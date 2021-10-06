中共掀文革2.0 恐引長期浩劫

【撰文／金雨森】

中共8月底敲響「文革2.0」的第一鐘，多家官媒轉載大陸資深媒體人李光滿在微信公眾號「冰點時評」發表的〈每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！〉文章，該文稱批鬥趙薇親日、斥責娛樂圈及資本圈亂象等運動，是為了應對美國對中國的攻擊，引發各界猜測是點燃新文革的第一把火。

時隔55年重演文革大戲

如同1965年姚文元在《文匯報》發表的〈評新編歷史劇《海瑞罷官》〉為文革大屠殺揭開序幕，李光滿的文章被視為中共發動「文革2.0」或「新文革」的檄文，證實了中共至今的一系列整肅經濟、金融、文化、政治等動作，背後是有政治目的、有組織規畫，系統性地進行一場大規模政治運動。

1966年到1976年無產階級大革命的「十年浩劫」，是中國人世世代代的傷與痛。毛澤東當時為了奪回中國共產黨的核心地位，以「反蘇修、反美帝」為口號，以革命名義攻擊「走資派」，動員紅衛兵發動全國階級鬥爭，造成近二千萬中國人不正常死亡。當全世界都以為中國已經翻去歷史的罪頁，走向改革開放，殊不知中共黨性不改，時隔55年後，習近平為了鞏固個人的領導地位、排除敵對政治勢力，再度上演文革大戲。

經濟整肅：「共同富裕」恐成「劫富濟貧」

習近平學毛澤東提出「共同富裕」，在今年8月17日中央財經委員會第十次會議上，強調要擴大「中等收入」人口比重，並表示「全體人民朝著共同富裕目標扎實邁進」。至於該如何縮小貧富差距，達到共同富裕目標，習近平指出要「構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排」。這「三次分配」分別代表「市場機制」、「政府分配」及「企業捐贈」。

耳朵尖的聽得懂習近平的真實語意，中共名義上是要達到共同富裕的目標，實際上以類似文革批鬥資產階級的方式，要拿中國富商、高收入族群開刀，搜刮其財富納入黨的荷包，並達到削弱反習勢力或江澤民派系裙帶資本的目標。

民營企業國有化

三次分配中，後二者才是習近平推動財富重分配的重點。第二次的「政府分配」意旨動用國家權力強制介入民間企業，繼續推動「國進民退」（國營企業入場替代民營企業），中國知名叫車平台「滴滴出行」就是剛剛被開鍘的對象。

今年6月底滴滴出行在美上市，籌獲44億美元資金，但中共隨後就宣布反壟斷調查及網路安全調查，有十幾個應用程式遭下架，10天內市值蒸發219億美元。接著傳出消息國營企業「北京首汽」集團可能會入股滴滴出行，下一步很有可能獲取董事會席位，享有公司否決權。此不啻新版的「打土豪分田地」，先是打壓民企，腰砍股價，接著國企便宜買入，換黨來做主。

企業被迫捐錢做公益

第三次分配是「企業捐贈」，以慈善、公益方式對所屬資源和財富進行分配。原本應該是企業自願回饋社會的美意，但這句話從習近平口中提出，就變相成為國家強迫企業捐錢的「劫富濟貧」。

果然，「共同富裕」口號一出，阿里巴巴和騰訊宣布捐贈1,000億及500億人民幣響應，還成立共同富裕工作小組和專案計畫，拼多多在美上市後也宣布捐贈100億人民幣扶助農村發展。中國富豪們如待宰肥羊，如坐針氈，一個個向中央靠攏，自動「樂捐」繳庫，深怕成了下一波被割韭菜的對象。

文化整肅：紅色回歸下的「被消失」、「辱華」

娛樂圈的藝人們也是肥羊，即使不斷向中央靠攏，也難逃中共的大鐮刀。「趙薇怎麼了？」近期登上中國熱搜排行榜，沒有人知道趙薇到底犯了什麼錯，就突然「被消失」，遭全中國網路封殺，作品也從影音平台全數下架，還被網友翻出趙薇早期出道穿日本國旗的照片，再度引發「辱華」風波。中共官媒《人民日報》發文直接警告：「一旦觸碰法律和道德的紅線，也就到了演藝之路的『終點線』！」

