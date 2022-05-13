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迷你倉起家 BOXFUL助力電商倉儲與物流

聯合新聞網 / 看雜誌
▲BOXFUL副總經理陳冠宇。吳長益攝影
▲BOXFUL副總經理陳冠宇。吳長益攝影

【撰文／楊戎真】

香港地狹人稠，寸土寸金，多數住家狹小擁擠，於是發展出個人迷你倉儲的服務。2015年成立於香港的「BOXFUL任意存」，便是一家提供迷你倉儲服務的公司。而台灣隨著都市化的發展，人口集中都會區，人口密集程度逐漸「香港化」，BOXFUL看到這樣的趨勢，2016年也到台灣設立公司。

搶進台灣市場後，因應市場需求，BOXFUL發展出針對電商的服務，成為電商的後盾，協助其解決倉儲與物流問題。目前BOXFUL在台灣約有八成客戶為電商企業，且將此合作模式複製回香港，並拓展至韓國，可說是無心插柳柳成蔭。

開啟服務企業模式：解決電商3大痛點

談到與電商的合作，BOXFUL副總經理陳冠宇表示，在台灣初期原本鎖定的目標客群是一般消費者，沒想到意外吸引到一些企業客戶存放商品，算是電商服務的濫觴。發現這樣的需求後，BOXFUL與客戶進行訪談，推出「企業倉儲物流」的服務，除提供彈性倉儲空間給企業客戶外，也提供配送服務，計費方式則是使用多少空間就支付多少費用，讓客戶省下自行租用倉儲空間的租金與人力成本。

▲BOXFUL從迷你倉起家，如今全力拓展電商業務。圖為其個人迷你倉儲。BOXFUL提供
▲BOXFUL從迷你倉起家，如今全力拓展電商業務。圖為其個人迷你倉儲。BOXFUL提供

隨著企業客戶增加，尤其電商蓬勃發展後，BOXFUL進一步了解客戶的痛點，發現很多電商有系統整合的問題，「他們其實不只是有彈性倉儲的需求，更需要銷售通路上系統的整合。」

陳冠宇指出，「多通路整合」與「庫存管理」是電商最主要的痛點；另外，中小型電商「對物流業者沒有談判優勢」，因此往往拿不到較優惠的價格。以下即為詳細說明：

① 多通路整合不易

一般台灣電商通常會在各大平台鋪貨，也會有自己的官網或其他經銷渠道。各平台未串接時，往往必須先整理各銷售通路上的訂單，再套用到所配合的倉儲物流的格式裡進行彙整。當訂單成長到一定的數量時，這些行政庶務便會耗費大量的時間。BOXFUL看到這個行政痛點，希望能夠為這些電商做串接，讓他們不需要花那麼多時間去做這些重複性的工作。

▲在很多平台做銷售時，庫存的控管也是相當重要的一環。BOXFUL提供
▲在很多平台做銷售時，庫存的控管也是相當重要的一環。BOXFUL提供

② 庫存管理繁瑣

除了訂單的整合，在很多平台做銷售時，庫存的控管也是相當重要的一環。尤其當品牌做活動時，一旦消費者進行搶購，訂單來回有時間差，很可能造成超賣。如果消費者因此收不到貨，對品牌或會員的經營，都存在一定的負面影響。

③ 缺乏與物流商談判的優勢

電商與物流商的談判，基本上和銷售量有關。宅配業者為了鞏固貨源，傾向於與大客戶合作，大客戶的訂單通常較能穩定地配送到消費者手中，規模小的電商則多半拿不到優惠的價格，貨物配送的穩定度也不及大型電商。此外，陳冠宇指出，物流商之間因為有競爭關係，也會有系統串接的問題，一般電商如果既想用超商取貨又想採用其他物流，在系統整合上，不同物流業者不見得願意與電商做完全的配合。

打通痛點：系統整合串接不同平台

陳冠宇表示，將訂單、庫存、物流等資訊用系統整合進行串接，可讓電商客戶在多通路、多渠道的訂單整合上，省去許多行政上的痛苦與麻煩，「我們希望做的是打造一個第三方的生態系的概念。」

因此，為了解決電商的痛點，BOXFUL承接起「第三方倉儲」的服務，與線上開店平台：Shopify、SHOPLINE、CYBERBIZ、QDM、EasyStore等，以及大型電商平台：蝦皮、momo等進行串接；在物流方面，則整合了四大超商7-11、全家、萊爾富、OK Mart的超商取貨，以及與四大宅配：新竹物流、嘉里快遞、黑貓宅急便、中華郵政等合作；此外也與募資平台：嘖嘖、flyingV、挖貝WaBay等洽談串接合作。

將銷售平台串接整合後，商家無論如何進行多通路銷售，這些渠道的庫存資料都會同步更新，如此便可省去大量重複性工作的時間。陳冠宇表示，BOXFUL的串接就像站情中心或控制台的概念，控制著多通路的庫存管理，讓電商整體的行政效率提升約二到三倍。

