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經營蔬菜育苗場 「農一代」戴銘億B2B與B2C通吃

聯合新聞網 / 看雜誌
▲振華育苗場場主戴銘億。
▲振華育苗場場主戴銘億。

【撰文、攝影／謝平平】

沒有農二代擁有的前一代資源，自己赤手空拳走進農業、能存活下來、且有一片天的，為數不多。在新竹新埔設立「振華育苗場」的戴銘億，是其中之一。從完全不懂育苗，到成為專業農戶的蔬菜苗供應商，並開設店面，販售給一般消費者，B2B（Business to Business，企業對企業）與B2C（Business to Customer，企業對消費者）通吃，他沒有捷徑，只有埋頭苦幹。四年後，終於看到事業的曙光，關鍵原因就是他抓到了育苗的節奏。

苦蹲四年 摸索商業模式

有許多同學在台積電就業的戴銘億，因為不喜歡電機，大學念完四年就回家跟著父親做鐵材加工、五金買賣，但他十分羞赧，只能勉強應付客戶。一日，某位長輩告訴他，不妨試試苗木產業，利潤不錯，促使他一頭栽進農業。後來，又從苗木轉為蔬菜育苗。

「農業是很活的，天氣、水文、地理、管理方式，都會造成生長情況不同、蔬菜苗的品質好壞。」他租了400坪土地，一一按照長輩說的做，才發現需要注意的小地方還真不少。

而台灣南、北部，農產品大、小月不同，育苗場到底何時要開始進苗培育，各家有不同心法。比如8月到隔年1月是南部蔬菜育苗大月，而北部則從10月到隔年3月，比南部晚了近二個月。不只如此，有時天氣過熱，平地不適合種植蔬菜，戴銘億仍可繼續出貨，「平地不能種，山上可以種啊。」

▲業界說「澆水學三年」，澆水的技巧決定了蔬菜苗的好壞。
▲業界說「澆水學三年」，澆水的技巧決定了蔬菜苗的好壞。

澆水學三年 愈單純愈好

蔬菜苗是農戶的生財工具，品質穩定、準時交貨是戴銘億的自我期許，他將育苗場內的變因控制在極小的情況下，盡量不添加其他藥劑，「越少越好，一出問題，才能愈快找到問題。」

業界有句話：「澆水學三年。」意思是蔬菜苗的品質與澆水有絕對關係。從40多種蔬菜苗到現在超過120種的蔬菜苗，育苗技術對戴銘億而言，已非難事，如何在小月、大月交替種植蔬菜苗，他也很熟悉。唯獨控制不了氣候變數，一場大雨就會導致原來的訂單延遲出貨。

專業農戶不在下雨天種菜，以免做白工，但風險就在育苗場身上──成批的蔬菜苗不能出貨，也不能進新苗，還要努力控制蔬菜苗不能長太快，以免客戶嫌棄。他的心情天天就像走鋼索，隨著天候好轉，懸在胸口的一顆心才能落地。

吸引消費者進入賣場

新埔、關西一帶，少有平原，土地也十分破碎，因此專業農戶並不多。沒想到，「振華育苗場」也因此而走入消費者市場，在關西、新埔、龍潭等地，已有四家店面銷售自家蔬菜苗，還有草莓園與網路電商。創業初期，他跑過許多資材店，發現蔬菜苗送到店裡後，有的沒有繼續澆水、有的沒有陽光照射，蔬菜苗很快就枯黃了，「會顧苗的，可以維持二週都很漂亮。不會顧的，可能四天就黃了。」也因此，他不但對員工有所要求，也對店面的陽光要求更多。

▲戴銘億對出貨的蔬菜苗的要求是，一個穴盤上的苗大小、粗細都要差不多。
▲戴銘億對出貨的蔬菜苗的要求是，一個穴盤上的苗大小、粗細都要差不多。

使用現代化工具管理

「振華育苗場」種植面積現約八分地，為增加管理效率以及降低人工成本，他裝設了自動澆灌系統，完成六、七成的澆水工作。並撰寫APP管理上百種的蔬菜苗、進出貨日期等。

戴銘億表示，蔬菜苗單價低，因此育苗場屬於在地產業，不太可能載到遠處販賣，如何針對在地進行有效率的銷售，就很重要，尤其蔬菜苗跟水果一樣，「賣相」就是最好的推銷員，在時程的掌控上，愈精準愈好。

給青農的建議

戴銘億沒有農業資源，靠著150萬資金與自己的勤奮，將育苗場愈做愈大。他表示，年輕人如果像自己一樣沒有背景，恐怕先交幾個業界好朋友，才有幫助。

其次，週轉金要備多一些，從土地的租賃、溫室的搭建、育苗架，都是相當龐大的支出。他解釋，150萬遠遠不夠，因為父親從事鐵材加工，自己從小就會做鐵架，省下了一大筆開銷，未來也可以自己維修。

最重要的是，他提到，台灣的育苗場已經飽和，南部育苗場還發展出一條龍的形式，包括代種。因此，年輕人要投入育苗場，最好先去其他育苗場看看，才能更清楚的分析，到底是否要成為農業的一員？

本文摘自《看》雜誌第232期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第232期）謝謝！

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