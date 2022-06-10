普印通切入利基市場 「除味」服務成為一門生意

【撰文／楊戎真】

想像剛吃完火鍋，離開餐廳前，你在門口的「除味機器」前轉個三圈，身上的火鍋味隨之消失，這樣的設備似乎頗受消費者的喜愛。知名火鍋連鎖店「海底撈」便配置了這樣的機器，為企業形象加分。

▲要離開火鍋店，可先在除味設備前轉三圈，消除身上的火鍋味。普印通提供

這款除味設備來自過去專營辦公室輸出設備租賃的普印通科技股份有限公司，談到從輸出設備租賃轉戰空氣異味處理市場，普印通總經理許紋賓表示，是基於客戶需求出發的。

▲商用空間的空氣品質，日漸受到重視。普印通提供

將消除味道變成一門生意

普印通成立迄今約16年，原本專營影印機、印表機的租賃，在業界不乏指標性客戶，包括：台灣大學、師範大學、政治大學、故宮博物院等。大約8年前，一位經營影印室的客戶，因為設備高速輸出時會伴隨一種味道，因而前來求助。在客戶提出需求後，普印通代理了商用空氣清淨機，協助客戶解決問題。

邁入空氣異味處理領域後，普印通才發覺這個產業在台灣幾乎處於「真空的狀態」，雖然針對居家或一般消費者的去味商品百百款，但針對商用的服務卻少之又少，只能透過國內外與空氣有關的展覽尋找商品。而消除虛無縹緲的味道，充滿挑戰與未知，許紋賓說，這個市場因為難，所以沒有人在做，「我們就試著做出產業的先驅，目前還在努力地奔跑中。」

所幸，透過內容行銷後，普印通逐漸掌握市場需求，「這個市場幾乎沒有人做，你怎麼知道進來後有沒有生意？所以透過內容去測試，這是最省成本的方式。」也因為有市場需求的強力背書，支撐著普印通持續開發相關設備，「我們的這些設備，像是商用臭氧機或是偵測機，都是因為市場需求。客戶前來詢問，我們就一直改良，讓它變成商品。」

數年下來，普印通成為台灣絕少提供除味道服務的企業。隨著在「空氣產業」的深耕，越來越多客戶找上門來尋求解決味道問題的協助，相關業務有不錯的拓展。目前普印通的營業額中，約有三成來自與空氣及味道相關的產品，疫情發生後，更有約7%的成長。許紋賓表示，疫情使得空氣清淨機租賃的業務拉高很多，大部分的客戶為托嬰中心或外商辦公室，因為這些處所需要更好的空氣品質，以抑制交叉感染。

由於輸出設備租賃已是紅海市場，許紋賓希望二、三年內，空氣相關業務可以達到接近總營業額的50%，完成企業轉型，在這個很少人走的產業精進下去。他語帶幽默地說：「有句話說，人多的地方不要去，可是人少的地方你敢去嗎？」

如何讓「除味道」變便宜？

切入味道市場後，普印通接觸了形形色色的客戶，有餐廳、托嬰中心、外商公司、建設公司等，不同業態的客戶，服務需求也不盡相同。托嬰中心或外商辦公室通常需要空氣清淨機租賃服務，而餐廳、工廠、房東等，需要空氣味道處理，一些建設公司業主則需要空氣品質快篩驗屋服務。許紋賓笑著說，有被檢舉的餐廳或其他業者，最有解決問題的迫切性。

他舉一家土耳其餐廳客戶為例，每當做一道茄子料理時，油煙味四溢，引起左鄰右舍抗議，於是店家找上普印通，希望能獲得改善。另有一家廚餘處理廠，也是在遭到周遭住戶抗議，甚至上了新聞後，央請普印通解決味道的問題。這類有具體味道來源的案例，透過除味道服務，通常能夠有效去味，讓客戶大大降低被抗議的機率。

至於味道來源不明確的案例，或是需要空氣品質檢測服務的客戶，普印通採用與傳統很不一樣的做法。許紋賓說明，以SGS檢驗來說，一次檢測可能需要一、二位駐點工程師，將機器設備架在現場，隔天再收回設備，檢測的費用相對高，動輒七、八千或數萬元台幣不等。

普印通因而開發出寄送儀器箱的方式，讓業主自行檢測，數據上傳雲端後，再由專業人員進行判讀，以作為後續解決方案的依據。由於不需要人力前往，這種方式除了可以服務更遠的客戶，擴大服務群眾，也大大降低了成本。「這是一個創新的服務，先分析空間的問題，後續再解決。等於是我們先看家醫科的醫生，有症狀再轉診，找到問題再對症下藥。」這樣的方式，可讓檢測成本降至台幣四、五千元。

許紋賓表示，「幫客戶解決問題」是普印通的品牌核心理念，此外，也希望將服務「價格合理化」，透過物流與遠端處理後，把價格壓到一般中小企業或個人都可以負擔的範圍。

有許多客戶認為，需要空氣檢測或處理的問題，其實依靠自然方式便可解決，例如讓空氣對流即可，並不需要後續的解決方案。因此，普印通希望客戶在前端可以不用多花錢，就能把問題處理掉。

而透過儀器寄送的方式，也打破了地區性的限制，只要有夠多的機器，透過現在的科技、網路，以現有的物流配合遠端客服，便可以服務更多的客戶。許紋賓說，相較於物流與機器費用，現在人力才是最貴的成本。

本文摘自《看》雜誌第234期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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