通膨來了 股票投資人怎麼辦？

【撰文／林茂昌】

通貨膨脹來了，朋友問我怎麼辦才好？他的問題很有意思：一方面，在通膨壓力下，全球央行將紛紛升息，勢必造成股市大跌，如果不趕快把股票賣掉，就會陷入「萬物皆漲，就是薪水不漲，還有股票下跌」的慘狀。但另一方面，參考了許多抗通膨文章，多數認為股票是很好的抗通膨工具。但二種觀點似乎互相矛盾，做為投資人，到底如何是好？

通膨、升息與股市

首先，讓我們簡要說明，為什麼在通膨之下，利率會上升；而升息又為什麼會造成股市下跌。

當物價持續上漲時，資金貸放者會要求比較高的利率，才足以彌補購買力的流失。例如，在沒有通膨之下，你願意用年利率2%把錢借給別人。假設現在物價每年上漲4%，那麼用2%把錢借出去顯然不划算，因為100元借出去，一年後收到的利息加本金只有102元；而現在100元的東西，一年後將漲價為104元。所以你會要求較高的利率。這是市場自然的力量。

從資金借入者的角度看，如果物價上漲率4%，利率只有2%，當然要趕快把錢借出來消費或投資了，而且多多益善。因利率過低而多借錢，所新增的消費或投資，會進一步造成物價上漲壓力，因此央行會採取升息的手段予以抑制。這是主管機關的一種政策工具。

當通貨膨脹來臨，市場和貨幣主管機關都有升息的傾向。

延續上面的討論，如果我們有一個報酬率5%的投資機會，譬如說，某一檔股票現在市價100元，預估一年後市價105元，預期報酬率5%。雖然投資股票有一定的風險，但是在存款利率只有2%下，我們願意為了5%的報酬率，冒一點風險。但如果銀行利率上升到5%，不用考慮了，當然是把股票賣掉，把錢存銀行，拿5%的穩定利息。這會造成投資意願大幅滑落，股市大跌。當然，利率實際上不可能一下子升這麼多，比較有可能的方式是一次升個一碼（一碼為0.25%）、二碼，投資意願和股價也跟著下降一些。因此，升息會抑制股價和投資意願。

對股票市場要有敬畏之心

重點來了，了解通膨和升息的機制之後，如果你以為，碰到通膨或升息的訊息，站在賣方就對了，那就是對股市缺乏敬畏之心。知道通膨和升息會造成股市下跌是一回事，看到升息訊息而操作股票獲利又是另外一回事；二者不能畫為等號。

筆者不是故弄玄虛。股市是一個很敏感的地方，資訊傳播異常迅速。一有風吹草動，立即反映在股價上，更何況升息這種重量級資訊。因為大家都想獲利，而大家都在關注幾乎相同的資訊。資訊，只有在公開之前才有價值，一旦公開之後，眾人競相操作套利，很快就反應在行情上，以致完全沒有套利空間。換句話說，等我們吃完早餐，打開財經頻道並收看通膨升息的報導，再經過一番琢磨，此時，任你怎麼決定股票買賣，勝算都是微乎其微。

股市就是這麼厲害的一個地方！

其次，我們也很難單靠通貨膨脹率來決定股票的報酬率與買賣時機。例如，美國通貨膨脹最厲害的時期約為1973年到1981年間，一共爆發了兩次的石油危機。根據美國資投資研究公司晨星（Morningstar）的統計，這段期間的通貨膨脹率高達平均每年9%，而美股的報酬率平均每年只有4%左右。

但在這段期間，股票報酬率和通貨膨脹率並沒有明顯的規律。例如1973年和1974年的股票報酬率最差，為-14%和-26%，通膨率分別為6%、11%；而1979年和1980年的股票報酬率高達18%和32%，通膨率卻分別為11%和13%。

通膨避風港

幸好，長期統計顯示，股票是重要的抗通膨工具之一。而且只要買進持有就好了，省心省事。

依照約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用經濟系一位教授的統計，1900年到2017年美股的年化報酬率為11%，扣掉通貨膨脹因素之後，年報酬率仍高達8%。事實證明，只要持有期間夠長，股票便具有抵抗通膨的能力，是小資族最好的選擇。

股票的抗通膨能力可能來自企業的訂價力量，把物價上漲的壓力轉嫁給客戶。根據金融數據公司FactSet的資料，儘管2021年美國物價大幅上漲，S&P 500成分股企業2021年第三季的淨利率仍高達12.3%，為2008年以來的第三高。這個數據隱含了一個重要意義：股票上市公司，特別是S&P 500企業，絕對有實力漲價，把物價問題轉嫁給消費者。

通貨膨脹開始產生衝擊時，企業一時之間或許來不及反應，以致獲利減損。但一段時間之後，優質企業一定有辦法提升獲利。我們一般人雖然手無縛雞之力，只要把資金投入這些企業，就等於找到了一個避風港，輕鬆抗通膨。

長期而言，現金才是風險之所在

金本位時代早就遠離。在全球法定貨幣體系下，溫和通貨膨脹已經成為常態。有些根深柢固的舊觀念必須改變。

如果我們以平均每年物價上漲2.5%做複利推算，十年漲28%，二十年漲64%。現在100元的物資，二十年後要賣164元。也就是說，錢放著不去管它，大約二十年就喪失40%左右的購買力。這是對個人財富的重大侵蝕。你努力工作省吃儉用，存了二十年的錢，卻有四成的價值不翼而飛。

如何是好呢？首先，我們必須大徹大悟一個觀念：長期而言，現金才是風險之所在。其次，與其怨天尤人，不如腳踏實地，一點一滴執行抗通膨計畫。如果你沒有更好的工具，那就買進好公司股票或是ETF，然後長期持有。

本文摘自《看》雜誌第230期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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