陳冠宇舉一個銷售保健食品的客戶為例，過去該電商老闆夫婦為了出貨商品的效期問題，經常淹沒在龐大的行政工作中。通過BOXFUL客製化的服務後，減少很多行政麻煩，兩人因此還可以經常外出旅行。

此外，由於目前與BOXFUL合作的電商超過一百家，因此與物流的合作具有一定聲量，可以協助中小型電商取得較優惠的價格以及更穩定的服務品質。陳冠宇強調，物流的穩定度是電商服務品質中重要的一環，尤其在疫情爆發後導致物流塞車的情況下，消費者更傾向值得信賴的平台購物，中小型電商往往只能掙扎求生。如果中小型電商能讓物流穩定，便可創造更大優勢，快速到貨也會降低消費者的搖擺。陳冠宇表示，一些電商客戶在與BOXFUL配合後，訂單取消率約降低5%~10%。

陳冠宇以知名「寶寶攝影機品牌Cubo Ai」為例，業者希望能將產品快速送到消費者手中，在雙北採用BOXFUL的8小時到貨服務，成功製造出超乎消費者期待的驚喜感。

協助跨境銷售：為業者爭取國際物流「規模經濟」

許多台灣電商想要進行跨境銷售時，遇到最大的問題便是如何將貨品順利送到消費者手中。陳冠宇指出，很多台灣電商遇到跨境銷售時，起初可能都會用傳統方法，例如到郵局寄貨，或是找很多物流業者比價。但因為量少，很難拿到優惠價格。

BOXFUL對此做了「一致性的整合比價」，在每個區域篩選最符合經濟效益與效率的國際快遞商，提供台灣「跨境配」的整合服務。客戶使用該服務時，便可經由已和BOXFUL簽訂合作的物流公司送貨，例如：香港的順豐，歐美的DHL、聯邦快遞FeDex等。

陳冠宇表示，BOXFUL本身就像「共享倉儲」，是共享經濟概念下的一個倉儲、物流公司，集合大家的力量在國際快遞上爭取享有規模經濟的物流費用。目前BOXFUL的電商客戶中，約有20%在其協助下進行跨境銷售，「跨境配」也成功幫電商節省約10%~20%的物流費用，最多可省約30%。

如何挑選第三方倉儲？

目前與BOXFUL合作的電商，大概有50%是月單量已達300單的賣家，也有不少月單量介於300到1,000之間，更有一些達3,000單以上。台灣的電商型態、業態已經改變，很多技術都需整合，且外包風氣越來越盛，在當前「倉儲即服務」（Warehouse as a Service，簡稱WAAS）的概念下，倉儲、物流的重要性更形凸顯。

至於如何挑選第三方倉儲，陳冠宇認為可以從倉庫是否符合法規、合約涵蓋範圍、價格，以及系統整合能力等幾個方面進行評估。

首先要注意的是，倉庫的條件是否符合法規要求，包括消防法規、建築法規、相關的保全等，以確保商品存放的安全。合約的規範，除了服務範疇，也應涵蓋對電商的保障，貨品損傷時的賠償等，「在合約上如果沒有寫清楚的話，其實就有很大的模糊空間。」

在報價上，目前第三方倉儲的趨勢是按需、按量計價，客戶用多少、計價多少，且計價方式更為透明。相較過去一個月才看到一次帳單，不知道使用多少空間、人力的情況，目前第三方倉儲業者透明化的資訊平台，用量多少、收費多少，透過對帳功能都可即時看到。

此外要了解第三方的系統整合能力。第三方倉儲除了串接多平台之外，系統功能的多寡，例如：能否提醒滯銷的存貨、貨品是否快要到期、訂單是否異常，以及系統是否可以跨裝置、使用的儀表板是否容易理解等，都是考量的因素。

未來的成長性也可列入考量。目前客製化或是一條龍服務，如：驗貨、換標、貼標、改包裝、禮盒組合等，幾乎已是第三方倉儲的標準配備，如果電商有拓展海外市場的規劃，也可評估所配合的第三方倉儲是否符合未來擴展上的需求。此外，也必須將資料的安全性納入考量，應簽署相關保密條款，避免第三方倉儲將客戶資料外流。

陳冠宇說，WAAS的特性是「FAST」，也就是Flexible有彈性的，使用多少、計價多少；Affordable可負擔的；Scalable可以規模化的、再擴展的；最後則是Trackable，也就是訂單、物流、庫存資訊，都可用技術整合的方法進行追蹤。陳冠宇體貼道：「畢竟貨放在一個外面看不到的地方，這些資訊的透明度與清晰度，是客戶很需要的。」

本文摘自《看》雜誌第233期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第233期）謝謝！

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