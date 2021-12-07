【撰文／樊家忠】

改革開放後，中共在「讓一部分人先富起來」這個旗幟下光明正大地發展權貴資本主義，中共紅二代迅速成為新的權貴階級，快速累積巨額的財富。

紅二代的賺錢術當然五花八門，資本市場是一個顯然的管道。外傳螞蟻金服IPO（Initial Public Offering，首次公開發行）前夕被喊停，是因為習近平看到了股東名單都是他的紅二代政敵，而且一旦上市他們的資產將會上漲20倍以上，一怒之下直接斬斷IPO計畫，可見資本市場是紅二代的圈錢樂園。

資本市場如此，占有中國經濟極大比重而且狂飆了30年的房地產如何可能例外呢？

香港大學的龔啟聖與香港浸會大學的陳婷兩位經濟學教授在2018年發表了一篇論文，用大量的房地產交易資料與計量分析方法，清楚呈現了中共紅二代如何與地方官員合作，在中國房地產浪潮中將國家的財產移轉到自己的口袋裡，以及評估習近平的打貪運動產生的效果。

巨量資料

要研究紅二代，首先需要定義誰屬於紅二代。兩位作者定義紅二代為中共在1997～2016年這段期間各屆政治局總共48個委員，以及總共134個他們的子女與家庭成員。

為了進行這個研究，兩位作者蒐集了2004～2016年超過一百萬筆的土地交易資料。每筆交易資料裡面都記載了交易的物件、價格以及買賣雙方的身分，不論交易者是個人還是公司。

由於特權階級在做各種買賣時，多半不會用個人的名義進行交易，而會用公司作為交易主體（擔任白手套），所以作者必須將那些跟這134個紅二代有關係的公司界定出來，這是一個巨大的工程。

作者界定的方式是，如果一個公司的創始人或者股東是這134個成員中的任何一位，就認定為「有關係」的公司。另外，這些有關係的公司所投資的子公司也同樣被視為「有關係」。透過這樣的方法抽絲剝繭，作者最後界定出了3,530個「有關係」的公司，這個數量占了所有437,776家公司的0.81%。

圖1顯示這三千多個公司在中國地理上的分布。顯然，這些公司比較集中在滬廣等商業重鎮。但值得注意的是，新疆也有很多這類「關係企業」，這暗示了這一年來歐美制裁新疆企業對中共的權貴階級造成了很大的損害。

五鬼搬運法

這篇研究最驚人的發現是，紅二代的關係企業在購買房地產時，平均價格竟然比市場價格低了55.4%，連半價都不到！可以想見過去二、三十年來這些權貴們透過房地產交易搜刮了多少財富。

另外，作者們也發現官位愈大則折扣愈多。那些直接跟中共政治局七個常委有關聯的公司，購買房地產時還能享有額外的39.6～44.2%的折扣，簡直是大放送。

那麼誰是這些冤大頭賣家呢？怎麼會有這麼笨的賣家將價值高昂的房地產便宜讓渡給這些紅二代呢？答案是地方政府。

中國的地方政府長期以來靠賣地開方來支持財政收入，根據中國官方數據顯示，2020年中國全國賣地收入達8.4兆人民幣，占地方財政收入的84%。

你發財我升官

那麼這些地方政府官員給了權貴們這麼大的好處，能得到什麼回饋呢？答案是升官的機會。作者們發現，那些給紅二代提供大量折扣的官員們，以及那些賤賣土地數量較多的官員們，後來晉升的機會增加了23.4%。

原來，地方政府與紅二代權貴形成了一個上下交相賊的權錢結構：地方政府官員將公有資產賤賣給這些中央權貴們，換取升官的機會。國家的財產在他們手上真是被充分「活化」，各取所需，一點都不浪費。

▲圖2：周永康被捕前後，其家族關係企業購買房地產的折扣前後比較。樊家忠提供

習近平打貪

習近平在2012年上台後，第一個雷厲風行的政治行動就是反貪腐運動。很多人認為反貪腐只是抓了周永康等幾個老虎，對貪腐的結構沒有重大影響。

但這篇研究發現2012年以後，原本那些紅二代買地所享有的超過半價的折扣大幅縮小了25.7～31.8%。而在14個被習近平撤換掉省委書記的省分，縮小程度更高達43.6%，顯示這波反貪腐運動確實打擊到原來的權貴階級。

最後，作者們將前中央政法委書記周永康的落馬拿來當作一個個案進行研究。圖2顯示的是周永康在2013年12月5日被捕前後，其家族關係企業買賣房地產的價格（黑線）與市場平均價格（灰線）的比較。

圖2顯示周永康被捕之前，黑線普遍地低於灰線。圖中的灰色區塊顯示的就是價格上的折扣，在被捕之前非常顯著。但在他被捕之後，雖然他的家族關係企業仍然繼續買房地產，但價格上的折扣卻大量縮水，甚至近乎消失。

果然人走茶涼，這也剛好為中共這個極度貪腐的政權提供了一個清楚的寫照。

本文摘自《看》雜誌第229期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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