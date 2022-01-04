搞笑作為一門生意 漫才組合達康.come以娛樂觀眾為業

畢業於台北藝術大學戲劇系，阿達與康康組成的漫才組合，擅長現場喜劇演出，也把《好了啦！達康！》等段子錄影放上網，有很高的觀看次數，大部分觀眾透過YouTube頻道「達康.come笑Tube」認識達康。

【撰文／曾允盈】

達康.come是知名現場喜劇雙人組合，由陳彥達（阿達）和何瑞康（康康）組成，不少人曾經被兩人30公分的身高差逗樂，只要他們站在一起，就是一種幽默。矮個子的阿達和將近190公分的高個子康康走進採訪現場，面對鏡頭和布景，立刻延伸搞笑的肢體和表情，但是一坐下來談喜劇發展，又是一本正經的嚴肅認真，展現出戲劇系出身的深厚養分。

▲陳彥達（右）和何瑞康（左）組成的達康.come是台灣漫才組合代表。葉俊宏攝影

緣起：學長、學弟投入專業喜劇演出

阿達和康康是國立台北藝術大學戲劇系的學長與學弟，因為選修同一門踢踏舞課相識。阿達回顧畢業的時候，考慮要不要投入喜劇產業，經過一番掙扎。學校教的是劇場、傳統戲曲，表演首要強調觀點、詮釋，必須有所傳達，幾乎沒有純喜劇的課程，搞笑的演出不會是畢業生的首選。

剛好那年，以「站立喜劇」（Stand-up Comedy）表演為主的「卡米地喜劇俱樂部」（Comedy Club）開張，朋友問阿達有沒有興趣去表演，成為他接觸現場喜劇的契機。後來找了康康一起去玩，慢慢發現可以把對口相聲應用在表演裡，獨特的「台灣味漫才」因此逐漸成型，兩人在2013年成立「達康.come」表演搭檔組合。

在康康眼裡，阿達就是每個班上都有的「那個最好笑的同學」！不自覺想要逗樂別人，放鬆的時候有無止盡的笑點。和阿達搭檔之前，康康對踢踏舞非常投入，阿達形容康康只要喜歡一件事就會拚命鑽研，「他熱衷的程度跟大家不太一樣，是一定要從最根本的地方開始研究。」

「阿達一開始找我，我抱著有趣的心態，沒有掙扎就答應了。」雖說是以玩玩的心情投入，阿達卻指著康康說：「但這個人就沒有玩一玩這回事，他一直在思考更多變更有趣的喜劇方法。」

摸索：從戲劇專業到喜劇專業

「漫才」原是日本風行的一種站立喜劇表演形式，如今成為「台灣漫才」的代表，兩人一開始卻對這種搞笑類型一無所知。

阿達和康康最初參考很多日本漫才組合影片，用土法煉鋼的方式，觀察演員用什麼方式建構表演邏輯。「那時候的影片幾乎都沒有字幕，只能揣摩他們的表演形式，去分析文本，分析表演策略，慢慢建構出以台灣在地話題為內容的漫才。」

因為戲劇系的學術理論背景，兩人對文本和表演的拆解各有一套。「我們很容易從文本出發，一開始在卡米地表演的時候，本來想做短劇，但是受限於小場地，決定試試漫才這種雙人搞笑，才去了解漫才裡語言堆砌的方式，再從觀眾的反應去觀察效果，邊做邊學。」

漫才和相聲、脫口秀比較相近，但也不太一樣。與脫口秀比較接近的喜劇型態是訪談性節目，如美國脫口秀主持人吉米‧法隆（Jimmy Fallon）的《吉米今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）。漫才和相聲也不同，相聲有捧逗，漫才則是一人負責吐槽、一人負責裝傻，雖然都是在兩人的對話裡去演繹一個段子，但角色的性質不同。從角色出發的思考和對話不同，就會有不同的文本和表演方法。

阿達形容喜劇的推進像球狀一樣散射，不斷在表演過程中透過觸角找出路。相較於阿達喜歡即席話題、即興創造，康康更喜歡寫文本，也比較能夠花時間去想，「創作我要面對的是自己痛不痛苦，但如果沒準備就上台，壓力反而大過創作的痛苦。」

