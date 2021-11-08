中共外交官 戰狼還是孤狼？

【撰文／金雨森】

中國駐巴基斯坦外交官張和清今年6月在推特發「比中指」的圖片，引發國際譁然，顛覆「外交官」風度翩翩、富有涵養的印象。更令人詫異的是，中共外交官還會動粗、罵髒話，行徑堪比流氓，令各國反感。

中國駐巴基斯坦文化參贊張和清今年6月23日在推特上，發表兩張圖片，一張寫著「對待朋友，我們是可信、可愛、可敬」，配上一個比讚的手式；另一張寫著「對待敵人，我們就是戰狼」，直接放上「比中指」的侮辱手勢，震驚國際。隔天，這名資深的外交官就收掉貼文，改口稱要保持和平。據《德國之聲》報導，早在今年4月，張和清就曾被推特官方以「違反規則」為由關閉帳戶，可見張和清的行徑早有前例。不只張和清，中共的外交部發言人、外交人員從去年起就發生好幾起類似不當行徑的事件，被稱作「戰狼外交」。

中共外交官是穿著西裝的解放軍

彭博社長期報導中國新聞的記者彼得‧馬丁（Peter Martin），在他今年出的新書《中國的文裝軍隊：戰狼外交的形成》（China's Civilian Army: The Making of Wolf Warrior Diplomacy）中指出，根據其觀察，中共激進民族主義的戰狼式外交，絕非單一外交官個人的情緒性「爆走」，而是中共的外交傳統，是中國共產黨控制下多年建立起來的外交體系的表現。

彼得‧馬丁在書中表示，中共創建者周恩來是中共外交的奠基者，在外交體系立下解放軍的軍律，把解放軍的鬥爭手法拿來用在國際外交舞台上，以提高國際聲譽和鞏固政權。彼得‧馬丁因此稱中共外交官是「穿著西裝的解放軍」，要像軍人一樣擁有戰鬥精神，跟軍隊一樣講究絕對忠誠與嚴格紀律。因此，中共外交官只能是傳聲筒，習近平講什麼，底下就得遵照傳達，以示忠誠。另外，中共知曉其政權的脆弱性，許多事件的真相不許外界或是國內民眾知道，所以中共外交官必須遵行嚴格的保密規定，例如必須結伴而行、遵守談話要點、行動前徵求許可等。

基於這種軍隊式外交，隨著中國與美國、歐盟等大國的分歧越來越多時，中共為了滿足國內愛國情操與鞏固政權，不是對內尋求解方與共識，而是對外拉高分貝反嗆國際社會。

流氓外交劣跡斑斑

除了張和清今年6月比中指事件外，過去這一兩年間，中共四處起烽火，鬧得國際社會越來越對中共反感。以下羅列幾個曾被媒體公開披露的中共外交官不當言行事件：

2021年3月18日，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅前往阿拉斯加會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。布林肯前面開頭只講2分半鐘，楊潔篪故意超時演講16分鐘，有失外交禮節。而且楊潔篪對布林肯放話說，美國沒有資格以居高臨下的姿態對中國說話，應該先管好自己的事。這可是美國拜登總統上任後第一次高層接觸，楊潔篪就給布林肯這麼難堪。

2020年11月18日，由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的「五眼聯盟」發表聯合聲明，要求中國撤回對香港特區四名議員撤銷資格的決定。對此，中共外交部發言人趙立堅爆粗口：「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎。」

2020年10月8日，中共大使館人員強行闖入台灣駐斐濟代表處在當地舉行的國慶酒會，台方人員勸阻不成，反遭中共外交人員動手毆打，導致輕微腦震盪並送醫。

2021年3月28日，中共駐巴西里約熱內盧總領事李楊在推特上發文批評加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）：「小子，你最大的成就，就是破壞中加之間的友好關係，讓加拿大成為美國的走狗、敗家子！」

