【撰文／林茂昌】

以美國為首的國際股市，扣除2020年3月受疫情衝擊的短暫重挫，這一波多頭幾乎是從2009年一路漲到2021年的今天，長達10年以上。標準普爾500（S&P 500）指數從2009年初900點左右一路上升到目前4,500點，漲幅在400%以上。如果我們保守一點，以2008年金融風暴前的高點，約1,500點計算，也上漲了200%。台股雖然沒有那麼強勁，也是相當可觀。2008年金融風暴前加權股價指數的高點約為9,300點，如今在17,800點左右（11月18日），漲幅約90%。也就是說，就算我們很倒楣，買在2008年金融海嘯前的最高點，耐心持有至今，不論是美股還是台股，都有不錯的成果。

股票投資報酬率最高的兩類人

然而，許多朋友坦率表示，實際獲利和大盤差很多，幾乎沒賺到什麼錢。這讓我想到傳奇基金經理人彼得‧林區（Peter Lynch）的故事。他從1977到1990負責美國富達公司（Fidelity Investments）的麥哲倫基金（Magellan Fund）操作，這13年間，年化報酬率高達29%，至今仍為世人所稱頌。但他發現，許多投資人總是在基金績效創新高時大量加碼認購，而在回檔時爭相贖回。在好奇之下，他對基金投資人的報酬做了一個私人研究，驚訝地發現，一般客戶的年化報酬率竟然只有7%左右！（請詳見Spencer Jakab著《Heads I Win, Tails I Win》。）

2014年在彭博（Bloomberg）一個財經廣播節目上，投資專家奧肖內西（James O'Shaughnessy）透露，富達公司內部曾經做了一個客戶報酬率研究，發現報酬率最高的類別是：死亡；第二高的是失聯或忘記帳戶。當然，這份內部研究從未公布，富達公司也未表示任何意見。但是，請想想看，死人的績效勝過活人！

總之，投資人實際報酬率，經常遠低於投資工具所呈現的報酬率。這個現象引起很多人的重視和探討。蘿倫‧坦伯頓（Lauren Templeton）為已故投資名家坦伯頓爵士（Sir John Templeton）的姪孫女，在一次對Google員工談投資時，提到坦伯頓基金的研究，從1995到2014這20年間，美國股票的年化報酬率為9.9%，同期間一般投資人的年化報酬率只有2.5%。

為什麼有如此大的差距？一般的解釋是所謂「錯失最佳十天」理論。以S&P 500指數為例，在25年當中，只要錯過行情最好的10天，報酬率就會減半，錯過最好的50天，報酬率就只剩原有的十分之一不到了。這個理論其實是黑天鵝效應的延伸：股市的重大漲跌，集中在極少數的幾天，而且無法預測。儘管市場上很多人聲稱可以有效掌握最好的十天並避開最糟的十天，但可信度不高；而且就算有人知道方法，也不會告訴我們。

因此，很簡單，最有效的方法就是老老實實從頭抱到尾，一天也不要錯過，這樣就能享受股市長期投資的優渥報酬了。這麼簡單，為什麼大多數人做不到呢？

為什麼很難「從頭報到尾」？

有些行為經濟學派的專家認為這是來自遺傳。從遠古時代至今，人類遇到危險時，只有成功脫逃者才有機會把基因留傳給下一代，所以，你我身上都有這個基因，碰到危險時，直覺反應就是避開。既然股市下跌，或是預期即將下跌，當然要趕快賣股票，脫離危機。但股市畢竟不同於遠古時代的洪水猛獸，不顧一切以逃離熊市，結果就是績效大幅落後。

彼得．林區說得最好：「投資人為了避開股市回檔或避開預期中的回檔，因而損失的，遠超過股市回檔的損失」。

股票從頭抱到尾，其餘什麼事也不用做，為什麼多數投資人做不到呢？筆者認為還有一個因素：痛苦。當股市下跌，或是預期即將下跌，會帶給投資人相當程度的痛苦。而不能忍受痛苦的人，即使知道可能因此錯失「最佳的十天」，還是要把股票賣掉。既然，一般投資人願意犧牲利潤以脫離眼前的痛苦，這個效應便會反映在股價上，也反映在投資績效上。總之，脫離痛苦是有代價的。

請不要以為承受股價下跌是一件容易的事。當股價迅速下挫時，通常所有的訊息、研究報告、股市預測都是負面且看不到未來，而我們的投資組合淨值正大幅下滑。這種痛苦除非親身經歷，否則無法體會。這個時候，你一心只想要了結出場而已。可是幾乎每個人都想出場，談何容易？而等到我們終於順利出脫持股，還來不及喘一口氣，通常，更倒楣的事來了。股市反轉向上一飛沖天。這時，我們手上沒有股票，剛好錯過了「最佳的十天」。

「當痛已成習慣」

至此，關鍵能力已經呼之欲出：承受下跌痛苦的能力。如果缺乏此一能力，就算買到年報酬率高達29%的麥哲倫基金也是枉然；就算台灣50 ETF（Exchange Traded Fund，指數型股票基金）的報酬率再高也和我們的實際獲利無關。因為我們會受不了痛苦而錯失最佳的十天。大師級人物，如坦伯頓爵士，從年輕時代就習慣下跌的痛苦。幸好，承受痛苦的能力屬於身心靈層次，是可以訓練的。英文「Getting Comfortable with Being Uncomfortable」和中文「當痛已成習慣」有異曲同工之妙。

最後，實在無法承受下跌痛苦的投資人，還有一個方法：「咖啡罐投資組合」法，買了股票或ETF就藏起來，當作忘了。您還記得前面所提的富達內部報告，獲利第二高是哪種人嗎？

本文摘自《看》雜誌第229期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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