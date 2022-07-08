落實ESG「對世界最好」 淨毒五郎獲「B型企業」認證

【撰文／楊戎真】

企業要能夠永續發展，除了成功的商業模式，還要有良好的公司治理。然而，一個好的企業應具備什麼樣的體質，才能在市場上長存？行之有年的「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR），是許多企業奉行的道德準則。2004年《聯合國全球契約》（United Nations Global Compact，簡稱UNGC）首次提出「ESG」的概念，分別是E-environment環境保護、S-social社會責任、G-governance公司治理。

▲淨毒五郎創辦人鄭伊伶。吳長益攝影

企業社會責任：B型企業認證

近年來，ESG已被視為是評估企業經營的指標，企業發展的同時兼顧其他面向的正面影響，不再只是概念，而是逐步成為具體可行的方針：在環境保護上，朝向溫室氣體排放、水及汙水管理、生物多樣性等環境汙染防治與控制；社會責任上，注重勞工關係、兼顧客戶福利；公司治理上，著重商業倫理、競爭行為、供應鏈管理等與公司穩定及聲譽相關的面向。

透過第三方的認證，可以檢視企業達到了什麼樣的標準，以及有什麼可改進的方向。成立於2006年的非營利組織「B型實驗室」（B Lab）位於美國賓夕法尼亞州，是一家第三方認證「B型企業」（B Corp）的機構，其願景是使企業的目標不只是成為「世界最好的企業」，而是「對世界最好的企業」。

台灣則於2016年，在張大為、連庭凱、胡德琦與陳一強等四位共同創辦人的推動下，成立「B型企業協會」，推廣台灣與亞洲的B型企業，建立生態圈及推動B型企業的交流與合作。目前全球約有4,000家B型企業，全台則約有30家公司獲得B型企業認證，包括綠藤生機、茶籽堂、稻禾集團、王道銀行、淨毒五郎等。

台灣案例：環保清潔劑品牌「淨毒五郎」

台灣環保清潔劑品牌「淨毒五郎Chef Clean」於2021年獲得B型企業認證。創辦人鄭伊伶表示，企業發展ESG是循序漸進的，當企業穩定存活後，都會開始思考如何經營得更好，B型企業認證提供了執行的參照，企業可以找出適合自己的模式去發展，成為一個能夠營利且解決問題的企業，無形中也把世界推向一個更好的正循環。

鄭伊伶認為，B型企業強調「獲利不是唯一的目標」，而是透過商業模式去解決一些社會的問題。因此B型實驗室非常鼓勵每一家企業找到自己的使命，不再只是消費者至上，也不只是做出好的商品，而是朝向可以解決什麼社會問題的方向來努力。

如何獲得認證：寫問卷發現不足

要獲得B型企業認證，企業必須在公司治理（Governance）、員工照顧（Workers）、友善環境（Environment）、社區經營（Community）與客戶影響力（Customer）等五大面向，通過嚴格的評估標準。滿分為200分，達到80分即可取得認證，認證效期為二年。在申請流程上，所評估的是企業過去一年執行的項目。

鄭伊伶表示，「淨毒五郎」成立二、三年，營運逐步穩定後，她覺得可以嘗試申請B型企業認證，於是先填寫B型實驗室的問卷。寫完問卷後發現，公司與B型企業的標準有很大的落差，「滿分是200，我們填完才30分左右。」

做完問卷後鄭伊伶有強烈的挫敗感，「我們本身已經是比較在意環境保護的公司，卻只得到30幾分而已。」不過，她也因此看到了方向。過去著重在產品的產出上是否夠環保，並未思考過發揮自己的影響力，包括對上、下游廠商，以及員工的影響。

B型企業有一個核心價值是──每個人都有自己的影響力。個人可以影響周遭的朋友；企業可以影響上、下游廠商，員工，甚至顧客。「我沒有想過，我要如何去影響我的上游廠商，我有沒有能力或餘力去向他們推廣，請他們跟我們一起站在同一陣線做到一個正循環，散發出社會的影響力，這是我之前沒有想過的。」

具體實踐：調整方向成為B型企業

了解B型企業的意義後，「淨毒五郎」開始就幾個面向，包含從軟體面（制度面）、硬體面進行調整。

1. 員工照顧

「淨毒五郎」成立之初，員工相對少，規範上也很彈性。雖說鄭伊伶鼓勵員工有什麼想法都可以提出來，但員工可能不敢講，或者員工要的是制度的保障，而不只是口頭說說而已，她開始思考：「我應該要開始制定員工手冊，要保障他們至少可以拿到什麼東西，哪些福利是我想要提供給他們的。」

