的世界經濟制度和秩序，是以自由和公平競爭為原則。它的主要思想是美國立國精神的「所有的人生而平等」，以及由亞當‧斯密（Adam Smith）開始建構的自由競爭可使整體福利擴大的經濟理論。這是一種平等競爭的思想和制度。這制度包含了民主政治、資本主義經濟以及對基本人權的尊重和保護。但二、三百年來，這制度的運作並不是完全順暢，也有很多問題存在。所以平等競爭這思想的相關制度仍不完美。

而在1776年美國獨立和亞當‧斯密的《國富論》（The Wealth of Nations）出版之前，能者領導才是主要的思想。柏拉圖主張國家要由才德兼備的哲王來領導。中國要君王像傳說中的堯舜禹湯那樣當聖人，國家領導人要愛民而以民為本。這也就是有能力的人要當領導者，而且要照顧能力較低的人。這其實也是很好的理想，問題是出在怎樣找出有能力的人來當領導者，並且讓他們無私地仁民愛物。而依幾千年來出了那麼多君王的經驗，符合這理想的實在很少，即使原來有理想的人也常在得到權力之後開始追求私利。而私心的存在及領導人或其團隊可以得到私利這事實，更使領導人選不再是由才德來決定，而可能變成由鬥爭能力來決定，惡質反而成為重要的競爭力。

從這道理和歷史經驗來看，「能者領導」比「平等競爭」的思想更可能導致重大災難。能者領導的思想擴大到國際上更成為侵略和爭霸等惡質競爭的藉口。例如：中國侵略「夷狄」是說要「教化」他們；希特勒的行為是基於德意志是最優秀的民族。這也是二百多年前平等競爭和自由民主思想興起的原因。

而在現行的全球自由經貿制度下，「能者領導」的思想和做法卻得到更大的優勢。採取這種思想的國家以不公平的補貼和金融等其他政策，甚至以行政政治干預和國家整體的力量來提高本國產品的競爭力，以及抵制或傷害外國的競爭者。自由的環境和別人採取的公平做法，讓採取不公平手法的國家可以為所欲為地搶占市場和掠奪別人的技術。這不只是傷害遵守公平的人，也使一些人羨慕這種策略而想仿效，基於平等競爭的現行全球自由經貿制度也可能會因而崩潰。如果我們認為世界該平等競爭，而不是以大欺小或其他惡性的競爭，我們就值得協助改善平等競爭的制度。

台灣應如何看待印太經濟架構？

印太架構一個合理的規劃方向就是修補現行經貿制度的各種缺點和漏洞，讓它更能確保公平的自由競爭，並阻止不公平的競爭和掠奪。這裡面可做的事至少包括更周延的公平競爭規範、更有效制裁不公平競爭的手段、反制不公平措施的集體行動、及早發現不公平行為的偵測和資訊系統、使自由競爭及合作更順暢的制度和其他公共財，以及遭遇不公平競爭時的互助或救濟辦法等等。建構好這類新規範和公共財，以平等競爭為基礎的世界經貿制度才不會被不公平競爭打垮。

但台灣為何要加入平等競爭的陣營，而不要加入能者領導和不公平政策的陣營？除了從歷史和人性來看平等競爭是世界較好的制度之外，從我們的私利來說，這主要也是因為我們是小國，並沒有太大的能力去從事不公平競爭，更難抵抗別人的反擊。做為民主國家也不容易取得很多數人的同意而特別支持特定廠商。因此平等競爭的體制應該對我們這種小國較有利。而不管在那種體制中，小國常較大國更不容易對抗不公平競爭，也常更需要公共財的協助，因此小國更要努力支持公平的制度和其他公共財。所以台灣應該努力參與和協助印太經濟架構發展促進公平競爭的各種辦法。

這也就是說，我們不要只想要取得關稅減免利益，也不必太在意我們為什麼不能成為印太架構的首批成員，對我們最重要的是各國這次的行動能否促進及確保自由公平的貿易。台灣作為面對極多不公平競爭的小國，應該能提出很多確保公平競爭的構想。台灣能先和美國協商「台美21世紀貿易倡議」，因此更能由這角度影響美國及印太架構要推動的改革方向，並因而由制度和共識面提供台灣及世界更大的保障。

台灣應如何看待美中爭霸？

最後來看美中爭霸的問題。台灣不少人把印太架構，乃至美中貿易爭議都當成是爭霸，是美國為了自己的霸權而要打壓中國。美國做為世界最強的經濟體確實得到不少好處，但美國似乎沒有無所不用其極地想當霸主。例如：二戰結束，美國幾乎可控制全世界時，美國並未像蘇聯一樣將一些國家和土地占為己有。美國反而用美援和馬歇爾計畫讓德國、日本和其他國家快速復興，甚至反過來挑戰美國的權威。

一定有人說那是為了反共產主義或反蘇聯，但在蘇聯瓦解之後，美國為何又要給中國最惠國待遇並讓中國加入WTO，而想讓中國因經濟發展而民主化？這些事情或許可有很多理由，但似非一個處心積慮要做霸主的國家之聰明戰略。而美國援助其他國家和世界發展的支出，似乎也不小於一般人認為它因為做霸主的收入。美國基於每個人生而平等和自由民主的理念，從一戰以後其實花更大力氣在建立聯合國和國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）等促進平等競爭的國際組織制度和全球公共財。所以美國比較傾向是支持平等競爭的國家。

反觀傾向「能者領導」的國家，取得領導權的人或組織為了確保自己被認為是能者的地位，在國內常用不民主的方式壓制不同的意見，並神化自己，而成為前南斯拉夫副總統吉拉斯（Milovan Djilas）說的新階級，壟斷各種利益並欺壓其他不屬於其能者集團的一般人。而採用補貼等等不公平競爭手段，則可以讓沒競爭力的特權廠商賺錢，甚至在國際上取得競爭力和技術領先，而使這些領導人和其集團能夠以打敗外國，或讓外國受到損失來「證明」領導人和其集團是能者，以繼續掌權。這種能者領導的思想，在國際關係上就變成要爭取當世界的領導者或霸主，以進一步證明領導者是能者，並可能使國家取得領導者之利益和榮耀。

如果世界是公平競爭互相尊重，並沒有誰是霸主的問題。有些國家規模較大而得到一些大規模的利益，也不算很不公平，而且可用自由貿易來降低其不公平。但若有國家是認為自己較優秀，認為霸主有鉅額利益，甚至認為「奉天承運」就是該輪到它當霸主，因此想爭取當霸主，那就會導致以強欺弱及各種不公平的做法，恐非世界之福。

所以我們該選的不是誰當霸主，而是要選怎樣的制度對我們和世界較有利。台灣有些人想要支持中國當世界霸主，因為他們以為台灣若和（或被）中國統一，台灣也就會是霸主的一部分，因而有霸主的榮耀和利益。但如前所述，如果不是在平等的制度，霸主內部的分配經常是很不公平的。從新疆和香港來看，霸主的一部分很可能比非霸主還沒有尊嚴、利益和人權。所以發展世界平等公平競爭的制度，才是我們該支持和努力的方向。

本文摘自《看》雜誌第235期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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