憲政坍塌：美國正向中國趨同

【撰文／何清漣】

1990年代，曾有一種趨同論出現，大意是：隨著科技進步與全球化的發展，社會主義制度和資本主義制度都在變形，二者具有相同的發展趨向，將「合併」為既不是資本主義又不是社會主義的社會。當時，我與同代的中國知識界人士對這理論不感冒，一是完全不了解美國左派已經占據了美國的大學、研究機構與媒體；二是認為，美國的民主制度那麼美好，中國的社會主義如此醜惡，怎麼可能趨同？2021年以來拜登政府的施政，經濟上複製中國模式，銀行體制上想師法蘇聯模式，司法權力介入公民自治領域，加上最近在中國與美國幾乎同時出現的兩件事情，證明美國政治正在趨同於專制中國。

▲10月10日，持刀走進鄰居家中，砍死兩人，砍傷三人的中國福建省莆田市平海鎮上林村人歐金中。網頁擷圖

中國故事：被8架直升機搜尋的殺人犯歐金中

看官們切莫以為這位殺人犯歐金中有多麼可怕，他其實只是一位受屈多年申告無門流離失所的可憐人，最後在絕望狀態下鋌而走險。下面是他的故事：

歐金中，55歲，福建省莆田市平海鎮上林村人，10月10日，持刀走進鄰居家中，砍死兩人，砍傷三人，至今下落不明。警方發布通緝令：如發現歐金中的蹤跡，懸賞兩萬元，如發現歐金中的屍體，懸賞5萬元。

歐金中殺人原因其實在中國農村常見：2017年9月，當地政府同意了歐金中的危房翻蓋申請，但開工後不久，因土地面積侵占問題，歐金中與鄰居發生多次糾紛，遭受「黑勢力村霸集團的惡意打砸阻止」。他找去市裡上訪，市裡讓鎮裡解決，鎮裡讓村裡解決，可村裡沒有人敢幫他。老房被拆，又無法新建，他與妻兒，還有89歲高齡的母親只能在宅基地上搭起雨棚，一住就是五年。

五年裡，他找過各種方式求助，識字不多的他，家裡的煙盒紙上，寫滿了媒體、信訪、紀委、公安等各個部門的聯絡方式。買了便宜的智慧型手機，上微博求助，甚至為了求助發紅包，但都石沉大海。直到他失蹤前，他的微博，除了維權求助，就是對國家的祝福。

10月初，莆田大風，歐金中搭建的雨棚被吹倒，殘片掉入鄰居家菜地，歐金中去撿，卻遭鄰居辱罵，第二天下午，他拿著砍刀，走進鄰居家裡，發生了本節開頭所述一幕。

社會輿論一邊倒地支持歐金中，尤其是出身於農村的人士，十分理解歐金中的處境與最後的被迫選擇。《環球時報》主編胡錫進寫了一篇〈社會對歐金中需要嚴懲加譴責 而非道德開脫〉，幾乎被網友的唾沫星子淹死，在輿論中，歐金中被塑造成一位「官逼民反」的英雄，在歐金中行蹤成謎那段時間裡，有人寫推特：「一些人帶著食品進山，希望追隨在歐金中為核心的周圍，揭竿而起，打回城，除霸分財，走共產黨發家致富的革命老路。」

在中國這種嚴密控制的社會，歐金中的逃亡不可能成功，當局出動8架直升機搜捕，10月18日，在歐金中逃亡8天之後，莆田市公安局秀嶼分局發通報稱，歐金中拒捕並自殺死亡。

美國故事：被欺凌的父親和被性侵的女兒

這件事情發生在維吉尼亞州的勞登郡石橋中學（Stone Bridge High School in Ashburn, Virginia），受害者是史考特‧史密斯（Scott Smith）父女。勞登郡（Loudoun County）學區提出的「8040號政策」提案要求，該學區的學校應用學生選擇的性別代詞稱呼他們，並允許他們根據自己的偏好進入性別限制區域。

