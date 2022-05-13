經濟「全球化」終結的影響

【撰文／東方】

烏克蘭戰爭持續兩個多月了，俄羅斯在戰場上沒有得到多少便宜，但是在經濟上已經付出慘痛代價，普丁親信們的海外資產幾乎全部被凍結，各國領空對俄羅斯飛機禁止開放、技術禁運，美國更是仗著金融業的控制，凍結了俄羅斯中央銀行的儲備資產，把俄國從全球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，簡稱SWIFT）剔除出去。俄國盧布貶值、商品短缺、外債逾期付不出來、外國公司開始撤退、老百姓也開始逃離。再過不久，因為沒有進口零組件，俄國軍需產品就製造不出來，民用產品也製造不出來。很多人會問，「全球化」是不是到了壽終正寢的時候？

其實，「全球化」已經受到挑戰，逐漸被蠶食了，主要有兩方面。一個是各國日漸興起的民粹主義向自由貿易說不，設置關稅和非關稅壁壘來限制投資、移民，美國川普政府就是例證；另一個是來自中國對全球秩序的挑戰，因為中共要顛覆二戰之後美國主導的以自由、民主、法制為基礎的世界秩序，企圖以中共獨裁特色的新秩序來取代。這不是經濟和貿易層面的威脅，已經危害到國家安全，從亞洲到歐洲，各國都相繼設置壁壘來阻擋中共的經濟入侵。

政治因素牽動經濟布局

俄國侵略烏克蘭加速了終結全球化的速度，這有幾個原因。首先，北京進退兩難，既不想與莫斯科翻臉，又不敢幫助俄羅斯躲避制裁，更不敢經濟援助俄羅斯。但只要北京不加入西方的制裁行列，西方國家的反共情緒只會越來越高漲，跟中共的經濟切割只會越來越徹底；其次，歐美國家展現經濟制裁的威力，全球的共識是歐美國家針對俄羅斯的制裁是正義、正當、合理，而且恰到好處，如果下次再出現類似的國際危機，制裁可能更凌厲，甚至更自私，不是美國盟國的國家都會考慮在某種程度上獨立自主，不要太倚賴外國；第三，俄羅斯用石油、天然氣等能源作為要挾，一定會加速歐洲國家另外尋找能源供應來源，在經濟上更加自給自足，更加閉關鎖國。

在現代經濟框架下，要閉關鎖國幾乎不可能，但全球化的終結應該沒有疑問，只不過全球劃分為幾大塊，一個是以中國為中心的一塊，一個是以美國為中心的一塊，再有就是以歐盟為中心的一塊，美國和歐盟的兩塊還有千絲萬縷的聯繫。

重組供應鏈分散風險

俄羅斯侵略烏克蘭，西方以金融武器對抗，把金融軍事化、武器化了。任何經濟制裁要起作用，前提條件是國際社會團結一致、制裁範圍廣、各國政府決心大，現在幾乎西方國家、國際金融機構都採取一致行動，中共是唯一例外，但中共也不敢犯眾怒，頂多是騎牆，不願跟俄羅斯綁在一起。但是，各國都有盤算，在這麼強大的經濟制裁面前，各國央行也會減持美元儲備，增加其他主要貨幣的儲備，不能把雞蛋都放在一個籃子裡。

中國央行就是這麼幹的，但人民幣會不會代替美元全球貨幣霸主的地位？北京正與沙烏地阿拉伯討論用人民幣計價，若不能在全球代替美元，至少在以中國為中心的經濟區塊裡，人民幣是不是能代替美元？答案是否定的。因為各國央行若是因為擔心中共的制裁而減持美元儲備，難道就不擔心美國的制裁嗎？而且人民幣也不能自由兌換。北京要扶植人民幣，就必須允許人民幣自由兌換，但允許自由兌換就會大幅貶值，至少貶值一段時間，2015年、2016年就發生過這樣的事情。而且各國金融系統跟誰靠攏，主要不是經濟原因，而是安全和國防原因，這在冷戰時期的非洲、拉丁美洲、南亞地區非常明顯，紛紛跟蘇聯切割，跟美國掛靠在一起。

全球化終結對消費者意味著什麼呢？一個直接的結果就是物價上漲、產品品質下降，價不廉、物不美。從理論上說，全球化是經濟資源的最佳配置狀態，一個地區就專注生產當地最有優勢的產品，這樣才能有規模、降低成本，例如：蘋果手機，最後的組裝廠是在中國的富士康，但快存零件來自韓國，陀螺儀來自法國和義大利，音訊用電感線圈來自日本，處理器及編解碼器來自美國，加速度計來自德國，螢幕來自日本，各地都有自己的優勢、特長，藉由全球供應鏈連接在一起，以貿易互通有無，這是全球化的好處及理想狀態。

可是，現實世界並不理想，可能有天災、人禍、烏克蘭戰爭、武漢病毒等讓全球供應鏈斷裂，全球化承擔的風險超過了好處，特別是要避免把雞蛋都放在一個地緣政治緊張又不安定之處，跨國公司必然重組供應鏈，將生產基地搬到更安全、離市場更近的地方，甚至設置重複的供應管道以備不測。

對消費者及技術創新不利

國際化終結，意味著競爭的減少，美國企業不需要再跟中國企業競爭，都在各自的經濟區塊發展。沒有了競爭的刺激因素，生產效率往往會降低、成本上升、商品選擇減少、品質降低，就會傷害到消費者的利益。若各國政府又是最大的顧客和消費者，加上保護本土產業的宣傳，購買國貨至上的氛圍，企業會把自己打造成國貨大王，在愛國和民族主義層面花更多力氣，在經濟資源的調配上，市場作用越來越衰減，政治作用越來越主導。當資源分配向政治權力轉移時，腐敗就如影隨形。國際化的終結也會遏制技術創新，而技術創新一直是歐美的強項。

當然，國際化的終結也讓歐洲更加團結。歐洲各國有類似的文化底蘊、歷史淵源、意識形態，烏克蘭戰爭爆發，對歐洲是一記警鐘，不能再像一盤散沙。在接待烏克蘭難民問題上，歐洲國家相當團結，有難同當，歐盟還發行了難民債券來安置難民。戰爭也讓投資者尋求更安全的投資，歐元區就屬於這樣的安全投資區。歐盟國家這次下定決心要增加軍費，為了減少對俄國能源的倚賴，也會大舉投資能源產業，這將刺激歐盟經濟發展。歐盟的安全不能再完全依靠美國，歐盟經濟也不能靠中國來維持。

國際化終結，對發展中國家、貧窮國家的危害最大。能源及食品漲價，發展中國家的消費者承受的打擊最大，世界格局重新劃分，窮國必須選邊站，這就意味著窮國的民營企業的機會縮減，官僚資本會坐大，政府更加獨裁，腐敗更加氾濫，跨國公司更不願意到窮國投資。

本文摘自《看》雜誌第233期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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