「故事工廠」千萬票房推手林佳鋒 談藝術創作背後的秩序

投入表演藝術30年的林佳鋒，近來致力於推動現代劇場經營與管理模式創新，以其獨到的管理哲學，一手建立內部劇場技術經驗的SOP，嚴格管控財物，使一個劇場後起之秀在短短八年成為台灣劇場界的航空母艦。

【撰文／謝平平】

「故事工廠」2013年創團以來，即專注在原創作品，不做翻譯作品；密集的笑點與哭點，在舞台上水乳交融，近年每年票房從五千萬到七千萬，鐵粉年年暴增，但創團第一個月曾經付不出薪水，只好請員工在家休息。

近年來，除不容小覷的編導實力，創辦人暨執行長林佳鋒以獨到的管理哲學，一手建立內部劇場技術經驗的SOP、嚴格管控財物，使一個劇場後起之秀在短短八年成為台灣劇場界的航空母艦。

林佳鋒抵押房產、動用存款，成立資本額約1,500萬的「故事工廠」，第一步就拿出800萬規劃設備，從地毯到戲服、無線電到筆電，甚至電源線，每個工具都有自己的「家」；排練室裡的工具箱、規格箱堆疊整齊，每個箱盒外都清楚標示作品名稱；白板旁額外裝上筆盒，紅、藍、黑、橘，一字排開。所有人員都知道，鋒哥隨時會巡邏，東西一定要歸位。

20歲就進入劇場工作的林佳鋒，看過太多劇團的服裝間雜亂無章，不曾開啟的紙箱，到處都是，次次演出都上演「東西找不到」的戲外戲，「半年買一百把剪刀，你也不知道。」

不只物品，包括演出流程、觀眾資料都統一管理，甚至建立SOP，演出檢討在雲端系統同步更新，不但在演出時省時，也能一邊建立劇團內部完整知識財。疫情期間，林佳鋒每天下午與員工視訊會議，盯劇本進度，以秩序創建高效率，讓「故事工廠」一年內就打響名聲。

▲劇場版《我們與惡的距離》尹馨飾演痛失兒子成天酗酒的宋喬安。柯曉東攝影

計畫周全：降低溝通成本做出成績

跟著林佳鋒創團的7名員工，都與他共事多年，「這個人待在團隊愈久，我的溝通成本愈低。」劇場還在發展，而林佳鋒總是搶先布局，例如辦公室的空間設計規劃都預留孔洞、八里倉庫預留二樓空間；他一拿到劇場LOGO，立刻同時註冊二岸商標，因為他知道中國商標需要三年時間核批。換句話說，「故事工廠」前十年的發展藍圖都已經在他的腦海中，只剩一步步做出來。

「你要做出成績，人家才會相信你。」林佳鋒為養活劇場，同時成立文創公司，先接活動讓公司有現金流，一邊舉辦活動，一邊緊盯劇本進度，不到半年，「故事工廠」迅速推出第 1 回作品《白日夢騎士》。

與林佳鋒過往參與的屏風表演班製作相比，《白日夢騎士》舞台布景「一景到底」，可說只比一桌二椅多了幾樣道具而已，「我不認為你有心，事情會做不到，團隊的人都願意往同一個方向前進，這個循環就會是正向的。」林佳鋒認為，快速堆疊品牌知名度是當務之急，因為好的劇本會說話。

大方分享：一部戲的製作成本與行銷費用

近年「故事工廠」作品愈來愈精緻，包括道具技術難度極大的《明晚，空中見》。林佳鋒表示，一部戲的編劇、服裝、燈光等費用，基本就要400萬，加上交通食宿等巡演變動費用，成本約落在700至800萬左右，行銷費用占比約一成，人事成本約四成。但以大受歡迎的《我們與惡的距離》為例，因是超強卡司，製作成本高達2,820萬，人事成本也稍高。

除了花錢宣傳作品，一本60到80頁的節目冊，也能小兵立大功，「當你喜歡我的作品，你就會幫我介紹。」他分析，「故事工廠」找到一位觀眾的成本約是100元，與一本節目冊售價差不多，因此以演出現場多採贈送方式，使看完作品的效益擴大。

林佳鋒也讓其他劇團的宣傳DM放入自家節目冊，「我希望這個環境是共好，因為只有大環境養成觀眾，我們大家才能一起好。」

真誠喊話：尋求贊助培養人才發展作品

「故事工廠」深知觀眾的重要，作品以具有藝術基底為主，兼顧教育、療癒、文化，很難不受歡迎。據悉，2022年已收到新加坡濱海藝術中心（Esplanade - Theatres on the Bay）的演出邀請，中國也有人在打探《我們與惡的距離》演出機會。林佳鋒渴望尋求企業年度贊助，自己就能專心在劇場經營上。

林佳鋒的劇場經營理念不只發揮在演出時間，「故事工廠」五年前就在台東舉行青少年劇場營，從表演藝術到劇本寫作，逐年疊加相關課程，目前小有斬獲。林佳鋒對喜愛表演藝術的新生代喊話，不管喜歡什麼樣的形式，創作都非常重要，「要說你想講的故事」。他補充，若國家能投入資源建立菁英培訓計畫，相信下一代很快就有傑出作品。

「故事工廠」去年已先為員工加薪3%，並包給部分員工紅包，「你要讓年輕人知道，他們的努力，我看到了！」他建議政府可加強對表演藝術類的補助，建立菁英有酬培訓計畫，使其無後顧之憂地蹲在劇場學習，如此台灣的表演藝術將會有不同的新貌。

本文摘自《看》雜誌第230期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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