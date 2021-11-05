開展美學經濟力 鄧學中搶攻家居家飾千億商機

【撰文／謝平平】

台灣家飾、家具市場競爭近年呈現白熱化，從忠泰集團專攻頂級族群的明日聚落，到普羅大眾喜愛的IKEA、宜得利、MUJI無印良品、HOLA特力和樂、Mr. Living居家先生等，中高階另有詩肯柚木、綠的傢俱、歐德傢俱；近年又誕生主打歐洲設計時尚的夏馬城市生活、YING CASA等，不一而足。而早年創辦「生活工場」的鄧學中也在半年前回台，創立「Miix Sense鄧學中家居選品店」，提供家居、家飾顧問服務。

此次回台再創品牌，主因鄧學中發現台灣家居、家飾市場發展直線上升，儀式感成為生活新潮流，但空間設計概念仍嫌不足，是開展「美學經濟力」的黃金時機。

創業基礎來自生活教育

一手打造「生活工場」的鄧學中也寫得一手好書法，他的出生環境特殊，父親雖以養雞為業，卻雅好音樂，是台北市合唱團成員，也是知名紅星鳳飛飛的伴唱，因經商失敗，只好搬到員林鄉下；母親受過日式教育，重視孩子儀態，收拾乾淨是生活常規。鄧學中的美學啟蒙不是名牌，而是生活教育，「人對美的感知，我認為『乾淨』是起點。」

大學主修機械，鄧學中卻常到外系旁聽文學、建築、音樂課程，更加入合唱團、攝影社、書法社等，擺盪在精準與浪漫之間；踏入社會後，他是頂尖業務員，但30歲就果斷放棄三商行即將上市的股票，自行創業。

他創業的最大優勢，就是擁有豐富的選品經驗、設計商品的能力，除了進出口貿易，他也自己設計居家用品，因品項眾多，後來乾脆設立實體店面「生活工場」。

台灣家居品味走向國際的起點

1990年代，台灣平均經濟成長率落在4～6%，誠品書店才剛開幕，設計力尚未在台發酵，買家具仍以大賣場式的傳統家具店為主，砍價必得見骨；偶爾在某條巷弄的家飾小店，才能翻到老闆從海外帶回來的品味家飾。此時創立的「生活工場」，符合許多人對住宅布置的需求，短短七年內，展店百家。「生活工場」第一家店開幕的同年，IKEA也進入台灣市場，成為台灣居家美感走向國際化的起點。

鄧學中的開發靈感，來自生活觀察與旅遊，因此商品設計能切中民眾心理需求，但在「生活工場」年銷售品項高達二千萬件之時，他卻選擇離開「生活工場」，2004年另創「PiiN品東西家居」，帶起中、西混搭風潮。而講究極簡主義的「無印良品」也在同年進入台灣市場，雙方各有支持者。

當時台灣許多企業已到中國設廠，經濟成長趨緩，失業率增加，國片電影票房低迷。台灣在追求自我價值的肯定上，嘗試混搭或追求寧靜本質的設計風格，反映了那時社會追求自我肯定的心理底層。

台灣家居家飾市場分析

根據美國市場研究公司Grand View Research（GVR）2018年發布的《2018～2025家具市場規模、占比、趨勢分析報告》（Furniture Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2018～2025）中指出，2017年全球家具市場規模為4,807億美元，估計每年成長5.1%。同年，定居加拿大的鄧學中創立Miix Interiors，專攻二手屋軟裝（指空間中的裝飾陳列）設計。由於美、加二手屋皆為專賣制度，因此房仲樂於幫物件「打扮」，以便在「開放參觀日」吸引買家快速成交。

但台灣二手屋為聯賣制度，僅有少部分屋主願意委以一家專賣，而預售屋、中古屋市場更極少見到「精裝修」（Fine Decoration，指根據業主要求一次設計到位，而施工時嚴格按照圖紙施工的工程）交屋，雖與美、加不同，但鄧學中樂觀判定，這些皆為潛在客戶，加上台灣房地產動能不減，他估算台灣家居、家飾市場一年市值約在千億左右，其中IKEA、HOLA、宜得利盤踞前三名，年營業額比例粗估為10：6：3。此次他回台創立「Miix Sense」，專攻整體規劃的家居布置服務，與單品海選的銷售概念不同。

首家店面落腳台中

鄧學中以年收入40萬台幣的年輕人為例，假設購入總價800萬新屋，該族群的家居、家飾預算約為總價的10%，則家居、家飾費用為80萬。其中，家居、家飾費用約占15～20％，購買家電費用約20%，其餘則為室內設計費用。

對於台灣企業主體的中小企業而言，許多創業者在開店時把資金放在室內設計上，在不斷追加預算的情況下，創業資金很快就告罄。鄧學中則建議，門面裝修是必要的，但可採取「輕硬裝、重軟裝」的策略，亦即減少「無法搬走」的硬裝室內設計，如：系統櫃、天花板裝飾、高級木地板等；但可增加「可以搬走」的軟裝設計，如：家具、窗簾、地毯、花藝、燈飾、裝飾擺件等，他日迫不得已必須搬家，可將損失降到最小。

2020年，台中全年建物買賣移轉棟數年增幅11.9 %，48,623棟的建物移轉棟數較新北（63,346棟）低、但比台北（31,180棟）高；其中不可忽視的是，預售交屋為台中建物移轉棟數的主力。台中目前首購物件總價約為800萬到1,500萬左右，加上長遠人口紅利，每年將帶來龐大商機。

此外，鄧學中家人都居住在中部，因此台中也成為他新創品牌「Miix Sense」的首選之地，預計今年年底前開幕。

視覺暴力 vs. 台灣設計力

鄧學中在台灣成長，在中國體會山水之美，在美、加感受家居規劃樂趣，「台灣崇尚高效率，容易產生『視覺暴力』，大家因習慣而不察。」他強調，緩慢步調，才能醞釀生活美感，例如水晶玻璃杯相互碰撞的清透聲響，是轉換心境的重要儀式感。台灣身為全球電子代工重要的產業鏈，講究效率、工時長，可說成也蕭何、敗也蕭何。

但「美學經濟力」近年也受到公、私部門重視，台灣設計研究院出版之《2020年台灣設計力報告》顯示，有八成台灣企業肯定設計重要性；報告並指出，重視設計的蘋果電腦等16家上市公司，其十年為期的收益率為標準普爾500指數（S&P500）的211%。

住宅，或許不如企業須對投資報酬率錙銖必較；但在小家庭成為社會核心單元後，適當的布置確能滿足個人心理需求。鄧學中以經驗指出，美國心理學家馬斯洛（Abraham Harold Maslow）五大需求理論中的「尊重」、「自我實現」，已經在家居美學領域中獲得實現。

此次回台創業，鄧學中已非當年窮於籌措資金的小伙子，除善用眾人之力，精準切入設計、美學欠缺的市場，也將眼光放遠，希望能為台灣帶來下一波的居家美學革命。

本文摘自《看》雜誌第228期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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