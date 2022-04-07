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俄烏戰雲不散 五大面向撥雲見日

聯合新聞網 / 看雜誌

【撰文／宋紫鳳】

在全球化的當下，戰爭不再是兩國私鬥，而是經常有深層多方面的因素在背後。當今俄烏戰爭，值得關注者至少有五個面向：烏克蘭與中共、烏克蘭與美國、俄羅斯與中共、俄羅斯與北約、俄羅斯與烏克蘭。

烏克蘭與中共

關於烏克蘭與中共，中國問題專家余茂春教授說：「烏克蘭跟中共幾十年以來，關係非常曖昧，它向中共偷運了大量俄羅斯製造的軍工產品、航空母艦、兩棲作戰艦艇到重型轟炸機引擎。烏克蘭基本上是免費（或低價）給中共的。所以我覺得烏克蘭政府也應該吸取教訓，就是說對中共絕對不能走中間道路。」

烏克蘭與美國

關於烏克蘭與美國，兩件事很能說明問題。第一件事是2015年12月，時任美國副總統的拜登到訪烏克蘭，以扣留美國對烏10億美元援助相威脅，迫使烏克蘭開除檢察長維克托‧肖金（Viktor Shokin），原因是肖金正在調查布利斯瑪公司（Burisma Holdings）向其子杭特‧拜登（Hunter Biden）輸送利益的腐敗案。

第二件事是在美國大選中，烏克蘭一直被利用來作為反川普的棋子。雖然現任總統澤倫斯基澄清了他與川普通話時並未「受到敲詐」，使得反川陣營拋出的「通烏門」彈劾計畫未達目的，但是當拜登入主白宮後，澤倫斯基的一系列政策卻與當下的美國十分契合。

這些政策，引用一位烏克蘭華人的話，總結如下：「澤倫斯基政府推出多項法案支持LGBT（女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮寫），花費666,000荷林夫納（烏克蘭的貨幣單位，而666在西方是撒旦教的象徵）給幼兒圖書館，引進同性戀宣傳漫畫；簽署法案，強制民眾接種未通過檢測的疫苗；強行通過法案，摧毀中小企業、農業；把住房不動產費用提高數倍，若未繳納，政府將強行收繳房屋及拍賣……」

綜上所述，無論是烏克蘭親中共的紅左路線，還是烏克蘭親西方的白左路線，皆非中正之道。

俄羅斯與中共

關於俄羅斯與中共，讓人霧裡看花。首先可以明確的是普丁的立場是反對共產主義，他與中共在意識形態上並不相同。因此，普丁與中共的互動似乎還不能直接解讀為志趣相投，更準確的說法是俄羅斯在利用中共，而非真正的友善。俄羅斯與中共的互動充滿了敷衍、利用、不信任，這就好像北極熊見到維尼熊，你真的認為它們會有一種見到同類的歸屬感？包括冬奧前的普丁訪中，除了那5,000億大單是真金白銀的收穫外，連冬奧開幕式後的宴會，普丁都不肯「賞臉」出席。

當然，無論出於什麼原因，北極熊牽手維尼熊顯然不是一個好的局面，但這個局面並非不可避免。至少在川普當政時，一度力圖改善與普丁的關係，這種改善不是什麼「通俄門」，而是希望緩和與俄羅斯的關係，這樣才能更好的將精力放在全球抗共上。但是美國現任政府的政策與川普不同，對俄羅斯的敵視也直接促使北極熊不得不考慮與維尼熊抱團取暖，聊勝於無。

俄羅斯與北約

關於俄羅斯與西方的恩怨，先說遠的，網路上廣泛流傳一段評語是關於「主流媒體不會告訴你的，關於西方與俄國的恩怨」，其中總結了從沙皇亞歷山大一世直到普丁時代的四次俄西矛盾，並將今日的俄西局勢總結為歷史上四次矛盾量變的結果。就是說，戰爭只是表面，背後積怨才是深層根源。

再說近的，上世紀九十年代，美國及北約曾承諾北約不東擴。但現在的情況是北約不斷東擴，不斷有國家加入北約。如果烏克蘭再加入北約，就意味著俄羅斯將失掉最後一個戰略緩衝區。這件事在烏克蘭看來是為了尋求保護，但在俄羅斯看來就成了巨大威脅。這就與當年古巴導彈危機中，蘇聯在古巴布置導彈而引發美國極度不安是同樣的道理。這是俄羅斯與北約矛盾升級的根源。如今俄羅斯打響第一槍，西方政府觀望一段時間後開始支持烏克蘭，要求普丁停火。

呼籲和平、制止戰爭是對的，但這不代表在戰爭的起因上，高呼「和平」的一方完全沒有責任，要想真正的制止戰爭，需要雙方拿出誠意，從戰爭根源上去解決問題。

俄羅斯與烏克蘭

最後再看戰爭最前線的俄羅斯與烏克蘭。烏克蘭政府偏激的文化政策，不允許烏克蘭境內的俄羅斯人、白俄羅斯人、猶太人等被判定為非原住民的人，建立使用自己語言的媒體和學校。這與中共在內蒙古學校推漢語教學來取代蒙古語，在新疆地區讓維吾爾人吃豬肉如出一轍。這些偏激的政策直接導致民族矛盾激化，更加離心離德，結果就是2014年克里米亞獨立公投後加入俄羅斯，烏東的頓內次克和盧干斯克也進行自治公投，高票支持獨立。烏克蘭不能接受，為此開戰，雙方傷亡慘重。2015年俄烏雙方達成《明斯克協定》，約定雙方停火撤軍，承認烏克蘭東部地區自治。但之後烏克蘭多次違反協議，挑起戰火，例如：2021年3、4月，烏克蘭武裝部隊向頓巴斯地區開火，造成無辜平民死傷無數，對烏東平民的屠殺中，戰火最猛的是政府軍當中的新納粹勢力亞速營。

所以，今日我們呼籲和平時，也要知道每一場戰火往往都是上一場戰火的延續。就政治勢力而言，沒有哪一方是完全無辜的，被譴責的是戰爭，被哀悼的是死難的生命，被肯定的只能是亂世之中不被泯滅的良知，例如：烏克蘭總統與基輔同在的勇氣；烏克蘭民眾對家園的守護；中共小粉紅的惡劣言論激起烏克蘭反中情緒的背景下，仍有烏克蘭人對中國人伸出援手等。

以上並非要對戰爭的那一方進行合理化解讀，而是想對戰爭的各方原因有一個客觀的正視。就好像沒有人喜歡生病，但是一旦生病了，就要查找病因才能知道病根；沒有人喜歡戰爭，一旦發生了，就要去查找原因才能知道根源。戰爭都有殺戮，但沒有幾場戰爭是純以殺戮為目的，所以對和平的呼籲就不能只停留在對殺戮的譴責，還要看到殺戮如何被引起，才能真正停止它。

此外，無論是共產主義的紅左之路，還是全球主義的白左之路，皆非正道。人間的路不是只有兩條，所有的人都要走回傳統，歸正人心，才是遠離戰爭與災難的正途。

本文摘自《看》雜誌第232期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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