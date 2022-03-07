情人變對手：好萊塢電影中國市場優勢不再

【撰文／金雨森】

漫威電影《蜘蛛人：無家日》（Spider-Man: No Way Home）2021年底上映12天，全球票房就迅速突破10億美元，成為去年最賣座的電影，力壓中國愛國電影《長津湖》的9億美元。

分手中：好萊塢不靠中國市場創票房新高

《蜘蛛人：無家日》截至2022年2月，全球票房收入高達18億美元，這是自武漢肺炎疫情以來表現最好的電影。據《美國之音》報導，去年美國漫威四部電影《黑寡婦》、《尚氣與十環傳奇》、《永恆族》及《蜘蛛人：無家日》，全球票房都相當亮眼，但這四部電影連續在中國都吃了閉門羹，上映日期遭中國政府故意推遲，至今中國觀眾仍無法在銀幕前觀賞。漫威電影在中國的市場雖被中共有意阻斷，但在全球其他市場依舊締造佳績。

根據美國商業雜誌《富比世》（Forbes）報導，好萊塢電影界已經不再需要倚賴中國來衝票房收入，並指出大多數在中國票房成功的好萊塢電影，在美國國內及全球同樣都很成功，例如《星際爭霸戰3：浩瀚無垠》（Star Trek Beyond）在中國賺到6,000億美元票房，全球票房則高達3.3兆美元。

好萊塢電影業雖然過去從中國賺取不少報酬，但全美戲院協會執行長約翰‧菲蒂安（John Fithian）認為，其實中國市場對好萊塢片商的重要性被「大幅誇大」。他向《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）表示，「片商從中國賺取的報酬遠低於世界其他地方。如果一張電影票在美國賣10美元，片商從中能賺取5或6美元，但在中國只能賺1到2美元。」同時，中國政府持續限制外國片上映的數量，在2021年，美國電影只有25部能在中國戲院上映，相較於2019年的45部大幅減少，迫使好萊塢不得不離開中國市場。

好萊塢迎合中共審查，也養大了競爭對手

過去好萊塢電影常令人詬病的是，為了通過中國國家電影局的審核以便打進中國市場，低頭「自我審查」與讓步。提倡文學自由與人權的「美國筆會」（PEN America）2020年8月發布題為《好萊塢製作，北京審查：美國影業和中國政府影響力》（Made in Hollywood, Censored by Beijing: The U.S. Film Industry and Chinese Government Influence）的報告，揭露好萊塢業者為了討好中共，不惜在演員、劇情、台詞、場景等各方面妥協，例如讓湯姆克魯斯在《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的夾克上的中華民國國旗消失、刪除《末日之戰》（World War Z）劇情裡中國是活屍病毒起源的橋段，以及模糊掉《鋼鐵人3》（Iron Man 3）的反派角色滿大人是中國人的身分，更不用提台灣、香港、西藏或任何與人權有關的議題也自然成了好萊塢的禁忌。

除了自我審查，好萊塢把電影技術也授予中國企業，扶植了中國電影產業的崛起。2020年出版《投餵中國龍：置身於好萊塢、NBA和美企面臨的萬億美元難題》（Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the Nba, & American Business）一書的作者克里斯‧芬頓（Chris Fenton），本身是好萊塢製片人，他表示好萊塢為了進入中國市場與中國企業合作，經常必須與對方分享最新的電影技術、製作與資訊，間接壯大了中國電影產業。現在，中國電影產業成熟了，便成了全球電影業的主要競爭者。

中國2021年的電影票房收入超過74億美元，連續兩年超越美國成為稱霸全球的電影市場。其中，中國的票房收入有八成是國產電影，外國電影配額越來越少。根據中國燈塔研究院發表的《2021中國電影市場年度報告》資料顯示，2021年中國國產影片有697部，進口片票房僅占整體的二成。維吉尼亞大學媒體研究（Media Studies at the University of Virginia）教授、《中國製好萊塢》（Hollywood Made in China）一書作者艾恩‧科卡斯（Aynne Kokas）預測，未來好萊塢片能夠獲准在中國上映的數額會越來越少，而且將面臨更嚴格的審查管制。

換言之，美國好萊塢電影業者長年為了商業利益討好中國政府所做的讓步、自我審查及對內容製作的傷害，沒有換來中國開放更多的好萊塢電影，審查反而更嚴格，甚至培植了中國電影產業。

「蜘蛛人：無家日」雖未入圍奧斯卡最佳影片，仍有機會在典禮上出風頭。圖／摘自imdb

中國設定2035年成為電影強國

中國2021年的國產大片《長津湖》和《你好，李煥英》都衝破50億人民幣票房，《長津湖》更創下紀錄成為中國最高票房的電影。為了維持中國影視的領先地位，中國國家電影局在2021年11月發表《「十四五」中國電影發展規劃》（「十四五」指中共2021年至2025年制定的國民經濟和社會發展的第十四個五年規劃），預計在2035年使中國成為電影強國。相關計畫包括從7萬家電影院擴張至10萬家、每年10部賣座國產電影、票房過億元國產影片每年50部，並且要強化電影特效技術，推廣科幻片電影等。

專門研究中國政治和電影的南加州大學（University of Southern California）政治學教授史坦利‧羅森（Stanley Rosen）表示，中國國家電影局認知到每年需要幾部賣座的電影，不僅在國內得到高票房，也要在國際衝高票房，「他們了解到，如果中國想要成為國際影視大國，外國看待中國電影的態度，必須要像好萊塢電影那樣。」

然而，中國目前大多高票房電影僅限於中國市場，例如抗美援朝的《長津湖》、鼓吹民族主義的《戰狼》等愛國片，背後都有中共當局特意營造出高票房及高評價的現象。尤其2021年是中共建黨百年，政府在電影院推出許多讚頌共產黨的電影，當地政府及各單位都動員包場觀看，並不能完全反映影片實際票房情況。所以，此類型的愛黨、愛國電影或其他國產電影能否打進國際市場，勢必成為未來評估中國電影走向全球化、甚至取代好萊塢的關鍵。

在目前的中美政治氛圍下，中國民眾想在電影院看到漫威新電影可能還要等上一段時間，好萊塢業者也早就布局開拓其他市場，分散市場風險。好萊塢製片人克里斯‧芬頓（Chris Fenton）相信，在失去中國市場後，好萊塢反而可以轉而開啟全球市場，他認為，「全球的消費者將證明，資本主義以及做對的事情，是大家可以一起做的。」

本文摘自《看》雜誌第231期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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