從門市、料理教室到餐廳 「第一名店」以推動食材教育為己任

【撰文／楊戎真 攝影／吳長益】

走進位於台北市南京東路四段、台北小巨蛋對面的「第一名店」旗艦店，貨架上、冷凍櫃裡擺放著各色商品，精神抖擻的董事長王義郎如數家珍地介紹著蹄膀、獅子頭、豬腸、水餃、包子、肉丸、肉燥等數百項商品，不是挑自海外的料理精品，便是與台灣農友契作開發的在地食材。如果不是樣樣精挑細選，如何稱得上「第一名店」？

▲以食材教育為己任的第一名店董事長王義郎。

從飛安到食安》一以貫之「零事故」

年逾八旬的王義郎董事長，看起來比實際年齡年輕許多。當年擔任永興航空總經理時，曾締造連續7年零飛安事故的傳奇。後因健康問題接觸到香菇精，感受到食品對健康的重要性，於是成立香菇王集團，代理販售日本香菇與香菇醬油露，並於2003年成立「第一名店」。經過數年耕耘，香菇王集團已然是台灣最大的日本食品進口商之一。

「無毒」是王義郎引進商品的首要訴求，他拿出數疊厚厚的食材檢驗報告，語氣堅定地表示：「每一樣品項，從國外到國內，我馬上去檢查，要花上萬元，一百件就要花超過一百萬。我們滿堅持的，這是我們的精神。」

「零飛安事故」的精神，王義郎同樣落實到挑選食品與品管中，舉凡日本核災食品、台灣黑心油等食安事件，第一名店絲毫沒有受到波及，他始終認定：「無毒食品、收集世界各國頂尖的食品，以及推動食材教育，是第一名店的主要使命。」

從進口食品到料理教室》致力「食材教育」

有感於台灣人的健康問題，很大程度上是吃出來的，王義郎積極推動食材教育。他語重心長地說：「食材教育很重要，台灣現在每年八千兩百億的健保支出中，乳癌一千五百億、腎臟六百億，都跟吃有關。但是我們在學校的課綱裡面，很少看到像日本一樣，從小就灌輸食材教育。」

因此，第一名店旗艦店裡除了販售商品，也設置了餐桌椅，由主廚烹調餐點，讓顧客可以享用自家好食材做出來的好料理。王義郎總是熱情邀請消費者先品嚐，好吃再買。此外，店裡還安排時段推出「料理教室」，聘請名廚做料理示範，會員們可以邀請家人、朋友前往，學習如何將第一名店的食材做成美味佳餚。

王義郎希望從料理著手，引導消費者對食材的重視，讓「食材教育」落實到家中，從日常的米、油、鹽、醬、醋、茶中杜絕病從口入。不光對外推廣健康飲食，第一名店也推廣「煮飯運動」，鼓勵員工自己做飯帶便當，並予以補助，將理念落實到自己的企業經營中。

與台灣小農合作》重塑在地農產品價值

來自彰化的王義郎，不忘回饋家鄉，2018年開展與台灣小農的合作。當時經濟部「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」，香菇王集團聯名第一名店，輔導彰化南部13個鄉鎮的農友。王義郎本著引進日本商品從源頭直接找到供應商的精神，尋找台灣不同鄉鎮的特色農產，如溪州的稻米、大城土豆、埔心葡萄，以及其他地區的木瓜、火龍果、芭樂、苦瓜等，輔導農友進行友善種植，也與豬農、雞農、奶農合作，從產品源頭做好把關。

其中，第一名店的「越光米」便是與前台北農產運銷公司總經理吳音寧合作，協同溪州在地農友，採用無毒耕種的方式生產，「我們用獨特的方法來種日本品種越光米，還找一些火山灰、蚯蚓糞肥來改良。」王義郎展現一貫的豪爽氣魄說：「跟他們契作，錢就先給他們，我不會殺價，他們說多少就多少。」

目前與第一名店合作的農友，也逐漸從彰化南部鄉鎮拓展至其他縣市。王義郎表示，這些農友種出很好的農產品，但不懂得設計與包裝，也沒有通路銷售，過去往往是被低價盤收。經過王義郎的親自了解協助，從包裝、設計上提升價值感，並進入不同的通路，讓產品的價格有很大的提升。第一名店每週都有自家冷凍車將食材從中南部運送上來，直接銷售給消費者；一些易腐敗的食材則加工製成冷凍熟食，從源頭連結第一名店的通路，直接送到消費者手中。

「埔心鄉兩次神農獎得主種的葡萄很好，我幫他賣一千盒，一盒一千塊。我輔導他，提高它的單價，從包裝設計提升價值感。」談到這些成果，王義郎滿臉驕傲。在他的心中，協助農友就像是一個使命，台灣有很多好的農產品，但缺乏包裝設計與通路，自己能代理日本或其他國家的好商品，就要學習人家的長處，將優點運用在台灣農產上，賣出好價格。

短短兩、三年，經過王義郎的奔走，農友辛苦的成果蛻變為第一名店展示櫃裡琳瑯滿目的商品，如高麗卷、花生、珍珠丸、苦瓜封等，都是用無毒耕種方式生產、加工而成的健康食物，再搭配第一名店固定的銷售渠道，農民的收入得以提高，成為一個良善的循環。

開發不同客群》自建電商團隊拓展線上業務

第一名店銷售商品的渠道，除5家直營門市外，主要為好市多（Costco）賣場以及兩家SOGO百貨門市，近年來也積極拓展線上銷售。2016年底，第一名店有了攝影團隊，開展了多元的影音內容製作，也開始重視臉書的推播，從原本張貼第一名店在好市多賣場的活動訊息，逐步增加其他內容，以接觸不同的客群。2019年，增聘電商推廣人員、完成官網改版，並推動線上與線下虛實整合，將料理教室的影音、食譜上傳網路，讓無法前往料理教室的消費者得以同步參考，並鼓勵他們透過網路購買產品。

副總經理王維君表示，第一名店也透過廣告投放觸及更多消費者，並採用一些年輕使用者的機制來擴大商品銷路。例如與電視節目聯名，2021年也曾與受眾相對年輕的Podcast節目合作，推廣一些方便的料理方法，讓不擅烹煮的年輕女性可以參考，並著手與foodpanda合作外賣。

目前第一名店的主要客群，約有七成是55歲到80歲的女性，網路上消費族群相對年輕，主要為34歲到45歲。線上銷售在新冠疫情發生後，藉由高瞻遠矚的網路布局，更逆勢大幅度成長。

深化食材教育》開設「養生東西軍食府」

由於主要客群相對年長，但王義郎認為健康飲食不應只有年長者才關注，因此進一步跨足餐廳，在台北小巨蛋開設「養生東西軍食府」。王義郎強調思想、教育的重要性：「開餐廳主要也是可以分享我們的飲食理念。」王維君則表示，餐廳不走連鎖路線，旨在提供一個空間，希望能從源頭與消費者對話，讓客人知道食材的來源，體驗用這些食材烹調出來的飲食，從米、豬肉、雞肉，以及小農的蔬菜，加上油、鹽、醬、醋等調料，關心自己的飲食。

王維君補充道：「希望在小巨蛋有演唱會的時候，這些年輕一點的消費者，或是周邊的上班族，找到一個可以稍微坐下來的餐廳用餐，關心自己的飲食。當他們吃到這些料理，覺得很好吃，也可以回去自己做。」

看似簡單平常卻重要深刻的訴求，或許正是第一名店常保「第一」的根本之道。

本文摘自《看》雜誌第231期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第231期）謝謝！