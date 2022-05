因應市場需求 GoodDeal推出倉儲管理WMS訂閱服務

【撰文/楊戎真】

電商蓬勃發展加上疫情升溫,網購市場加速成長,協助電商品牌做倉儲與物流管理的「第三方物流」(Third-Party Logistics,簡稱3PL)──智信數位整合公司「GoodDeal」創辦人沈世偉表示,兩年前GoodDeal的倉儲空間為兩層樓的廠辦大樓,如今已擴充至三個樓層,且每個月平均都有數十個電商尋求服務,顯見網購電商業者對第三方倉儲的需求越來越大。

眼見網購電商市場不可逆的快速成長現象,GoodDeal今年初開始推廣「軟體即服務」SaaS(Software as a Service),即便電商品牌不租用GoodDeal的倉儲空間,也可以訂閱其「倉儲管理系統」WMS(Warehouse Management System)。沈世偉表示,GoodDeal將其累積了十年的「領域知識」(Domain Know-How,或譯為產業知識),從3PL的服務擴充到SaaS,以便幫助更多的品牌電商打造更好的經營管理環境。

針對電商需求:WMS整合更多功能

GoodDeal的倉儲管理以電商為主要服務對象,與B to B(Business to Business,企業對企業)的倉儲有極大的差異。沈世偉指出,B to B的倉儲通常是「板進板出、箱進箱出」,也就是大量的貨品在棧板上、集裝箱裡整批的運送。而電商的倉儲與物流卻是「多樣、少量、流通大」,也就是品項多,但每個品項的庫存量不多。

針對這樣的特性,GoodDeal發展出的WMS更符合電商的倉儲物流管理需求。該系統2021年10月再次改版,目前已是第三個版本,採用響應式模組以符合當前的使用習慣,讓電商透過手機、平板就能操作系統;儀表版的功能也更完善,除了涵蓋更多數據,也採用更多圖像式的呈現方式,讓電商可以看到貨品的動向以及客戶的資料數據分析等。

在「應用程式介面」API(Application Programming Interface)的串接上,目前串接的網路開店平台有91APP、WACA、QDM、日本的W2、馬來西亞的EasyStore等;超商取貨合作商包括7-11、萊爾富、全家;物流商則有黑貓宅急便、新竹物流、好馬吉、全球快遞等。透過這些串接,消費者只要在官網下單,不需額外作業,訂單便可直接傳輸到GoodDeal的WMS,大幅減少了電商的人力時間。

在資安的防護上,電商客戶的資料除了放在GoodDeal的主機上,也備份在「亞馬遜雲端服務」AWS(Amazon Web Services)上,以增加資料的安全性。

為了讓合作的電商可以更省事,目前GoodDeal的系統也整合了其他數位化工具,例如結合LINE@,透過發送簡訊,讓電商客戶不用登入WMS便可掌握進倉量與訂單等資訊。沈世偉說:「我們更數位化了,讓客戶更好用、更便利。」

透過WMS的管理,電商客戶的進倉、出貨、庫存管理,以及退件逆物流處理,甚至到有效期限、儲位、包材管理等,均可以一目瞭然,提升很大的效率。沈世偉十分欣慰的表示,有位客戶原本自己出貨,與GoodDeal配合倉儲與物流後,營業額增長了20倍。

訂閱制WMS:從進貨到出貨一路管控

不過,並非所有電商都傾向和第三方倉儲業者的配合,但是一套好的資訊管理系統,有助於降低人力與時間成本。有時電商因為庫存管理混亂、旺季時出貨人員不足,或是出貨人員請假,都可能導致出不了貨。而這些電商客戶的痛點其實都可以透過資訊軟體系統解決。

沈世偉指出,WMS的功能比一般所謂的進銷存或「企業資源規劃」ERP(Enterprise Resource Planning)系統更強,然而,一般網路賣家不見得有能力購買或自行建置,「如果我們提供一個雲端訂閱制的SaaS,這些自行出貨的品牌電商,便有更好的工具來做使用。」沈世偉表示,每個月以數千元租用一個服務,一般電商都可以付得起,也是趨勢。

