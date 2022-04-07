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烏克蘭戰爭是誰的錯？

聯合新聞網 / 看雜誌

【撰文／曹長青】

看到文章標題，很多讀者可能自然會說，當然是普丁的錯，是俄軍入侵烏克蘭。但美國芝加哥大學教授、知名戰略學者米爾斯海默教授（John Mearsheimer）認為，俄烏戰爭爆發，美國應負主要責任，這與柯林頓、歐巴馬、拜登等左派政府的錯誤政策有關。

米爾斯海默教授在2014年克里米亞事件發生後就嚴厲批評美國的烏克蘭政策，他隨後做的同樣內容的演講視頻，已超過2,100萬人觀看，影響很大。他的主要觀點是，烏克蘭對於美國不具有重要的戰略利益，但對俄羅斯來說卻命運攸關，因歷史上很多土地是列寧、史達林、赫魯雪夫等蘇聯領導人從俄羅斯的版圖中隨手劃出送給烏克蘭的，更不要說在文化和傳統上，俄烏命脈相連。所以如果北約東擴，納入烏克蘭，等於觸及俄羅斯的底線，不會被容忍，而可能發生軍事衝突。

米爾斯海默認為，美國不應因烏克蘭而導致美俄關係全面破裂，那是因小失大；美俄軍事對峙，嚴重損害美國的國家利益；北約不應接納烏克蘭，應讓其成為一個中立國，作為北約和俄國之間的一個緩衝地帶。一個中立的烏克蘭無論對美國、俄國，還是對烏國本身，都有好處，不僅雙贏，而且是三方都贏。

視俄國為敵是一個「悲劇性錯誤」

米爾斯海默的看法得到美國幾位重量級戰略家的支持，包括研究蘇聯布爾什維克歷史和美俄關係的知名學者史蒂芬‧科恩（Stephen Cohen），還有一位更有名，是喬治‧肯南（George Kennan），美國外交官，在美蘇冷戰時代提出著名的對蘇聯「遏阻戰略」（containment），被普遍認為是美國對蘇聯政策的思想基礎。但在蘇聯1991年解體後，1998年喬治‧肯南就提出，冷戰已結束，北約如繼續東擴，俄國一定會做出戰略反應；如再繼續東擴北約是「一個悲劇性的錯誤」（it is a tragic mistake）。另一位持同樣觀點的人更有名，是和尼克森總統一起訪華，所謂打開了中國大門的前美國國務卿季辛吉博士。

米爾斯海默教授等戰略家認為，美國，主要是從柯林頓、歐巴馬、拜登以來的左派政府，對俄羅斯和烏克蘭都做出了錯誤判斷。本來大蘇聯已經解體，俄羅斯不再是共產專制，而且普丁對共產主義明確批判，多次公開演講都痛斥列寧、史達林，甚至說蘇維埃制度給俄國帶來的是「人間地獄」。俄國自普丁2000年當選總統之後，已有五次總統大選，無數次的地方共和國（22個）、州（46個）、自治區（5個）、邊疆區（9個）、直轄市（3個）的選舉。更有國會下議院（主要立法機構）杜馬的多次大選。俄國已向民主轉型，並有相當的新聞自由。

在國際事務上，俄國不僅不是美國的敵人，而且在很多重大國際問題上都跟美國和西方站到了一起，比如敘利亞的大眾毀滅性武器，是在俄國的促使協調下才銷毀的；911美國遭恐怖襲擊，普丁是第一個打來電話的外國總統，堅定與美國站到一起全球反恐；美國軍事攻打阿富汗的塔利班時，俄國同意美國轟炸機通過俄羅斯領空，這是歷史第一次；俄國還允許美軍使用俄國在阿富汗的軍事基地補充軍需；俄美還聯手制約北韓、伊朗發展核武等。

米爾斯海默教授認為，美國和西方需要跟普丁的俄羅斯更多的合作，尤其在對付紅色中國的問題上。而不應因為烏克蘭這個不具有戰略意義的地方，跟俄國全面對抗、把俄羅斯推到中國的懷抱。結果烏克蘭戰爭發生，全部被這位芝加哥大學教授說中，美國領銜七大工業國全面經濟制裁俄羅斯，導致俄國更需要與中國經濟連接、戰略結盟。這次拜登們把莫斯科真正推向了北京一邊；中俄關係空前密切，而且會進一步加深。

為什麼俄國不能容忍北約東擴

烏克蘭戰爭的導火索是加入北約問題。俄國不能接受烏克蘭加入北約，北約飛彈進駐烏國，被俄羅斯視為戰略威脅；就像1962年古巴飛彈危機時，美國不允許蘇聯飛彈被部署到古巴，直接威脅美國。米爾斯海默教授還特別比喻說：如果加拿大或者墨西哥這兩個和美國接壤的鄰國，與共產中國結成軍事聯盟，中共的飛彈被部署到加拿大或者墨西哥，美國能答應嗎，能接受嗎？美國絕不能接受；一定會堅決阻止，甚至不惜動用武力。