今年5月28日，史密斯的女兒莉莉（化名）在學校的女洗手間時，一名穿著裙子的男生毆打制服了莉莉，並對她實施了性侵。史密斯先生到有關部門投訴，要求學校改善學生安全環境，但學校卻給所有家長發了郵件，說學校裡沒有發生危及學生安全的事情，暗示莉莉說謊，史密斯無理取鬧，並悄悄把嫌疑人轉學到了另一所學校。儘管案件仍在調查之中，勞登郡校董會繼續推進他們包括男女共用廁所在內的擴大LGBTQ（LGBTQ是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）、 疑惑者（Question）等5個英文單字的總稱）學生權力和特殊待遇的計畫。史密斯聽到這個消息，就想去參加一下6月22日的校董會。

在維吉尼亞州勞登郡學區董事會會議上，父親史考特‧史密斯當場指責學校試圖掩蓋5月28日女兒在石橋中學被一個穿裙子的男生性侵一事，學監史科特‧齊格勒（Scott Ziegler）否認學校存在性侵事件。隨後，校董會成員、左翼女權活動人士傑基‧施沃姆（Jackie Schworm）稱，史密斯的女兒在被性侵一事上說謊，史密斯隨後與發生激烈爭吵，最後被警察逮捕，戴上手銬，強行拖離會場。當天現場逮捕了兩名男家長。

隨後，史密斯被左派媒體描繪成一個精神錯亂的右翼偏執狂。號稱憲政法治堪為世界楷模的美國，這對無助的父女不僅承受著法律的制裁，還承受著被操控的輿論的惡毒攻擊。他們將史密斯的行為列入「國內恐怖主義」和「仇恨犯罪」——這種指控，是左派應付學校與家長衝突的新招術。

全美公立學校由於實行新教育大綱，對全美青少年從幼兒時開始實施包括變性、LGBT在內的性教育、批判性種族理論（Critical Race Theory，簡稱CRT）教育、再加上近幾個月來的口罩規則、疫苗接種、學校重新開放和遠程學習等熱點話題，學校董事會成為激烈辯論的「戰場」。一個代表全國學校董事會（National School Boards Association，簡稱NSBA）的團體於9月29日致信白宮拜登，要求執行打擊恐怖主義的聯邦法規，以解決針對學校董事會成員和公立學校的「暴力和威脅問題」。美國司法部長4日以「針對公立學校的學校董事會成員和員工的騷擾、恐嚇和暴力威脅增加」為由，指示FBI和美國檢察官辦公室在未來30天內與各級執法主管討論「應對這一令人不安趨勢的戰略」。

那個僅僅被轉學處理的男生，也許是因為被縱容而忘乎所以，他再次作惡。10月6日該男生在另一所高中──Broad Run High School對另一名女孩進行了性侵犯。他要求女生進入教室，坐在他的大腿上，任他猥褻。這一次沒人可以再保他了，接到報案的警察將其拘留，面臨性侵的嚴重指控。

對付人民的抗爭，中美正在趨同

比較歐金中與史密斯兩個事件，會發現中美兩國當局行事的許多驚人的相似之處：

1.事件的釀成都是制度性的

中共政府是制度性不作為。中國鄉村治理之黑暗，導致中國成千上萬受到不公正待遇的底層人士奔走於上訪之途。但各級政府官員或與地方惡勢力村霸勾結，或者毫不作為，導致上訪者冤情莫白，成為他們人生的墳場。歐金中五年多上訪的經歷，證明福建地方政府多年不理會民眾訴冤，導致歐金中連基本生存的保障都喪失，在絕望之下鋌而走險殺人。事件發生後，中國福建地方當局又開始動用一切鎮壓手段，直至將歐金中逼至自殺。

美國則是制度性不當作為。這一不當體現在兩個環節上：第一、立法鼓勵自我性別心理認同——不管什麼性別，可以自認是男或女或者跨性別，並且可以性別流動，在公共場所可以任意選擇洗手間、更衣室，並當作一個政治議題在全國推廣，給存心不良者創造了惡意作為的空間；第二、拜登政府開創了美國聯邦司法機構干預社區與學校自治的一個惡例，派FBI進駐學校董事會，意圖壓制處於弱勢的家長們的反抗。