2020年，中共駐捷克大使張建敏以口頭及信函施壓捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）「不得訪台」，間接造成柯佳洛身心壓力過大，在1月20日訪台前夕猝逝。

2020年1月15日，中共駐瑞典大使桂從友在接受瑞典公共廣播電台（SVT）採訪時，將瑞典媒體比作「一個愛挑釁的輕量級拳擊手，想要挑戰中國這個重量級拳擊手」，引起瑞典政要十分不滿。桂從友派駐瑞典五年間多次恐嚇、辱罵、威脅瑞典記者、政治人物、智庫及瑞典政府。隨後在2021年9月24日，桂從友遭瑞典政府驅逐，成為歐盟國家首位被驅離的中國大使。

是戰狼還是孤狼？

彼得‧馬丁在書中最後一章的結論指出，中共戰狼外交是有缺陷的。不管中共外交官接受的訓練再好、都市化程度再高，中國的政治體制下了金箍罩，打從根本上不相信外國人，導致說服能力被限制，無法與外國人真誠互動，得不到對方的支持與認同。

中共的體制也大幅限縮外交官立場的彈性，沒有空間可以創新，所以也不太會對不同人調整說法。因此，這種強硬式外交搭配威脅利誘的手段，雖然效果立竿見影，但卻很難交到真心的朋友。因為它就是一個擅長封殺異議、無法說服他人自身觀點的政治體制。所以我們才會看到中國雖然在國際上崛起了，但朋友似乎沒有增加反而減少。這就是因為中共一味強加自身立場給他國，缺乏理性溝通與同理心，自然難以獲得他國的尊重與認同。中共在國際上的作為，遠遠背離了中國傳統文化思想，背離了中國應該是「中心之國」、應該是一個以高度文化、道德、文明水平立足於世界中心的國家。

表一：中國與台灣外交官比較

兩岸外交官比一比

中共外交官也是一種職業，也是一門工作，但這個鐵飯碗似乎不是輕易有機會得到，也不是進了外交部之後的人都忍受得了。以中共新進科員來看，不管在國內還是駐外，薪資待遇較台灣差，且外派時間較短，能攢的錢不一定多，但這樣的薪資水準在中國還是算不錯的；加上中共外交部提供駐外免費住宿、國內員工三餐免費，並附設健身館、游泳池、籃球館等，員工福利措施較台灣廣泛。工作壓力方面，兩方壓力都大，業務量多，且經常加班到很晚，生活並沒有外界想像得優渥。輪調方面，中共外交官在國內時間較長，駐外則兩年一任，待兩任共4年，台灣外派則是3年一任，待6年（參見表一）。

在台灣，想當外交官就是參加國家考試「外交特考」，通過筆試、面試和培訓後成為正式外領人員。中國則有三條路：「遴選、提前批及國考」。前兩條是給北京外國語大學等特定學校科系的學生準備的，一般大學畢業生則可以報考國考，但必須具備中國共產黨黨員或共青團身分才能報名。中共外交考試4天先做心理素質測驗，筆試考「綜合知識與能力」及外語筆試兩類，加上外語口試及面試。台灣國考報名沒有特定學校或黨員身分限制，但外交特考科目多且過程長久，除了筆試考7大類及中、英文口試，通過後還要再經過6個月的培訓及實習評比，才能正式成為外領人員。

其實是為了升官？

比較之後，中共外交部比較不注重新進人員的專業知識能力，這可能與彼得‧馬丁所說的「軍隊特性」有關，中共更強調外交人員的政治正確與絕對忠誠，而非外交智識的素養。以升遷角度看，說不定對外越蠻橫、潑辣，就越能取得黨的信任與國內支持，從而為仕途加分。若是這樣，當我們再看到中共外交官所展露的狼性，如比中指、罵髒話時，不但要見怪不怪，而且不要以為他們會因此遭受懲處或丟官，反而是很可能過一陣子，他就升官了。

本文摘自《看》雜誌第228期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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