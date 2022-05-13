因應市場需求 GoodDeal推出倉儲管理WMS訂閱服務

【撰文／楊戎真】

電商蓬勃發展加上疫情升溫，網購市場加速成長，協助電商品牌做倉儲與物流管理的「第三方物流」（Third-Party Logistics，簡稱3PL）──智信數位整合公司「GoodDeal」創辦人沈世偉表示，兩年前GoodDeal的倉儲空間為兩層樓的廠辦大樓，如今已擴充至三個樓層，且每個月平均都有數十個電商尋求服務，顯見網購電商業者對第三方倉儲的需求越來越大。

眼見網購電商市場不可逆的快速成長現象，GoodDeal今年初開始推廣「軟體即服務」SaaS（Software as a Service），即便電商品牌不租用GoodDeal的倉儲空間，也可以訂閱其「倉儲管理系統」WMS（Warehouse Management System）。沈世偉表示，GoodDeal將其累積了十年的「領域知識」（Domain Know-How，或譯為產業知識），從3PL的服務擴充到SaaS，以便幫助更多的品牌電商打造更好的經營管理環境。

針對電商需求：WMS整合更多功能

GoodDeal的倉儲管理以電商為主要服務對象，與B to B（Business to Business，企業對企業）的倉儲有極大的差異。沈世偉指出，B to B的倉儲通常是「板進板出、箱進箱出」，也就是大量的貨品在棧板上、集裝箱裡整批的運送。而電商的倉儲與物流卻是「多樣、少量、流通大」，也就是品項多，但每個品項的庫存量不多。

針對這樣的特性，GoodDeal發展出的WMS更符合電商的倉儲物流管理需求。該系統2021年10月再次改版，目前已是第三個版本，採用響應式模組以符合當前的使用習慣，讓電商透過手機、平板就能操作系統；儀表版的功能也更完善，除了涵蓋更多數據，也採用更多圖像式的呈現方式，讓電商可以看到貨品的動向以及客戶的資料數據分析等。

在「應用程式介面」API（Application Programming Interface）的串接上，目前串接的網路開店平台有91APP、WACA、QDM、日本的W2、馬來西亞的EasyStore等；超商取貨合作商包括7-11、萊爾富、全家；物流商則有黑貓宅急便、新竹物流、好馬吉、全球快遞等。透過這些串接，消費者只要在官網下單，不需額外作業，訂單便可直接傳輸到GoodDeal的WMS，大幅減少了電商的人力時間。

在資安的防護上，電商客戶的資料除了放在GoodDeal的主機上，也備份在「亞馬遜雲端服務」AWS（Amazon Web Services）上，以增加資料的安全性。

為了讓合作的電商可以更省事，目前GoodDeal的系統也整合了其他數位化工具，例如結合LINE@，透過發送簡訊，讓電商客戶不用登入WMS便可掌握進倉量與訂單等資訊。沈世偉說：「我們更數位化了，讓客戶更好用、更便利。」

透過WMS的管理，電商客戶的進倉、出貨、庫存管理，以及退件逆物流處理，甚至到有效期限、儲位、包材管理等，均可以一目瞭然，提升很大的效率。沈世偉十分欣慰的表示，有位客戶原本自己出貨，與GoodDeal配合倉儲與物流後，營業額增長了20倍。

訂閱制WMS：從進貨到出貨一路管控

不過，並非所有電商都傾向和第三方倉儲業者的配合，但是一套好的資訊管理系統，有助於降低人力與時間成本。有時電商因為庫存管理混亂、旺季時出貨人員不足，或是出貨人員請假，都可能導致出不了貨。而這些電商客戶的痛點其實都可以透過資訊軟體系統解決。

沈世偉指出，WMS的功能比一般所謂的進銷存或「企業資源規劃」ERP（Enterprise Resource Planning）系統更強，然而，一般網路賣家不見得有能力購買或自行建置，「如果我們提供一個雲端訂閱制的SaaS，這些自行出貨的品牌電商，便有更好的工具來做使用。」沈世偉表示，每個月以數千元租用一個服務，一般電商都可以付得起，也是趨勢。