2.中美兩國媒體都成了權力的喉舌

對於歐金中事件，中國媒體發的都是宣傳部門的通稿，不敢越雷池一步，公眾對政府的不滿、對歐金中的同情，只能通過微信發布，或者翻牆出來在推特等地發布。

對於史密斯父女事件，美國媒體則是有選擇性的偏向報導。在過去幾個月中，他們積極報導勞登郡學校董事會的行動。例如，CNN於8月12日發表了一篇關於董事會採用「針對跨性別和性別廣泛的學生包容性政策」的報導，該報導描述了「激烈」的董事會會議，並詳細介紹了這些新的學校系統政策。史密斯女兒遭受穿裙子的男生性侵之事，他們隻字不提。偌大美國上千家媒體，只有《每日連線》（The Daily Wire）的盧克‧羅西亞克（Luke Rosiak）跟進了此事，並於10月12日發表了詳細報導，包括那位被石橋中學轉學的性侵嫌疑人再度犯案。但美國的主流媒體包括ABC、CBS、NBC、CNN和《紐約時報》均未報導此事，也未回應《每日連線》的置評請求。

家長組織「為學校而戰」的執行董事伊恩‧普賴爾（Ian Prior）告訴《每日連線》，看到許多媒體忽視這個故事是「令人震驚的」，「我們正在討論關於同一個人在勞登郡公立學校進行兩次性侵犯的指控」，「這關係到我們孩子的安全，任何沒有深入了解LCPS（勞登郡公立學校）所知道內容的媒體，當他們知道時，就是在從事新聞不法行為。」

中國出現歐金中事件，人們會歸結於中共的專制。歐金中事件，折射了中國專制政治的黑暗；但美國作為世界公認的民主燈塔，出現了史密斯父女事件，而且挾政治正確之名，媒體自我選擇性報導，折射的是美國「去民主化」過程正在進行中，表明美國先賢成功建立的憲政民主，如今的美國人卻沒能守護住。這與美國社會嚴重左傾有關：男女同廁——規定人們在全國公共場所可以按照自己心理認同的性別選擇洗手間，此荒謬總統令在歐巴馬時期實施，川普上任第一天廢除，拜登上任第一天恢復——除了左派之外，所有人都知道會有流氓利用這點強姦性侵女生。史密斯先生的女兒就是這道總統令的受害者。

美國憲政正在坍塌

2020年以來發生的一切，可以讓華人世界破除兩個迷信：一是對美國憲政的迷信，美國人有憲法第二修正案保護的持槍權，關鍵時刻可以反抗暴政；二是對美國人自組織能力的高度迷信。比如史密斯父女事件發生後，不少華人認為是美國缺少社會組織——這真是大錯特錯，美國有自治傳統，各種民間組織全世界最發達。

關鍵是：美國的憲政民主懸於一張選票，台灣與實行選舉制的國家當然都如此。但美國人在2020年大規模郵寄選票並使用不能驗證投票者身分的選舉機器多米尼（Dominion），失去了選舉的真實性。此事發生後，許多人方知台灣使用原始方式進行的選舉最具選舉誠信。

美國失去了選舉誠信之後，其他權利正在陸續失去。拜登今年6月23日在白宮發表演講，公布多項旨在減少全美槍枝犯罪的政策，演講時語驚四座，「憲法第二修正案一通過就限制了可以持有槍枝的人群，以及你可以持有武器的種類。（比如）你不能去買一門炮。」隨後他補充說：「那些想著『我們應該行動起來對付政府』的人如果希望，或者你認為自己需要武器來對付政府，你需要的是F-15戰機，也許還需要一些核武器。」

美國左派大半個世紀如一日地努力，終於讓社會主義思想深入校園，拜登上台後，法律淪為為民主黨服務的工具，美國人終於痛感到言論自由、集會自由、公正選舉正在失去，而美國憲政、國運如今就懸於一張選票之上。美國應該舉行公投，同意民主黨的HR1模式即2020大選模式，讓郵寄選票與機器計票決定大選，還是實行台灣式計票方式決定本國的領導人。

本文摘自《看》雜誌第228期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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