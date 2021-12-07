2.4億「光棍」 中國單身經濟盛行的背後

【撰文／金雨森】

中國雙11「光棍節」剛落幕，各大電商平台狂打單身用品，「一人食」家電銷售倍增。據官方統計，中國獨居人口將近1億人，吸引各大業者跟風搶占單身大餅。

中國2.4億人單身 有四成悅己消費

中國民政部資料顯示，中國獨居人口數從2018年的7,700萬預計2021年上升至9,200萬；2018年中國單身成年人口則有2.4億人。根據數據預測，隨著結婚率下降、離婚率上升，未來十年中國單身人口或將增加至4億。

伴隨單身人口增長且成為主要消費族群，新型消費型態悄然誕生。全球知名的市場監測和數據分析公司尼爾森（Nielsen）在2020年《中國單身經濟報告》中指出，當前中國盛行單身經濟，且有42%單身族群的消費動機是為了取悅自己，比非單身消費者27%的比例高出許多。各大業者為了搶占逐漸壯大的單身經濟市場、吸引單身族群消費，已開始轉變商業模式及商品型態。

雙11「光棍節」熱銷迷你家電

中國今年雙11「光棍」購物節，各大網路電商平台掀起「個人用」迷你家電及小型廚具熱潮，只要貼上「一人食」標籤的家電就很受歡迎，根據購物平台「蘇寧易購」聯合新華財經的《「雙十一」家消費升級報告》資料指出，迷你電飯煲、「一人食」陶瓷養生鍋、「一人食」養生壺、小型洗衣機、優酪乳機、氣炸鍋、榨汁杯、三明治機等小家電訂單接連不斷。「天貓超市」中的迷你家電銷售也暴漲，尤其是40、50公升的小冰箱特別受青年族群喜愛。

單身青年已經不是過去那種「只叫外賣不下廚」的宅男、宅女，根據中國知名網站「58同城」與房產信息服務平台「安居客」的《2021年單身青年居行報告》資料顯示，84.2%的單身青年會自己做飯，單人火鍋電磁爐、迷你洗衣機、迷你冰箱被視作「獨居家具三件寶」。除了迷你化，單身族群為了提高生活品質，特別注重家電的外觀及品質，業者推出一系列精緻、健康的豆漿機、果汁機、烘焙機、優酪乳機、早餐機等，備受青睞。

「一人食」也自然延伸到餐飲市場，自熱鍋、自熱麻辣燙、自熱螺螄粉等速食特別熱銷，「一人食」餐廳如一人食火鍋、燜鍋飯、日本料理等也開始走進中國民眾視野。為吸引單身族群上門，業者推出單人單桌、相互隔離、全程無交流的用餐環境，解決了單身者吃飯的尷尬與不自在，讓饕客安靜地用餐，享受美食。

租男友、養寵物寄託情感

除了一人食，還有「一人住」、「一人遊」，提供單身公寓及個人客製化旅行設計，甚至出現「日租男友／日租女友」的服務，來滿足單身的「情感寄託」。以「一日男友」來說，社交軟體上價格或從1小時幾十元人民幣到30分鐘190元人民幣（約800元新臺幣）不等，提供情感服務，一起聊天、逛街、吃美食、拍照，在上海，甚至有女僕、男執事店，可以陪玩桌遊。

寵物也是單身族群情感轉移的對象。《中國單身經濟報告》指出，養寵物人群中有57%為未婚，雙11貓狗糧食和寵物家電大賣。網路電商平台「京東」的數據指出，寵物智慧用品、貓爬架產品、糧食、醫療及日常用品，衝到熱銷前十名。

人口減少、男女比例失衡及老齡化

單身經濟雖然引發了新的消費浪潮，但商機背後卻也標示著中國與日本、台灣相同，都走向人口減少及高齡化社會的危機。據統計，中國結婚登記對數逐年銳減，從2013年的1,347萬，一路下滑至2020年的813萬對新人；離婚率則持續升高，從1987年有58萬對辦理離婚登記，2020年已攀升至373萬對。生育率不意外地也逐年降低，2020年中國新出生人口為1,200萬，生育率（婦女育齡期生育的子女總數）僅1.3。

外界原本預測中國今年第7次人口普查結果，將會出現中國人口首次負成長，卻遭中國政府一再推遲普查結果，最後終於在5月公布報告，顯示中國人口為正成長5.38%，但該數據有多處遭外界質疑可能有灌水嫌疑。

另一個現象是，中國單身的男女比例差距擴大，「剩男」比「剩女」多，且年齡層越低，男性單身者更多。根據中國國家統計局發布的《中國統計年鑒2020》顯示，30歲以上未婚男性超過2,000萬，而同年齡層的未婚女性則少於1,000萬，差距相當大。統計局預估至2040年，中國30歲以上未婚男性將會達3,000至4,000萬。

不容質疑的是，中共自2016年解禁一胎政策，准許生「二胎」，到今年5月開放生「三胎」，但根本治標不治本，無法緩阻單身增加、男女比例失衡及人口老齡化的危機。接受BBC採訪的中國女士強烈表示：「就算現在給我100萬，我也不生。」

「三座山」壓力龐大 只能「躺平」

現在中國年輕人面對住房、教育、醫療三座山的龐大壓力，只能選擇「躺平」，不買房、不結婚、不生育。單身及男女比例失衡更造成中國鄉下地方「光棍村」林立，拐賣婦女、買賣婚姻、婚姻詐騙、性犯罪、暴力事件等問題層出不窮。

當中國經濟迎來短期新一波的單身經濟潮時，應及時反思如何修復中國社會道德、傳統的家庭觀、婚戀觀及倫理道德，以免長期社會失衡，導致整體經濟萎縮。

本文摘自《看》雜誌第229期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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