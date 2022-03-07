青旅 不再只是青旅 「誠星旅館」的歐式生活

【撰文／謝平平】

壯遊，開啟人的視野。青年旅館（青旅）原是提供青年旅人簡單的住宿場所，國際上有「青年旅舍協會」（Youth Hostel Association）發行「青年之家」會員卡（YH Card），以減輕年輕人環遊世界的經濟壓力。今日，從商務人士、到一人旅行，再到單親家庭的旅行，來者不再只是簡單的青年，業者也為了反應趨勢，開始注入更多的設計元素，而廖晨翔是其中的先行者。

▲廖晨翔因為熱愛旅遊，以青旅創業。龔安妮攝影

創業的前奏：在歐洲不同城市落腳更換小標文字

十三年前，廖晨翔還是商務人士，穿著西裝、帶著筆電，日復一日的在不同城市飛行、出差、開會。熱愛旅行的他正好為自己規劃自助小旅行，也因此接觸到了青年旅館，「如果沒有創業，我現在還在大公司努力往上爬，人生也不會這麼精彩。」

廖晨翔在歐洲旅遊時，住宿的多是中價位青旅，費用比一般飯店便宜，但有一定的品質，符合商務人士要求，他認為這樣的設計在台灣還是真空帶，決心在台灣以青旅創業。

2010年，他與朋友先找到街屋，規劃了三十個床位，獲取初步經驗值，同時報名裝修、會計、人事、行銷等專業課程，「這些工作當然會交給專業人士，但我覺得自己一定要懂。」其中，他認為最重要的就是裝修。

台北「信星」：用風光水綠打造青旅

2013年，廖晨翔以「星」為名，打造「信星旅館」（Star Hostel Taipei Main Station），從鄰近台北車站後站的華陰街正式啟動青旅事業，不但結合台、歐經驗，還擁有台灣最多的青旅床位，規劃了挑高的交誼廳、設置頂樓花園、室內綠意處處，打破了一般人對青旅擁擠的印象。

晚上，旅人在餐桌上說故事，飯後繼續在大廳休息、看書，「你會看到韓國人敷面膜、日本人穿睡衣，走來走去，晚上是青旅最熱鬧的時刻。」

旅行分為很多種，單人、自助、豪華、親子，商務等，廖晨翔從旅行中知道「空間設計可以放鬆旅人的心情」。因此，雖然是青旅，但他仍以人體喜歡的風光水綠來規劃空間。「信星旅館」拿下2017/2018 Hostel World「全球最佳大型規模 Hostel」，更讓他認定，好的規劃設計可以走出不同的青旅之路。2017年，位於台北忠孝東路四段的「合星旅館」（Star Hostel Taipei East）順勢而生，延續廖晨翔的追星之旅。

台中「誠星」：客層向上延伸到商務人士

2018年，他受邀南下台中打造第三家以「星」為名的「誠星旅館」（Star Hostel Taichung Parklane），開幕後，外國旅人入住率即高達八成五。

「誠星旅館」就座落在著名的勤美誠品中，處於建築頂樓，全為公共空間，有飲食區、榻榻米區、戶外區，可遠望綠園道美景。不只公共空間是最大賣點，每房都有天窗或窗戶設計，房間為白色系，廖晨翔認為，現代人接受的視覺刺激過多，將房間內的裝飾降到最低，僅以國產木材作為簡單的建材，可以淨化思想與心靈。

房間有七成規劃為套房，三成為「多人房」，前者滿足商務、家庭旅遊需求，後者被推爆的是隔絕聲響的「玄關」空間，「半夜整理行李，壓力最大的是那個整理行李的人。」廖晨翔一語道破住宿青旅的痛點，許多人因為班機關係，不是半夜到就是要搭清晨飛機，在整理行李時，再如何小心翼翼，仍會發出刺耳噪音，足證他對青旅觀察入微。

經營青旅排序：服務第一、地點居末

旅客在訂房平台上下單，旅館利潤起碼縮減一成以上，廖晨翔推出官網訂房專屬配套優惠，拉住老客人，「只要老客人多，從訂房平台來的單就會少。」但2020年年初，COVID-19疫情在全球大爆發，鎖國封城的政策在全球上演，對廖晨翔而言，不啻為一記重擊。他緊急轉變想法，先將基本面顧好、仔細控制成本、暫停所有行銷活動，但廖晨翔清楚，好產品一定會帶來好的房價與住房率。

近年，已有大型飯店集團開始經營青旅，也有年輕人將老屋改建為青旅，顯然旅遊早已融入民眾的休閒日常。經營青旅，最重要的是什麼呢？廖晨翔認為重要性依序如下：服務、空間規劃、設計、餐飲、地點。

令人好奇的是，信星、合星、誠星三家旅館的地點，都是萬中選一，為什麼廖晨翔反倒認為，地點是最後的考量呢？

「這幾項的重要度都是90分，但未來的主流應該是有特色或者主打祕境的青旅，因此只要公車會到就可以。我們的旅館多是給背包客，所以地點當然比較重要。」他分析，現在資訊公開透明，民眾對旅行也愈來愈上手，未來，青旅勢必也將有一波變化，他認為，「服務」是經營青旅最重要的比分，包括櫃檯、房務、餐飲，如果可以開創好印象，就可以一石二鳥，增加回頭客。

其次為空間規劃，不只室內設計勝出一般青旅，廖晨翔還透露，挑選旅館時，自己最重視窗外景色，不管是老城區還是綠園道，「窗外」最重要；透過窗戶，可以讓旅人與這座城市連結，進而成為記憶點。

第三是設計，第四則是餐飲，許多青旅僅提供簡單的烤土司、果醬，再加上一杯黑咖啡，但誠星旅館卻大費周章的提供豐富的早餐，甚至素食早餐也獲得許多好評；廖晨翔認為，在外旅遊，諸多不便，旅館能提供早餐，就能為旅人開啟一個從容的早晨。

誠星旅館：

開業時間：2018年

地點：台中勤美誠品頂樓

坪數：460坪

公共空間：100坪

房間數：套房30間、雅房14間、背包床位32床。

相關系列：信星旅館（台北後站）、合星旅館（台北東區）

本文摘自《看》雜誌第231期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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