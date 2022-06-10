「一青檸」4年投入2000萬 打造「AI智能檸檬飲鮮榨機」

【撰文／謝平平】

自動販賣機近年已發展為「智慧販賣機」（或稱「智能販賣機」，簡稱「智販機」），從飲料、口罩、蔬菜、花卉、白米、水果切盤、漁貨到熱騰騰的便當、現煮咖啡、蛋糕，套句電商的口號：「什麼都能賣，什麼都不奇怪。」不只如此，智販機還結合讀卡機，進行多元貨幣支付，透過物聯網與大數據分析，方便業主調整補貨路線，投消費者之所好，可說只要有人流，商機無遠弗屆。

自動販賣機也能長智慧？

傳統的自動販賣機在消費者投入硬幣後，可以購買所需商品，並可進行溫度調控，放入冷藏商品。而網路社會的到來，數年前已有販賣機加上觸控螢幕、讀卡機、感熱式印表機、電子支付系統等，讓其成為無人商店的一環，或也能成為電商取貨站，如台北捷運站裡的亞尼克生乳捲。

美國RoboBurger公司今（2022）年3月發表了「漢堡自動販賣機」，現點現做的漢堡在6分鐘內，可直送消費者手上，官網宣稱這是自微波爐發明以來，熱食領域最重大的機器發明。學生半夜可以吃到熱漢堡，旅人半夜到機場，也不用擔心餐廳關門，員工不管加班到幾點，只要按下一個按鍵，就有熱騰騰的漢堡可以填肚子。

不遑多讓，由台灣中部「禧瑞國際公司」創立的「一青檸智能鮮榨檸檬飲」品牌，去（2021）年也推出全球首創，自行研發、現點現做的「AI智能檸檬飲鮮榨機」，60秒即可取出一杯冰涼的鮮榨檸檬汁，還可選擇「半糖少冰」；而這台可冷凝打汁、溫控、高速料理的機器，光是開發就花了整整4年。

▲由何鴻建自行開發的檸檬鮮榨智販機已在二岸三地申請專利。謝平平攝影

配角檸檬為何可以大翻身？

開發檸檬鮮榨智販機的何鴻建本身曾開設飲料店多年，但經常面臨生意一好，房東就來漲房租、員工加班費也暴增，無形之中，吃掉不少利潤。他因此苦思如何可以做到「無房租、無人員、又能賣健康飲料」的方法。

一次，他到屏東拜訪檸檬果農，才知檸檬是表皮比果肉更富含營養的水果。但飲料店中的檸檬，如檸檬紅茶、檸檬咖啡，九成九都是配角；即使這幾年很夯的翡翠檸檬飲，裡面的檸檬汁使用量也不過10cc。此外，一般家庭用量也不大，即使台灣檸檬品質再好，超過一半得拿去打果汁，連果皮都沒用上。

2018年創業時，何鴻建就想以機器來賣檸檬汁，他與朋友坐在超商聊天，隨手畫出機器的構想。

鮮榨智販機的關鍵技術

「第一年，樣機就做出來了。」台灣原來已有柳橙榨汁機，在硬體開發上並不難，難度在於如何想出完整流程、調配最佳風味，且機器還能符合現代美感。直到第三年，整體才算完成，推出市場進行測試。

其中的關鍵技術除了檸檬的清洗方法，還有打汁系統的研發。與全球其他檸檬不同的是，台灣檸檬是綠色，品種為優利卡（Eureka），四季皆有出產，因此又稱「四季檸檬」，雖然果皮香氣十足且營養多，但何鴻建表示，若要以全顆榨汁，技術上需進一步處理，才能去除苦澀。

等待鮮榨智販機的60秒

既然檸檬、柳橙都是圓狀水果，是否可能集各種鮮果於鮮榨智販機，分別榨汁呢？

「不是做不出來，是整台機器的流程會很複雜，效率會降低。」他表示，每一種水果的榨汁方式、過程都不同，若放在同一台機器裡，保養與維修成本將大增。

且人眼與機器辨識仍有很大的距離，消費者看檸檬、柳橙二者外型相似，但若以機器運作來辨別，前者為橢圓形、後者為圓形，放置滾動的架子無法相通。因此，這台機器擁有許多特定的發明專利。