所以米爾斯海默教授對俄國無論如何都要阻止烏克蘭加入北約、阻止北約飛彈被部署進來威脅俄國，是理解的，同情的，認為有其合理性。

另外，早在1990年討論德國統一問題時，美國就向蘇聯領導人承諾，北約不會向東延伸一寸，絕不東擴。18年後的2008年，在羅馬尼亞首都布加勒斯特的北約高峰會議上，普丁也受邀參加，北約再次向他承諾，絕不東擴。當時北約的所有主要國家，美、英、法、德等，統統不接受烏克蘭加入北約。德國首相梅克爾甚至說：「讓烏克蘭和喬治亞加入北約，就是開一個『災難的藥方』（prescription for disaster）。

歐巴馬們「出賣了」烏克蘭

但2009年美國發生變化，左派歐巴馬當選總統，他和副總統拜登、國務卿凱瑞（被拜登任命為氣候特別大使）不顧北約不東擴的承諾，慫恿烏克蘭加入，對抗俄羅斯。這讓把烏克蘭視為自己血脈兄弟的俄國無法接受。普丁認為美國背信棄義，有意與俄國為敵，更認為烏克蘭（俄國給過它很多經濟援助）忘恩負義，聯合外人對付「兄長」。

普丁總統在烏克蘭戰爭前發表的55分鐘長篇講話中說，「好吧，你（美國）不想把我們看作你的朋友和盟友，但為什麼要與我們為敵呢？」他第一次提到，當年他向美國總統柯林頓提出，俄國能不能加入北約，結果遭到白眼。美國的這種傲慢不屑，讓普丁和俄羅斯感到被羞辱，感覺被當作二等公民。

北約東擴、圍堵俄國，視俄羅斯為敵，基本是美國左派政客們的政策（柯林頓、歐巴馬、凱瑞、拜登等）。而在保守派總統時，尤其是川普總統期間，烏克蘭是相安無事的，烏俄關係也基本穩定。

在美國左派政客的慫恿下，烏克蘭想盡快加入北約，不惜與俄國對抗。當然，包括烏克蘭在內的前東歐國家想加入北約，希望獲得美國的安全保護，想法有其合理性，因為它們都面對俄羅斯這個大國鄰居，尤其是這些東歐國家都曾被共產蘇聯主導，心有餘悸。但烏克蘭的情況有所不同，就是它的特殊國情：烏國西部多是烏克蘭人，東部多是說俄語、親俄羅斯的人。西部多信奉天主教，東部多信奉東正教（俄羅斯的國教）。烏克蘭是特殊的「一國兩制」：一個國家因為語言、種族、宗教、文化和歷史等，分成了兩大部分。任何一個負責任的國家領導人，都應該小心翼翼，在這兩大群體之間，更在俄國和歐洲之間保持平衡。但目前那位喜劇演員出身的總統卻頭腦發熱（更因為有拜登們的背後慫恿），也因內部極端民族主義者、新納粹勢力等施壓，而全面倒向歐洲這一邊，不僅對抗俄羅斯，還出兵鎮壓烏東地區的主要是俄羅斯人的分離主義者，已造成1.4萬人死亡。

烏克蘭在當年親俄羅斯時，在美國等西方支持下，發生了一場所謂「橘色革命」，用街頭運動推翻了民選政府，親俄的烏國總統逃到了俄羅斯。到了澤倫斯基當總統後，他又全面倒向歐洲一邊，結果導致俄國軍事進攻。所以米爾斯海默、喬治‧肯南、季辛吉等戰略家都認為，烏克蘭不應該倒向任何一方，而應在歐洲和俄國之間保持中立，像瑞士那樣成為中立國，這是最好的選擇，這也是普丁總統多次在國際社會表達的意願。

但澤倫斯基沒有接受這種戰略建議，在西方左派拜登們的慫恿下，選擇與俄羅斯交惡。結果戰爭來了，美國總統拜登卻公開宣稱：我們美國不會和俄國交戰。如果事先決定不會與俄國交戰，就不應該慫恿烏克蘭與俄羅斯為敵；這等於把烏克蘭送進戰火，給戰爭開了綠燈，又讓基輔獨自面對。雖說美國提供了150億美元援助，但戰死沙場的是烏克蘭人民的兒女，而不是拜登的兒子杭特（他從烏克蘭貪了很多錢）。

歷史錯誤：美國全球戰略重心改變

米爾斯海默教授最後指出，美國從1776建國到2000年，全球戰略重心順序是：歐洲第一位，北美第二，然後是中東。但從2000年之後，美國的全球戰略重心已改序為：第一是亞洲，第二中東，第三是北美。就是認為蘇聯解體後，歐洲基本無戰事，走向和平了。而紅色中國的軍事崛起和擴張，美國必須遏阻，所以美國的全球戰略重心轉到亞洲。

但一場烏克蘭戰爭導致美俄關係全面破裂，今後俄國一定會大力發展軍事，美國也要全面遏阻俄羅斯，兩強對峙，美國的全球戰略重點又不得不轉回歐洲。這是一個歷史性的重大錯誤！因為誰是朋友，誰是敵人，誰是潛在的朋友，哪裡才應該是全球戰略重心，這些基本問題不清楚，或者本末倒置，那美國，尤其拜登政府，就是在拿世界安全和人類自由進程開玩笑！

拜登執政期間，美國的戰略能調整嗎？美俄關係能恢復嗎？都是未知數。很可能只有等到2024年大選，川普總統重回白宮，才可能有一個根本性的改變。

本文摘自《看》雜誌第232期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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