產業觀察：由石斑魚危機 看台灣高經濟魚種養殖利弊得失

【撰文／謝平平】

俗話說：「靠山吃山，靠海吃海。」台灣四周環海，不管是在遠洋漁業，還是養殖漁業，產值與技術全球數一數二。1960至1970年代，農委會水產試驗所成功培育淡水養殖魚種，進而研究高經濟價值的石斑、鰻魚養殖技術，花費了數代人的心血。目前能以人工養殖的物種超過上百種，造就了台灣養殖漁業的蓬勃發展。

1960~1970年代：成功發展「淡水魚養殖技術」

鄭成功入台後，創屯田之制，開漁鹽之利，為長期反清復明而準備。當時，台灣原生魚種多在山澗之中，體型小、成長慢，有人因而開始從中國大陸引進草魚、鰱魚。日治時期，台灣總督府獎勵淡水養殖、同時發展遠洋漁業，初步奠定現代漁業面貌。

簡易的粗放式養殖延續到戰後，當時漁民從野外採捕天然種苗後，投入土池中飼養，以戶為單位的產業規模不大，而天然採捕的種苗來源也不穩定，因此經濟規模不大。

1960至1970年間，水產試驗所以中國四大家魚——草魚、鰱魚、鱅魚（大頭鰱）、青魚（烏鰡）——為研究對象，成功試驗出淡水養殖的完全養殖，包括：種苗來源、育種、改良品種等，更成為民間最常食用的養殖魚類。

漁業署表示，養殖漁業的發展不僅對農漁村經濟發展有極大貢獻，也形成細緻的分工，讓台灣養殖技術聲名遠播，賺取大量外匯。

水產試驗所《水試專刊》第20期提到，養殖漁業在1950、1960年代，年成長率平均5%，之後年年陸續上升。其中不得不提到的是，除了養殖、育種等技術的進步，魚種飼料的開發成功，也成為養殖漁業開始集約化、擴大化的主因。

1990年代：確立「海水魚養殖技術」

有了成功的經驗，水產試驗所再度挑戰海水魚的養殖技術，例如：烏魚、鰻魚、石斑魚等。但海水魚與淡水魚的養殖方法、過程，相差極大，如海水魚的魚苗出生時，嘴巴口徑微小，開口階段的餌料生物如何配比？供給方式是多種、還是單種？穩定的培育以何者為佳？都需摸索試驗。

以石斑魚為例，其稚幼魚開口階段的餌料生物投餵順序大致為：牡蠣受精卵、微藻、輪蟲、橈足類、枝角類、人工微粒飼料，頗為複雜。

漁業署表示，餌料生物對稚幼魚的生長影響大，且其發育過程中會經多次變態（型態轉換），餌料生物的大小、營養成分、誘引效果等，皆須配合稚幼魚的生長速度進行調整。1990年代後，水產試驗所總算確立了海水魚的養殖技術，是台灣養殖技術的一大突破。

石斑魚 vs. 鰻魚：哪種比較難養？

石斑魚與鰻魚都屬高經濟魚種，但繁殖技術大不相同。石斑魚的魚苗培育、高殘食特性（互噬行為，通常體長者贏）所造成的損失、先雌後雄的性別轉換機制，都是初期難以突破的關卡。

漁業署表示，今日台灣研究人員以分段養殖、篩選與分養，來解決高殘食性問題；也已找出性別轉換機制，並確立各階段餌料生物、營養需求。加上台灣石斑魚養殖漁業擁有完整分工，從餌料生物的培養、飼料、冷凍加工、運輸行銷、養殖設備等，若業者平日對放養密度、投餵控制、魚塭保養多加注意，台灣的石斑魚已可達到「完全養殖」。

但台灣擅長養殖的日本鰻，就令人頭痛了，最難之處在於鰻苗的取得。日本鰻為降海洄游性魚類，冬天會洄游到太平洋產卵，台灣漁民在此一個多月中，頂著大浪捕撈野生魚苗，售價可比金子，因此鰻苗也被業界稱為「鰻金」。

日本研究機構在30至40年的長期研究中，試圖找出成功繁殖的方法。2019年，日本媒體報導已有機構能掌握日本鰻的洄游規律性，並可進行繁殖、順利成長至成鰻，可說是一大突破。

漁業署透露，屏東農業生物科技園區內亦有業者投入研發，已可成功取得受精卵，並孵化至柳葉鰻階段，但後續的培育階段未成，能進階到幼鰻階段的魚苗，僅有一、二成，仍需持續投入試驗。

對台灣來說，石斑魚與鰻魚二者相比較，石斑魚仍屬較為成熟的養殖魚種。

台灣石斑魚的「天敵」

2009年，石斑魚行情看好，漁業署推行「石斑魚產值倍增計畫」，透過補助、輔導，年產量曾一度突破2萬公噸，外銷產值連年高居世界第一。目前台灣石斑養殖業者多集中在南部，包括屏東（40%）、高雄（25%）、台南（25%），內外銷比為3：2，去年石斑魚年產量約1萬7,000公噸。

然而，中國大陸及東南亞國家崛起後，台灣精緻的養殖技術經由台商相繼外傳，直接壓縮了台灣石斑魚的外銷空間，加上台灣生產成本較高，價格競爭力與產值逐年下滑。

漁業署表示，若以氣候、繁殖與養殖技術、完整分工產業鏈來看，台灣仍具生產優勢，但危機在於外銷多倚賴中國大陸單一市場，未來將把石斑魚推向多邊市場，並轉向以產量、產能決定的「計畫性生產」模式。

祭出三箭：止血中國市場危機

除了面對中國大陸、東南亞石斑養殖業者的威脅，今年6月13日，中國宣布暫停台灣石斑魚進口，引起台灣養殖漁業業者一片哀嚎。根據漁業署資料顯示，去年台灣外銷中國大陸市場的石斑魚達6,121公噸（占總產量36%），截至今年5月底，銷往中國大陸、香港的石斑魚數量為3,059公噸。

針對中國市場的變化，農委會表示，將祭出三箭止血。一是調節石斑魚上市期間與產量，以低利貸款鼓勵業者於魚塭、海上箱網續養，避免同業戈矛相向、血流成河。

二是透過網紅、電商平台、電視購物台等推出促銷活動，刺激零售市場；另也將透過農、漁會超市、連鎖超市，推出行銷活動，並強化與餐廳、宴會等的實體促銷活動，增加線下銷售能量。

最後，將啟動加工凍儲，以美加、紐西蘭、歐盟等市場為目標，與當地百貨、超市、餐飲等通路合辦拓銷活動，並將提供海外拓銷獎勵，分散石斑魚外銷市場，穩定產銷供應鏈。

目前已有台灣企業認購上百公噸的石斑魚，日本養殖漁業也對台灣石斑魚頗有興趣，這次突發事件未嘗不是轉機，或給台灣養殖業者另一次走上國際舞台的機會。

本文摘自《看》雜誌第235期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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