今年年初GoodDeal開始推出WMS的訂閱制後，詢問的電話絡繹不絕，官網上的方案、功能與價格也很透明。

▲電商部經理林思潔。GoodDeal提供

訂閱WMS能夠為自行出貨的電商，帶來什麼樣的效益？GoodDeal電商部經理林思潔從以下幾個方面談到客戶的反饋：

① 庫存準確率提高

林思潔表示，「庫存永遠是亂的」是電商導入系統前最常有的反應，因此首先要請電商客戶建立「儲位的資料」以及「商品編碼」。這些基本的資料建置好後，依照系統邏輯一步步操作便能提升庫存的正確率。只要商品有了自己的編碼後，進倉、出貨都會進行刷讀，庫存的正確率便可提升。

此外，WMS還能做「效期控管」，依照商品效期先進先出，可避免美妝保養品、保健食品，過期還出貨的弊端。林思潔表示，WMS可設立允售日期，超過允售日期就不會讓產品出貨，這些防呆機制對電商來說十分方便。

電商還可透過系統中更高階的功能做「儲位建議」，依照商品的周轉率，將常銷品、熱銷品放置在便於揀貨的儲位，甚至可做「採購建議」。

▲透過系統的SOP，可以引導工作人員做進倉、盤點、揀貨等各種倉儲管理。GoodDeal提供

② 出貨效率提高

WMS除了可讓庫存正確率提升，出貨的效率也會提高。以往電商出貨時，有時甚至必須將所有的人力調度來支援。而透過WMS系統，可一步步引導人力按照正確的SOP執行任務，包括：進倉、入庫、上架、整理儲位、揀貨、刷讀、包裝、出貨等。林思潔表示，由於系統會自動生成揀貨單，出貨人員拿到揀貨單之後，根據儲位去做正確的揀貨，再刷讀出貨、包裝，正確率很高，即使是新手，也可以依循系統一步步的導引完成作業。

沈世偉提到，有客戶反饋，過去曾因為揀貨人員請假，會發生其他人不知道貨物擺放位置而出不了貨的窘境。透過「人機（系統）協同」，才不會因人廢事。他強調，有了WMS系統「大進大出」、「快進快出」的運作優勢，一天就能達到5,000單、上萬件品項的出貨量。

此外，目前GoodDeal的WMS具備會員簡易購物車，讓消費者可以直接在該系統下單，不需要透過官網或其他平台。

③ 透過數據分析再行銷

WMS猶如活水，可以分析出大量的資料。電商除了訂閱WMS基本版，還可以加訂其他模組，諸如CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）、ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃）軟體系統，透過這些加值服務獲得更多數據分析，可以協助幫助電商進行再行銷。

從客戶所輸入的資料中，WMS可分析出更清楚的顧客輪廓，包括：目標客戶有哪些人及他喜歡的品項，常在哪些平台、渠道購買，所帶來銷售額的貢獻有多少等。林思潔表示，每天只要上傳訂單，WMS就會抓取這些資料，進行萃取與分析，讓電商賣家更能掌握消費族群的樣貌。

電商應該何時導入WMS？

對於導入WMS的時機，林思潔認為，當電商需要管理各種銷售平台或通路，或是訂單開始增加，或是需要管理的SKU（Stock Keeping Unit，存貨單位）非常多，如衣服、鞋子等流行性商品，有很多尺碼，如果使用傳統Excel表格，庫存難以管控時，這時即可導入WMS系統。

沈世偉則認為，是否導入WMS，取決於電商的企圖心。他認為台灣網購已經是紅海市場，訂單量增加後如果沒有委外，勢必排擠現有人力的工作，影響核心業務的推展，發展上便會面臨瓶頸，不容易做大。因此有心讓營業額翻倍的電商，如果委外使用系統管理，就可減少在倉儲與物流的人力成本與時間成本，將更多的心力用在拓展行銷的核心業務上，創造更大的營收。

雖然市面上進銷存、ERP系統很多，但功能遠不及WMS，而很多電商並不知道有這樣的配套系統。此外，當前的倉儲系統多半針對的是倉儲業者，而非電商業者，二者業態截然不同。過去十年來，GoodDeal主要承接的都是電商物流客戶，沈世偉認為，根據電商業態發展出來的WMS的訂閱方式，應該可以提供賣家更多的幫助。

本文摘自《看》雜誌第233期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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