員工福利的制定則朝向公司對員工的期望，企業才會散發自己的DNA，「我希望員工可以注重家庭，因為我覺得工作不是唯一要務，最重要的是個人的規劃以及健康，所以應該要運動或者去體驗各種不同的生活，而不是埋頭苦幹。」

因此，「淨毒五郎」鼓勵員工帶父母、小孩出遊，鼓勵員工做志工、去運動，公司也開始制定親友照顧假、志工假，並撥出家庭旅遊基金、運動補助等，提升對員工的照顧。

▲裸賣團購化是淨毒五郎朝向ESG的一個商業模式。吳長益攝影

2. 環保內化

「淨毒五郎」的商品著重環境保護，企業又該如何落實在其他方面，讓員工認同並願意身體力行成為環保的一員？

鄭伊伶表示，純粹的指令容易讓員工抗拒。例如為了達成垃圾減量，公司開始鼓勵員工自己帶便當盒，卻發生意想不到的事：員工默默地將垃圾帶到捷運站丟，公司因此不得不嘗試另外的方式。她改為讓員工上傳所用餐具的照片，並給予抽獎券，上傳越多照片，抽中機率越高。調整成鼓勵模式後，員工不但會拍美食上傳照片，且增加了互動，看看別人吃什麼。達標後，便有兩個小時的下午茶時間。

鄭伊伶認為，獎勵的過程要有儀式感，一起執行了一個很不錯的事情，大家才會重視。讓員工將環保內化是一個辛苦且困難的過程，她建議一開始不要訂太嚴格、太難執行的標準，制度要定期檢討，避免立意良善卻成效不彰或陽奉陰違。

當所推行之事執行久了，自然會逐漸內化成為一家公司的DNA。鄭伊伶開心分享，在「淨毒五郎」成為B型企業後，的確有員工是因此而來應徵的。

3. 社區經營

在社區經營上，「淨毒五郎」則會去思考在一些環節上，產生更好的正面循環，發揮正面的影響力。例如是否聘僱弱勢婦女，或是與一些公益組織展開更深度的合作。公司對外的公益行為可以不再只是捐款，而是改為提供長照中心清潔劑，或是實際帶員工去公益團體做志工等。

4. 客戶影響力

在物品的採購上，「淨毒五郎」也改變過去主要考慮方便或成本的思維，開始考慮碳足跡、挑選較節能的電器，辦公室裝修申請綠裝修認證等，希望環境對員工是好的，而不只是漂亮。此外，對上、下游廠商也開始發揮影響力，例如除了原本採用回收塑膠製成瓶器外，也拓展到噴頭上，敦促供應商做不同的嘗試。

5. 商業模式

「淨毒五郎」的主商品雖然是環保清潔劑，且採用了回收塑膠，但畢竟過程中還是製造了塑膠。因此公司也開始思考能夠發展其他的商業模式，在解決消費者問題的同時，也達到友善社會，讓營利與社會責任並行。

過去「淨毒五郎」便曾針對無包裝商店，推出「裸賣」的服務，讓消費者可以自帶瓶器購買，減少塑膠的使用。但由於便利性不足，推廣不易。今年則開始規劃「裸賣團購化」，將此模式推向一般公司行號，讓企業帶動員工，「每個人都會進公司，進公司的時候帶個瓶子就很容易，我們就找一天幫你全部分裝帶走。」

成為B型企業：有助品牌擴散

鄭伊伶認為，成為B型企業，可以說是一家企業從各個面向朝向「對世界友好」的方向邁進。因此企業相關的方方面面都會有所調整，不光是商業模式，還包含上、下游的協力廠商，維持公司運作的大小事務等，可說是一個企業存在的所有環節都要考慮。

經過一番努力，「淨毒五郎」2020年提出申請，2021年成為B型企業。鄭伊伶認為，認證後雖然對公司的營業額沒有直接的促進作用，因為多數消費者不會因為你是B型企業而購買你的商品，但在企業的擴散上卻是有加分作用的。她談到，「淨毒五郎」以電商銷售為主，會不定期做一些行銷活動，過去活動的效益是遞減的，但成為B型企業後，卻可看到不減反增的現象。她歸納原因，可能因為有了第三方的認證，使得合作的網紅，甚至消費者都更願意去擴散、去分享一家B型企業，而這個擴散猶如漣漪般，會持續擴大效應。

鄭伊伶認為，B型企業認證提供了企業發展ESG的執行參照，企業不妨找出自己可執行的方向，慢慢優化企業的體質，成為「對世界更好的企業」。不過，所有的改變或努力，都牽涉到成本的提高，如果爭取認證對你或這家公司來講負荷太大，你的心力可能還在於如何存活，而不是如何變得更好。因此，鄭伊伶並不鼓勵企業在尚未站穩腳根的時候，硬要申請成為B型企業。

本文摘自《看》雜誌第235期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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