「AI智能檸檬飲鮮榨機」目前在大台中地區約有30台，每天都有人負責維護智販機的管線清潔與補貨，每10台由一人負責維護。何鴻建表示，二天維護一次也可以，但既然是自己的理想，就希望每天都能將機器維護得乾乾淨淨。

為了讓民眾等待期間不無聊，智販機還加入檸檬滾動表演秀，搭配燈光與升降透明水柱，最後成品檸檬汁搭乘升降舞台，由底部緩緩上升，讓60秒中充滿趣味。今年下半年，台中將增加為100台規模，並將拓點至北部、南部。

▲一杯飲料使用全顆檸檬，為全球首創設計。謝平平攝影

打造台灣水果外銷絕配

2023年，何鴻建更打算進軍東南亞、中東地區，「我們想幫助台灣的檸檬果農，所以計畫是將台灣檸檬與智販機一起外銷。」

目前全台檸檬種植以高雄、屏東、南投為主，去年全台產量超過42,000公噸，屏東檸檬產量占有近七成。而以手搖飲商家為例，一週約可消化掉半箱檸檬（約15顆），而一杯就使用一顆檸檬的檸檬鮮榨智販機，目前一週約可消化1,000顆檸檬，不管是往南北發展或外銷，都對果農有相當助益。台灣檸檬和智販機攜手合作，無疑是好搭檔。

步入O2O的智販機

而這台檸檬鮮榨智販機不但可使用多元支付，消費者還可自行調配味道，更能「線上點餐」，不管是在高爾夫球場，還是國民運動中心，常有人好奇觀望。

負責後台管理與軟體設計的總監詹明庭表示，從後台數據可以看到，九成民眾都選擇「半糖少冰」，因此這款檸檬汁在口味上特別調配過，使其成為最佳賣點。

可惜去年推出上市時，疫情仍未降溫，人流頓減。但詹明庭也趁此開發O2O（Online to Offline）的線上點餐系統；而不會點餐的民眾，也能透過智販機遙距教學。

智販機可能加入「隨經濟」嗎？

從線上上課、跨國視訊會議、特斯拉電動車的線上維修可以發現，尤其在疫情爆發後，現代社會生活的林林總總都與網路脫不開關係。電子商務專家、知名學者盧希鵬提出以網路為主的「隨經濟」（Ubiquinomics）概念，希望能說明在隨處科技（Ubiquitous Technology）下的新商業文明。盧希鵬認為，在網路的天羅地網下，能被放在其中的設備，就能有進一步發展的機會。

從傳統自動販賣機變身為連網的智慧販賣機，符合現代人的生活步調，又可進行大數據分析，對掌握消費者喜好更加便利。下一步，結合取貨、販賣的智販機，是否可能成為O2O經濟模式的主角？令人期待。

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什麼樣的物品不適合自動販賣機？

自動販賣機無人化、全天候的銷售模式，在面臨少子化威脅的台灣，業者卯足全力，希望將其視為新通路。有沒有不適合的內容物呢？台中東勢農會蔬果截切場場長羅凱哲表示，保鮮期太短的水果就不合適。

大甲溪流經東勢山區，帶來豐沛水源，加上早晚溫差大，東勢、卓蘭可說是台灣水果大鎮。東勢農會去年成立水果截切場，將水果經過消毒、低溫保存、洗切後，透過不同通路販售。

2021年5月，台中東勢農會推出「呷追果─鮮果智慧販賣機」，木瓜、西瓜、芭樂、梨子、鳳梨等都可在智販機中買到，每包價格50到70元左右，上班族或運動後可隨時補充營養，相當方便。

推廣一年的成效如何呢？羅凱哲表示，目前每台智販機約可放置30盒水果，保鮮期3天。但或因遇到COVID-19疫情，人流大減，也可能因民眾初次見到智販機銷售鮮果，還在認識初期，因而銷售不如預期，單月耗損高達三成。他估計，若智販機能補貨50盒到100盒水果，或才有利潤可言，而布點也尚在調整中。

有興趣嚐鮮的民眾，不妨前往泰安服務區、西湖休息區、麗寶樂園或台中第六市場，皆可體驗「鮮果智慧販賣機」。

本文摘自《看》雜誌第234期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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