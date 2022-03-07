人生旅途的驛站 「路得行旅」的心靈休憩尺度

【撰文／謝平平】

擁有兩家分館的「路得行旅」青年國際旅館（Norden Ruder Hostel），位於台東市區的台東分館，有著長長的天井，旅人可以趴在欄杆上，興趣盎然的看著高低錯落的綠意；而位於台中火車站前的台中分館，則鋪設有全室木地板，穿梭在不同的角落中，雙足可巧遇斜射的陽光，開放式廚房的中島擺的是自家種植的水果，抬起頭來，還會被明管管線的完美包覆所吸引。

九成住房率、五成回購率的「路得行旅」，一直是青旅業界的標竿。這樣有特色的旅店，老闆張嘉峰本是中部知名室內設計公司老闆。是什麼原因吸引他開設青旅，又是什麼原因，讓他選擇了青旅、而不是設計旅館呢？

旅人小書：你的故事，我的旅行

因為喜歡台東那片一望無際的湛藍海水與蓊鬱山林，張嘉峰萌發「如果每個月都能有幾天待在台東，那該多好？」的念頭，而有了想開青旅的想法，源起德國的青旅本意希望透過接觸大自然，在質樸的生活中重新獲得精神與身體的重生，與張嘉峰的想法不謀而合。

一棟關門超過十年的舊旅社，具有室內設計背景的張嘉峰將其重新翻修、打開長型天井後，成為旅館最大亮點。2017年重新開幕時，許多網友都是因為看到那片天井而訂房，路得行旅開始有了不同的故事。他聽過許多不同的故事，或有所思、或有所悟，因此在每個房間內，都有一本旅人小書，提供入住的旅人寫下自己的故事與心情，偶爾還有後來的旅人給予回應，並有了美麗的不期而遇。

「如果人生要一階一階往上走，別人的故事可能成為自己的一個台階。」張嘉峰感性地說。

因緣際會：衛浴成隔間，天台看電影、聽演唱會

張嘉峰喜歡青旅，但並不想拓點經營，2019年開幕的台中館是因舊識而結下這份因緣。許多人因為喜歡台東館，而選擇入住台中館，二館特色不同，但相互呼應。與台東館不同的是，台中館位於商辦大樓中，提供了雙人房、三人房、四人房等多種房型，以木頭原色、白色作為基調。其中，雙人房的規劃相當有巧思。

許多人與陌生室友同住一個房間，惶惶不安可想而知。因此台中館的雙人房，將衛浴作為二床隔間，以降低彼此干擾；衛浴的掛鉤清楚標示A、B，讓個性謹慎細心的旅人也可安心居住。「想來青旅的人，都可以捨棄物質享受，但還是需要有私密性、保有睡覺的舒適性。」

一般青旅提供12人一間、16人一間的房型，能不能睡得好，只能靠運氣。住遍台東青旅的張嘉峰認為，睡眠品質對旅行還是十足十的重要，因此進行了不一樣的設計。

路得行旅台中館的天台頂樓更是一大特色，除設有流理台、瓦斯爐可以烤肉、做飯，還可以在此舉辦小型市集、演唱會，晚上布幕一放下，就可以看電影。張嘉峰在此打造不少精巧的可移動式設計，包括演唱會的燈架，平日不用就是戶外桌子上的裝飾。

看重人與溫度：從理念規劃產品，而非從收入規劃產品

開設青旅前，張嘉峰親自體驗青旅，對市場進行調查，但他並非比照其他青旅設定一床600元，計算坪效，而是先找出市場定位，接著尋求團隊共識，把產品做好，獲得旅人認同後，才開始思考定價策略。

但其中也經過了二、三年的摸索，這段期間，對他而言，管理是最難跨越的關卡，「這是服務業，無法規格化、也沒有生產線，它是一群人在做一件事。」

室內裝修現場，看著藍圖，各工班師傅都知道該怎麼做、何時得完工，但工程思維在服務業完全對不上號，怎麼要求都不如預期，令他十分苦惱。

然而，在青旅聽完一個又一個的故事後，張嘉峰恍然大悟，「青旅，是需要醞釀的空間。」服務業最重要的是人，才能創造溫度，而非制度。在重新調整團隊後，台東館在訂房平台上評價接近滿分，第三年就損益平衡。

不放棄：面對創業，要堅定

面對創業這件事，張嘉峰說，創業起始，最容易被打敗的就是心志，他建議創業者一旦認定這個市場，除了要下功夫進行市場調查，還要有決心不放棄，或許有段時間經濟會很窘困，但決不能離開這個行業，「你一離開，先前的努力就沒了。」

▲張嘉峰（右）與妻子陳淑華（左），妻子總是無條件支持。龔安妮攝影

他與妻子有空就會待在路得行旅，與旅人泡咖啡、聊天，聽年輕人的夢想、中年人的徬徨，再看著他們從這裡獲得轉變的力量，重新啟程，「這些故事會讓你成長，這個環境會讓你想清楚要做的事。」張嘉峰認為，不豪華的青旅也能讓每名旅人找到自我實現的路，就是其最高的價值所在。

路得行旅台中站前館：

開業時間：2019年

地點：台中市中區建國路火車站前

坪數：600坪

公共空間：30%

房間數：約48個

相關系列：路得行旅台東館

本文摘自《看》雜誌第231期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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