今年年初GoodDeal開始推出WMS的訂閱制後,詢問的電話絡繹不絕,官網上的方案、功能與價格也很透明。

▲電商部經理林思潔。GoodDeal提供

訂閱WMS能夠為自行出貨的電商,帶來什麼樣的效益?GoodDeal電商部經理林思潔從以下幾個方面談到客戶的反饋:

① 庫存準確率提高

林思潔表示,「庫存永遠是亂的」是電商導入系統前最常有的反應,因此首先要請電商客戶建立「儲位的資料」以及「商品編碼」。這些基本的資料建置好後,依照系統邏輯一步步操作便能提升庫存的正確率。只要商品有了自己的編碼後,進倉、出貨都會進行刷讀,庫存的正確率便可提升。

此外,WMS還能做「效期控管」,依照商品效期先進先出,可避免美妝保養品、保健食品,過期還出貨的弊端。林思潔表示,WMS可設立允售日期,超過允售日期就不會讓產品出貨,這些防呆機制對電商來說十分方便。

電商還可透過系統中更高階的功能做「儲位建議」,依照商品的周轉率,將常銷品、熱銷品放置在便於揀貨的儲位,甚至可做「採購建議」。

▲透過系統的SOP,可以引導工作人員做進倉、盤點、揀貨等各種倉儲管理。GoodDeal提供

② 出貨效率提高

WMS除了可讓庫存正確率提升,出貨的效率也會提高。以往電商出貨時,有時甚至必須將所有的人力調度來支援。而透過WMS系統,可一步步引導人力按照正確的SOP執行任務,包括:進倉、入庫、上架、整理儲位、揀貨、刷讀、包裝、出貨等。林思潔表示,由於系統會自動生成揀貨單,出貨人員拿到揀貨單之後,根據儲位去做正確的揀貨,再刷讀出貨、包裝,正確率很高,即使是新手,也可以依循系統一步步的導引完成作業。

沈世偉提到,有客戶反饋,過去曾因為揀貨人員請假,會發生其他人不知道貨物擺放位置而出不了貨的窘境。透過「人機(系統)協同」,才不會因人廢事。他強調,有了WMS系統「大進大出」、「快進快出」的運作優勢,一天就能達到5,000單、上萬件品項的出貨量。

此外,目前GoodDeal的WMS具備會員簡易購物車,讓消費者可以直接在該系統下單,不需要透過官網或其他平台。

③ 透過數據分析再行銷

WMS猶如活水,可以分析出大量的資料。電商除了訂閱WMS基本版,還可以加訂其他模組,諸如CRM(Customer Relationship Management,客戶關係管理)、ERP(Enterprise Resource Planning,企業資源規劃)軟體系統,透過這些加值服務獲得更多數據分析,可以協助幫助電商進行再行銷。

從客戶所輸入的資料中,WMS可分析出更清楚的顧客輪廓,包括:目標客戶有哪些人及他喜歡的品項,常在哪些平台、渠道購買,所帶來銷售額的貢獻有多少等。林思潔表示,每天只要上傳訂單,WMS就會抓取這些資料,進行萃取與分析,讓電商賣家更能掌握消費族群的樣貌。

電商應該何時導入WMS?

對於導入WMS的時機,林思潔認為,當電商需要管理各種銷售平台或通路,或是訂單開始增加,或是需要管理的SKU(Stock Keeping Unit,存貨單位)非常多,如衣服、鞋子等流行性商品,有很多尺碼,如果使用傳統Excel表格,庫存難以管控時,這時即可導入WMS系統。

沈世偉則認為,是否導入WMS,取決於電商的企圖心。他認為台灣網購已經是紅海市場,訂單量增加後如果沒有委外,勢必排擠現有人力的工作,影響核心業務的推展,發展上便會面臨瓶頸,不容易做大。因此有心讓營業額翻倍的電商,如果委外使用系統管理,就可減少在倉儲與物流的人力成本與時間成本,將更多的心力用在拓展行銷的核心業務上,創造更大的營收。

雖然市面上進銷存、ERP系統很多,但功能遠不及WMS,而很多電商並不知道有這樣的配套系統。此外,當前的倉儲系統多半針對的是倉儲業者,而非電商業者,二者業態截然不同。過去十年來,GoodDeal主要承接的都是電商物流客戶,沈世偉認為,根據電商業態發展出來的WMS的訂閱方式,應該可以提供賣家更多的幫助。

