迪士尼樂園經驗 嚴文啟創立夢想家舞蹈製所

【撰文、攝影／謝平平】

如果你膽敢站上2公尺的高蹺跳舞，或許創業也不是太難了。「夢想家舞蹈製所」創辦人嚴文啟在香港迪士尼樂園擔任舞者5年，回台前已在腦中擘劃無數次舞蹈教室的藍圖，2020年搬回台灣後，租屋、裝潢、規劃課程等迅速在半年內完成，迪士尼的表演訓練也讓他的舞蹈教室在大彰化地區有著相當不同的風格。

緣起》與觀眾近距離接觸的表演經驗

國中時期為了逃避晚自習，嚴文啟加入啦啦隊，意外發現自己喜歡表演的一面；高中考上影視科，校內很風光，同時也在外補習基礎舞蹈課，晚別人十年練拉筋，痛苦加倍，現在的他相當佩服自己當年的勇氣。

考上迪士尼樂園舞者資格，可說是他人生的轉捩點。第一年赴港，嚴文啟的笑容十分生澀，他笑說：「就像好人好事代表那樣。」舞者除了肢體動作、臉部表情，嚴文啟表示，與觀眾的四目相交，將角色人物的開心感染給觀眾，都是迪士尼相當看重的一環。

嚴文啟畢業於台南應用科技大學舞蹈系，多在舞台上演出，與觀眾有一段距離，而在迪士尼樂園的演出與觀眾是近距離接觸，他更能體會在演出中如何帶動觀眾，也啟發了他對舞蹈教室的不同想法。

▲夢想家舞蹈製所位於彰化，被學生稱為網美型教室。

試煉》舞蹈教室的藍海市場

目前市場上的舞蹈教室多以專業舞蹈為主，供學齡兒童培養專業，而夢想家舞蹈製所卻從兒童基礎舞蹈班、幼兒律動班、兒童MV舞，到成人的韓流K-pop、成人中國古典舞、成人芭蕾、成人Hip-Hop、Zumba、百老匯爵士舞等，囊括專業舞蹈與休閒舞蹈，甚至是熱門的空中瑜伽等，5人開班。

嚴文啟認為成人也須有圓夢的機會，他並以自身經驗傳授如何讓表演更加動人的祕笈，私下也常跟學生討論喜歡哪首歌、哪類課程，作為與所內老師的教學討論，「學生下次上課就會非常期待。」

▲相當熱門的空中瑜伽課程。嚴文啟提供

堅持》親手打造夢幻教室省一半

除客製化的小班課程吸引人，夢想家舞蹈製所的二間教室整體視覺清新素淨，不同角落有不同香氛，就連髮圈也準備好給學生，令許多學生感到十分貼心，也因此該教室約有一半學生來自口耳相傳。

但這間看起來大手筆的網美型教室，卻是門外漢嚴文啟親手打造。還完學貸後，他手上創業資金僅餘50萬，求教開設室內設計公司的同學幫忙選色、選料，找朋友幫忙鋪設木地板、妹妹幫忙油漆，自己收尾、裝燈，即使因此省下一半裝潢費用，但還是超過預算，創業資金幾乎告罄。

嚴文啟的經營思維來自迪士尼的經驗，迅速、吸引人、能與學生互動愉快。雖然開幕期間就遇到疫情攪局，但他馬上開設線上課程，化被動為主動，即使收益有限，但現今也是數位學習的新起點，他期待舞蹈教室能繼續在彰化生根發芽。

「夢想家舞蹈製所」創業資訊

創業資金：50萬

主要花費：教室裝潢

教室坪數：60坪

月租金／單月營收比：超過20%（開幕課程優惠，又逢COVID-19疫情襲擊）

開課種類：10種以上專業舞蹈與休閒舞蹈

單堂課程費用：新手體驗300元，一期8堂課2,000～3,000元。

行銷宣傳：臉書、IG、YouTube

本文摘自《看》雜誌第227期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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