寫本的靈感來自生活，日常發生的所有事情，通通都可以拿來創作。段子文本和表演文本，則是不同的兩件事，這也是現場演出最有趣的地方。「段子是一段文字，但是每一次表演過程角色的語言和演出的節奏，都會有所變化。即使同一個段子，可能有不同的化學反應。」

有人稱達康是智慧型搞笑，兩個人異口同聲表示，所有喜劇其實都需要鋪陳和思考，「很多笑料是絞盡腦汁鋪陳、沙盤推演出來的。一個段子雖然只有幾分鐘，笑點卻很密集，需要很多創意。」

試煉：喜劇表演作為一門生意

阿達不諱言，專職表演至今，大部分時候都是拮据的。達康從2017年開始經營YouTube頻道之前，有段掙扎的時期。

「當時的瓶頸，是必須確定是不是要繼續做下去，沒想到做那麼久還這麼不容易。很大一部分是行銷的瓶頸，因為沒辦法賣那麼多票所以選在小場地，小場地收益就少，就更沒辦法花行銷資源，變成惡性循環。」兩人決定奮力一搏，用自己最熟悉的現場演出的形式，創作現場喜劇節目《好了啦！達康！》，並把表演全程錄影上網。

《好了啦！達康！》第一季選在只能容納60人的咖啡廳進行直播，透過現場的互動，展現達康的魅力。《好了啦！達康！》和過去劇場型的作品完全不一樣，準備挑戰的時候阿達感到不安，「當時沒有做過即興成分那麼高的內容，大概有50%以上是現場即興。」

節目一放上網，觀看次數快速累積，不少影片都達到幾十萬的點擊。直到2021年推出《好了啦！達康！》第五季為止，從最初一場60人到200人，再到500人，兩個月演出一次，大量本來是YouTube頻道的受眾，開始走進現場體驗達康的即興互動，《好了啦！達康！》的觀眾，是透過現場和網路一同陪養出來的。

「我們之前都做劇場類的表演，設計DM、拉贊助，用很傳統的方式宣傳，但是大家的娛樂眼光早就轉移到網路上，更何況我們做的不是藝術劇場，必須要娛樂大眾，如果避開真正的主流娛樂媒介不去經營是很矛盾的，所以YouTube當然就會是戰場。」

阿達不諱言，大部分觀眾都是透過YouTube頻道「達康.come笑Tube」認識達康，YouTube作為一種擴散的工具，也能有一些收益去運作團隊，但是頻道的廣告並不穩定，所以對達康來說，收入有七成靠現場演出，三成來自接案。各種案子都會找上達康，包括尾牙、春酒、校慶、大企業辦活動，也有商品發表會。至於對專業喜劇演員最大的接案挑戰是什麼？兩人不約而同笑說是喜宴，「最後就要回到表演者的心態了，接案也要慎選！」

願景：成就台灣漫才與喜劇環境

這兩年站立喜劇崛起，薩泰爾娛樂的博恩、賀瓏等喜劇演員知名度水漲船高，從消費習慣來說，不少觀眾看過站立喜劇，後來也看漫才，對整體娛樂的版圖有很大幫助。

「現場喜劇當然希望觀眾越來越多，越來越有鑑別力，前提是做現場喜劇的創作者用心於這種作品。」康康提到，和台灣很不同，日本的搞笑產業非常發達，在藝能界占了幾乎二分之一以上，主持節目、出演日劇，競爭非常激烈。喜劇人才的培育也是在電視節目、廣播、小說、漫畫、遊戲之間流通。美國、中國則有不少大型的喜劇節目，不只是小型的單元企劃。

「除了市場的擴展、受眾群的擴展，最主要在想喜劇演員能夠共創一個什麼樣的環境？」作為笑太夫漫才集團的團長，阿達邊說邊沉思。

達康曾有計畫地開設「漫才塾」，為期半年，每週一堂課，把自己整理出的表演系統，分享給有志從事漫才演出的新人。目前則在23喜劇俱樂部（Two Three Comedy Club）主持open mic（站立喜劇演員的練習場），鼓勵素人上台即興演出交流，在觀眾面前練習，兩人及時提供建議。

社群網路時代，娛樂競爭來自四面八方，漫才或站立喜劇這種一字一句撰寫鋪陳的演出形式，只要透過更多元的媒介和管道，和越來越多創作者彼此聯合，依舊能夠迸發出新鮮、充滿張力的火花。

本文摘自《看》雜誌第230期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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