近期被整頓的中國娛樂圈藝人，包括偶像男星吳亦凡，因涉性侵案被列為「劣跡藝人」，同樣遭全面封殺；曾任阿里巴巴音樂董事的音樂製作人高曉松被官方機構罵「被歷史埋葬」，作品被下架，名下圖書館關閉；演員張哲瀚被翻出曾去過日本靖國神社拍照，結果27個商務代言品牌遭到解約，演藝事業戛然而止；女藝人鄭爽遭國家稅務總局處罰逃稅2.99億人民幣等。台灣藝人小S和張鈞甯也受波及，被點名「台獨」遭小粉紅出征，害得兩人急忙在微博發聲明撇清。

思想整肅：個人崇拜的「習語錄」再現

文革時期人人皆手持一本紅寶書《毛澤東語錄》，家家戶戶都要背誦。如今習近平早在2017年就把《習近平思想》納入中共黨章與報告，這樣還不夠，黨員還得抄寫習思想，還要把習思想編列進小學課本。

上海市教育委員會今年中就通知將《習近平思想》納入中小學必修課，印發《習近平思想讀本》，且每冊集中學習一學期，平均每週上課一小時。福建還出現了高中生收到學校發《習近平金句》100句，要學生背誦。再這樣繼續搞個人崇拜下去，可能不久就會趕上當年的毛澤東了。

紅衛兵2.0：網路小粉紅的群眾鬥爭

文革時期的特產就是「紅衛兵」，左臂佩紅袖標，手握《毛澤東語錄》，外出行動時還高唱語錄歌。而現在中國共產黨思想控制下培養出來的網軍小粉紅，堪比紅衛兵，大批地在網路上「出征」、留言批鬥國內外任何「辱華」的人。

小粉紅的手段上雖然沒有像「紅八月」那樣，在毛澤東鼓動下，紅衛兵將北京內的校長和老師殺害、抄家那般恐怖，而且部分中國民眾還會反抗，例如大批吳亦凡的女粉絲揚言要劫囚救人。但小粉紅的力量源頭的「民族主義」十分可觀，官媒只要出來帶點風向，點名哪個企業家、藝人，小粉紅就會傾巢而出。

有人可能會質疑小粉紅怎麼可能成為紅衛兵2.0，覺得現在中國教育已經現代化了，網民也可以翻牆獲取真實訊息，比起當年燒殺擄掠的紅衛兵，應該會理智得多。但這種論調完全忽略了中共言論控制早已使中國社會成了一言堂，網路上只容得下中共的聲音或是中共允許的言論，即使有人想反對小粉紅出征也很難，因為小粉紅就是中共引導、放任、刻意培養出來的。

應該從漫長的惡夢中甦醒了

當今中國的新文革，當然不是當年的文革，更沒有當時殺地主、上山下鄉、人吃人那般慘烈，但今天中國共產黨的領導人一個動作喊出「共同富裕」，同樣可以攻擊資本圈及娛樂圈、可以叫小孩背誦習思想、可以發動小粉紅出征異己，對曾經經歷過文革那一代中國人，怎能不聯想起文革的紅色恐怖？

在今日全球化及網路互通的時代下，文革2.0版目前只針對少部分人攻擊，其中有幾位被暗指與江澤民派系或反習勢力有關係。坊間都在猜測習近平搞新文革，是在為明年底的二十大政治局會議做準備，到時候習近平的權力可能獲得更大鞏固，或是政治敵手被擺平，自然對社會控制就會緩和一些。但外界的看法很悲觀，因為當年文革的瘋狂是隨著毛澤東去世才落幕，習近平很可能也一樣不會放鬆對中國社會的控制，只怕會越抓越緊、越來越瘋狂，導致中國的長期浩劫。

不少中國人及西方人士從目前新文革的現象中，認識到不應該再對中共抱持幻想。國際社會以前總期盼中共有一天會改過自新，但歷史又再一次證明，對權力有病態式渴望的中國共產黨，只會在惡性政治鬥爭中，不斷傷害自己的人民，它的本質絲毫沒有改變。

本文摘自《看》雜誌第227期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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