全台唯一踢踏舞咖啡廳 陳厚均推廣用腳唱歌的舞蹈

【撰文、攝影／謝平平】

2016年，拿過國內外多次踢踏舞冠軍的陳厚均（小眼睛老師）頂下台北松德路的店面，與女友自行創業。一樓為咖啡廳，地下室為踢踏舞教室，店名就叫「踢踏舞咖啡廳 & 工作室-TapLife」，這樣的複合式經營相當少見，優點是辨識度高，缺點是聽過踢踏舞課程的民眾並不多。但出人意料的是，踢踏舞課程比咖啡廳的營收更加穩健。

緣起》咖啡廳面臨強大競爭

陳厚均是台灣踢踏舞界相當知名的舞者，能跳能編，在萬芳醫院擔任職能治療師三年後，離職到踢踏舞發源地美國短期進修，在各大城市的踢踏舞節認識許多頂尖舞者，該場旅行是他正式進入踢踏舞界的一場儀式。

這家咖啡廳原是一家訓練藝人公司的店面，他與擔任咖啡店長的女友一起創業，店內不定時舉辦桌遊派對、舞會，並開放包場演講，「Tap Life就是踢踏生活，大家可以在咖啡廳分享生活，一般民眾也能進來喝咖啡。」

咖啡廳雖位於台北頂級商圈的信義區，但處於商業區外圍，難以爭取白領客層。為免製造塑膠垃圾，咖啡廳不提供外送、外帶服務，客群多是在地客，「這附近就有15家咖啡店。」加上咖啡廳薄利，陳厚均坦言，「現在營運多靠踢踏舞課程，咖啡廳變成附屬品。」

▲陳厚均是台灣知名踢踏舞老師。

試煉》踢踏舞教室靠口碑行銷

踢踏舞發源於17世紀的美國，結合了愛爾蘭吉格舞與英國木屐舞蹈，直到1920年左右，才有了「tap dance」的正式名稱。陳厚均表示，踢踏舞結合舞蹈與音樂，對一般人而言，可促進肌力、肌耐力，對孩童則可輔助其認知抽象概念，加上本身具有職能治療師的背景，陳厚均對學生的動作能進一步糾正，提供學生更多諮詢。

陳厚均在大學時才開始學習踢踏舞，是中山醫學大學的踢踏舞社創社社長，兼職教課、演出已久，知名度相當高；加上教室位於捷運站附近，順利吸引喜愛踢踏舞的民眾前來上課。去年引入具有社交功能的搖擺舞（swing dance）後，吸引更多介於25至38歲的年輕人。

陳厚均表示，學生有一半是自己上門，另一半則是靠口碑行銷而來。2020年第一季，上課人數開始穩定。但爆發COVID-19疫情後，踢踏舞咖啡廳面臨生存挑戰，因而開始推出線上的套裝課程與視訊課程，並同時經營YouTube頻道。

▲全台唯一踢踏舞咖啡廳。

堅持》複合式經營沒有如此簡單

陳厚均表示，踢踏舞是獨特舞種，一般人較少接觸到相關資訊，因此行銷方法很重要。結合咖啡廳的營運模式是否可以複製？他表示，並沒有想像中的容易。咖啡廳與舞蹈教室是二本不同的生意經，他花了不少心力整合咖啡廳與舞蹈教室的營運步調。陳厚均認為，如果以舞蹈教室為主，與咖啡廳等異業結盟，其實也是不錯的選擇。

「踢踏舞咖啡廳 & 工作室-TapLife」創業資訊

創業資金：300萬

主要花費：裝潢150萬（含頂讓金）

教室／餐廳坪數：39坪╱39坪

月租金／單月營收比：20%（2021年5月之前）

單堂課程費用：550元

行銷宣傳：口碑行銷、社群媒體、YouTube頻道

本文摘自《看》雜誌第227期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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