台灣書店四次革命 獨立書店接棒實體、網路書店

【撰文／謝平平】

「生活在二十世紀，你很清楚什麼是『書店』，但進入網路時代後，書店可能被重新解構。」一坐下來，蘇至弘就預測獨立書店的未來，生死難卜，既然如此，是不是要勸同業及早跳船？「但是，一般書店賣不動的書，在獨立書店都賣得很好。」還好，「獨立書店」起死回生了。

▲清華大學水木書苑一角。謝平平攝影

蘇至弘，清華大學「水木書苑」老闆，「友善書業合作社」創辦人之一。網路時代的衝擊，即使設立在學校內的書店也難以倖免，「以前開學的前三個月，教科書最熱賣，現在教科書只能賣二週。」隨著學生學習型態的改變，他也將部分空間挪為電腦銷售、咖啡廳。

書店四次革命

台灣出版社早年寄居在書店中，琳瑯滿目的文具中，撥出一小區擺放新書，還夾雜農民曆。說是書店，倒不如說是文具店。蘇至弘表示，1983年設立於台大商圈汀州路的金石文化廣場，帶來書店的第一波革命，明亮的燈光、優雅的氛圍，啟動全台書店大換裝。

六年後，精緻設計的誠品書店，1989年落腳於台北仁愛敦南圓環帶來第二波革命，國內難得一見的原文書、外國進口的文具，加上邀請頂尖室內設計師打造的優雅風格，導入會員制，此等種種讓全台書店皆望塵莫及。

第三次革命是1995年底、「博客來」網路購書的出現，在當時僅有學術網路的年代，是一大創舉；第四次，電商的興起與超低折扣大戰，衝擊了實體書店，比當年小型書店拿不到書更加嚴重。

獨立書店的靠山——友善書業

2008年「獨立書店聯盟」成立，當時雖有小型書店拿不到書，但僅是個案；2014年，幾乎成了許多小書店的宿命，蘇至弘與幾位同業全台奔走，隔年成立「友善書業合作社」，將各店需求集中，共同進貨，現已成獨立書店的主要進書來源。

但即使集眾人之力，友善書業一年的營業額，還是不敵電商，「所以，折扣不是獨立書店的訴求。」

但值得注意的現象是，去年遭逢武漢肺炎疫情嚴重，竟有31位新社員加入友善書業，今年則有15家加入，範圍遍及基隆、彰化、雲嘉南、屏東、花蓮、金門。

全台各縣市的獨立書店多具有自己的個性，主理人長期經營某一領域，建立口碑，退書率因此較低。蘇至弘表示，友善書業退書率每月約在15%至20%，一般經銷商則超過50%。

獨立書店站在夢想與現實的平衡點上

台灣，最美的風景是人，此話也能套在獨立書店上。低調但卻有膽識的蘇至弘指出，有熱情、願意堅持的人，才能撐起一家獨立書店，「否則，再好的位置，都不見得能成立一家書店。」回到現實面，即使是一人書店，房租、人事等就要占了一半以上的營收，是專家一聽就怕的成本結構。

「如果新社員只想靠賣書維生，我們會告訴他不要開，一定要有其他的『副業』。」副業包括了代編刊物、在地小旅行、餐飲、民宿、金工藝術販售等副業。那麼，現下最時興的演講，能為獨立書店活血嗎？

「不行！」蘇至弘一臉斬釘截鐵，他直言，多數演講活動都與銷售脫鉤，少數讀者為了支持獨立書店，才會現場購書，「讀者的支持，是獨立書店最大的動力。」

那麼，今日遍地開花的獨立書店，是1980年代的餘波，還是有可能是新的趨勢？蘇至弘認為，這要從改變後的生活習慣來分析。

他以學生為例，以前學生會因為看書而廢寢忘食，現在即使書店在一樓，仍過門不入，「書店以前是人的生活一部分，但現在7-11才是大家生活的一部分。」

蘇至弘表示，擺滿書的實體空間，可以讓生命有實質的探索與變化，是手機遠遠比不上的，但他也不樂觀，「如果還有讀者，而我也能以此維生，這個空間就會存在。反之，我們就得面對現實。」

新竹‧友善書業合作社（2015年成立）

主理人：蘇至弘

資本額：3,180,284 元

社址：新竹市東區光復路一段459巷19號

本文摘自《看》雜誌第229期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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