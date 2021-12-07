有備而來的Z世代 女大生圓夢創辦基隆樂心書室

獨立書店經營之路如此不易，剛從清華大學畢業的陳樂心畢業不到一年，就著手創立「樂心書室」。她並非初生之犢，她用了四年來準備自己的創業之路。從大二辦理「月涵文學獎」、大三與圖書館合作策展，畢業後進入青鳥書店，一步步將腦中的閱讀知識化為行銷、商業觀念。身為「數位原住民」世代的她，認為閱讀市場是分眾市場，獨立書店的選書品味，將可滿足小眾讀者在連鎖書店找不到的溫度。

▲樂心書室12月即將開幕。基隆市政府提供

大學辦文學雜誌 創業路超前部署

打從進入清華人文社會學院開始，陳樂心就開始思考未來的就業。相較於理工學院的學生胸有成竹，她更感恐慌，學長姐、老師、社會人士都是她請教的對象，包括學校的職涯諮詢，「清華有『創業車庫』可以輔導同學創業，但我沒想到，自己也走上了這條路。」而陳樂心的創業之路卻彷彿有人安排似地超前部署。

除了創作，陳樂心大二時擔起舉辦「月涵文學獎」的重任，她領著三十人的團隊，另行舉辦三十年回顧展、書展、《月涵文學》雜誌，重新梳理了校園文學獎對學生的重要，「我似乎找到推廣文學的意義。」

升上三、四年級，她與圖書館合作策展，從展覽論述、學習單、行銷、展板設計、周邊商品、校外藝術家的合作，無役不與。大四下學期，她早已仔細篩濾出版社、書店、印刷廠的工作，畢業典禮前一個月，她成功獲得青鳥書店店長一職，「我不否認自己對就業有超前的焦慮。」但三個月後，陳樂心就準備自行創業。

基隆市府滋養 希望街頭巷尾都有書店

「我可以理解，很多中年人認為創業應該要累積一定的人脈、資產之後，才去實現自我。但誰知道明天會是什麼樣子？」如此明快的決定，陳樂心也有過徬徨，反覆詢問自己能否接受收店？能否接受薪資不高？

「當我意識到自己的決心時，就想通了吧。」從詹宏志的演講、書籍中，她看到自己的決心，「我在意閱讀，即使力量薄弱。」同業見她年紀小，鼓勵她十年後就會很「厲害」，雖然實體書店有沒有未來，許多文化人也不敢下定論，但陳樂心想得很清楚，累積財富對現階段來說，不是第一，「我現在年輕、有體力，沒有家累，在書店方面可以衝衝看。」

陳樂心參與基隆市政府以田寮河旁的警察宿舍作為實驗水岸生活的計畫──「86設計公寓開放進駐實驗計畫」，以降低房租，每月茶資估計一萬；初期進書一千本，主題為台灣文學，成本約在15至20萬左右，12月即將開幕。

小學開始玩臉書、中學開始用IG，數位原住民的陳樂心反其道而行，拿自己的青春作賭本，「我希望下一個世代的街頭巷尾，都能有一家書店。」

基隆‧樂心書室（零歲，即將於12月開幕）

主理人：陳樂心

員工：0人

資本額：100萬

店址：基隆市信義區東明路86號

本文摘自《看》雜誌第229期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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