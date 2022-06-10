「神雕俠侶」打造千款MIT原創包 satana力拚國際名牌

【撰文／謝平平】

只有拿國際名牌包，才會被人搭訕嗎？背著satana台灣原創包，也常被人搭訕：「你背的包包好漂亮！」「包包上面的皮質真好！」

satana這個廣受青睞的台灣袋包品牌，是許多文青、上班族、小資女的第一首選，輕便又有設計感，且耐用程度超乎想像。創業以來satana設計出的一千個包款，每一個都養出一票忠心鐵粉。

▲satana的產品頗具文青風。圖為其Soldier經典系列。satana提供

追求「還可以更好」的產製精神

台灣每年都有許多包款上市，satana給人最深的印象是精緻的細節，從特意手工敲打的拉片到植鞣皮革，甚至是領先群雄的上蠟尼龍布，不摸則已，一摸驚人。

satana創辦人是時任總經理、副總經理的岳明磊、鄭鈴珠夫婦。不像許多營業額上億的企業老闆，對成本與業績等KPI（Key Performance Indicators，關鍵績效指標）窮追不捨，鄭鈴珠全力關注產品品質，「我沒有什麼雄心壯志，只是希望把事情做好。」satana副執行長岳德超幫忙說明：「我媽媽是一個非常要求細節的人，非常嚴謹。」

鄭鈴珠解釋自己對於產品的要求並非不合理，「當年環境養成我們吃苦的習慣，就覺得現在為什麼不行？當然我自己也不一定做得很好，但我就是覺得還可以更好。」

什麼是「還可以更好」？很難以數字定義，也很難有個SOP（Standard Operation Procedure，標準作業程序）。但若從鄭鈴珠與丈夫岳明磊自創品牌前的經歷，就比較容易理解。鄭鈴珠與岳明磊負責世界頂級袋包Hartmann、法國旅行箱DELSEY的採購代理，更協助客戶創立Kipling、Hedgren等知名品牌，走遍世界各地的袋包工廠，眼界自然不同。

台灣袋包界的「神雕俠侶」

鄭鈴珠投入袋包產業時，還是個大學生，當時台灣在全球產業鏈上炙手可熱，是許多國際大廠競相合作的對象。鄭鈴珠除了幫忙找原料、找代工廠，還要負責商品開發、品管與出貨，連007手提箱她都做過，負責任的態度受到客戶長期信任，一直合作愉快。

而丈夫岳明磊則是協助DELSEY的工廠管理，經常飛到世界各地處理「疑難雜症」，看過當時亞洲還未出現的產銷合一模式、方便調動人力的「走動式生產線」，甚至歐、美的物流管理系統，他都十分熟悉。

岳明磊分析，管理工廠的思維邏輯，全球各地不同，光是亞洲的韓國、越南、台灣也各不相同。台灣工廠是每人負責一小部分；而韓國則是多人做同樣工序，形成競爭關係。因為要拚速度，「長期發展下來，台灣很擅長少量多樣，複雜的設計都是發給台灣做，單一規格都給韓國做。」

鄭鈴珠接著說，各國擅長開發的材質也不同，「韓國人造皮很強，但是人造纖維就比不過台灣。」

這對袋包界的「神鵰俠侶」擁有一身頂尖的工夫與經驗，卻因品牌易主等原因，雙雙辭去國際品牌總經理職位，回到台灣。

品牌創立初期處處踩雷

2004年，satana成立後，第一個通路設在台灣設計人與文青聚集的誠品敦南店。二人踏出第一步後，才發現品牌這條路不好走。鄭鈴珠設計過許多知名大廠的袋包，對低成本、拼量的平價包款敬謝不敏，但卻在製作端吃鱉，定位在少量多樣的satana，沒有工廠肯接單。

「以前的交情再好，訂單量太少，他們也不接。」此時鄭鈴珠才知道，原來大陸的工廠每張訂單最低為三百件，她只好回頭找以前認識的廠商一起做，但新品還是經常處於缺貨狀態。

出貨量仍趕不及訂單量，鄭鈴珠只好把訂單發到大陸製作，「Made in China」卻造成消費者對品牌倡導的「Original from Taipei」產生混淆，加上業績不佳被撤櫃，二人只得且戰且走。

成立生產線 打造「一條龍」經營模式

2010年，「Made in Taiwan」成為口號與時尚，該年10月，岳明磊決定成立自己的生產線，打造從設計、製造、銷售一條龍的經營模式，使出貨品質更有保證。

2019年，工廠改為自負盈虧，「經驗可以花錢買，千萬不要用時間來買經驗。」鄭鈴珠解釋，皮包是三次加工業，人力密集，難以自動化，極少年輕人願意投入生產線，工廠常年處於赤字，只能忍痛止血。

設計方面，培訓後的人才依舊來來去去，有的人來學經驗、有的人要唸研究所、有的人想再學點其他設計，不斷重複的過程，鄭鈴珠從不能接受，到將心態調整為：「將satana做包的想法，傳給下一代。」再另外思考解決辦法。

▲satana第二代經營者、副執行長岳德超。satana提供

設計、銷售，孰輕孰重？

十年前，岳德超才剛加入satana，父親就要求他去站櫃點，一天9小時，練習與消費者溝通，整整一年。不止如此，連進櫃、撤櫃都要自己來，「早上光鮮亮麗，晚上就穿著吊嘎兒進場，全身汗流浹背。」

但學設計的岳德超極少抱怨，他從小看著父母忙於事業，相當辛苦，於是將心思轉而花在溝通協調上，「母親比我更像藝術家，在設計上有她的堅持。但設計與銷售不是一條線，說服媽媽或要說服消費者，其實都不容易。」

不容易的部分，他選擇先觀察。但對於商品開發的成本管控，他傾向堅持，如某樣袋包開發金額很高，銷售第二年的業績會是他注意的重點，如果無法帶來獲利，「你就要忍痛放棄。」

岳德超強調，自己還在學習、摸索，但不管方向怎麼走，他都記住老爸說的「自創品牌，能活下來是第一件事。」

結合電商 銷售大增

satana剛推出市場時，台灣還是2G電信通訊年代，家庭連網普及率不到七成，通路以街邊店、百貨公司為主，拓點多沿著捷運做。

2012年前後，satana加入電商行列，業績逐年提高，「現在已經不是試試看電商效果如何，而是我們非常重要的通路。」岳德超表示，實體、虛擬通路的營業額占比為五比五，今年因疫情影響，估計網路銷售業績可突破六成。

satana的高度品牌力在網路上有放大效果，又可接觸到不同於實體的客源，因此岳德超對於社群經營與部落客的互動，相當看重，「我們的原則是工具多元、溝通不變。」

從早年的客廳即工廠，到中國大陸興起，再從台灣赤手空拳自創品牌，鄭鈴珠與夫婿岳明磊的創業，就是一部台灣經濟發展縮影。二人回台後，再度放下身段，重新學習，一股「想把事情做好」的堅持，讓satana成為高知名度的MIT袋包。

「我們看市場定價，沒有考慮成本。」光是一個拉片就要另外開模加上手工，仔細的做工帶給消費者極大信任感，也成為satana的正字標誌。對國際市場摩拳霍霍的satana，又將帶回什麼樣的佳績呢？相信是熱愛MIT的消費者引頸期待的。

satana台灣原創袋包

．公司創立：1986創立「聯野國際」

．公司人數：24人

．品牌創立：2004年

．資本額：1,500萬元

．每年行銷費用：200~300萬元

．實體店：9個櫃點、2個臨時櫃

本文摘自《看》雜誌第234期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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